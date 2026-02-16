Vox, Sumar y Podemos se apuntan 'in extremis' a la sesión solemne para celebrar la Constitución con los Reyes

La jornada incluye una exposición sobre la historia de la Constitución y la presencia de ejemplares históricos utilizados en juramentos y proclamaciones.

Junts, ERC, EH Bildu y BNG no participarán en la celebración al estar presidida por los Reyes.

Vox, Sumar y Podemos han confirmado su presencia en el evento, sumándose a PP y PSOE, aunque algunos asistirán de forma crítica.

Las Cortes Generales celebran un acto solemne presidido por los Reyes para conmemorar la longevidad de la Constitución de 1978.

Las Cortes Generales celebrarán este martes a las 12:30 un acto solemne presidido por los Reyes, con diputados y senadores.

El objetivo es conmemorar que la Constitución de 1978 se convertirá este año en la más longeva de la historia de España, al superar a la de 1876, la de la Restauración borbónica.

Al acto acudirán los grupos mayoritarios (PP y PSOE) y también la mayoría de los diputados de Sumar que, tras dudas iniciales, han decidido apuntarse.

También Vox decidió el viernes que asistiría, pese a que Santiago Abascal ha declinado participar en otras citas similares, como el Día de la Constitución, para evitar coincidir con el presidente del Gobierno.

Tampoco estuvo en la conmemoración de la proclamación de Juan Carlos I, pese a que Sánchez no asistió entonces.

Podemos también ha confirmado in extremis la asistencia al acto de sus representantes. Lo hará "de forma crítica", según fuentes de la formación morada, para "reivindicar que la Constitución se cumpla en su integridad", y no ignore "derechos como la vivienda".

En esta ocasión, los máximos representantes de PP, PSOE, Vox, Sumar y Podemos se darán cita en el Salón de Pasos Perdidos, donde los Reyes iniciarán el evento con un saludo a los miembros del Congreso y del Senado, así como a los portavoces de los grupos parlamentarios de ambas cámaras.

Tras este acto protocolario, se dirigirán al hemiciclo, donde la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, pronunciará un discurso. Cerrará el acto Felipe VI.

En ese momento, algunos diputados abandonarán el Palacio. Los de Vox, por ejemplo, no asistirán a esa celebración posterior para "no compartir espacio con el Gobierno corrupto y criminal más allá del hemiciclo", según manifiesta fuentes del partido a EL ESPAÑOL.

No participarán en la jornada Junts, Esquerra Republicana de Catalunya, EH Bildu ni BNG. Todos ellos, socios de Pedro Sánchez.

"Nunca participamos en los actos presididos por los Reyes", señalan desde varias de estas formaciones.

Sánchez estará en la sesión, pero esa misma mañana partirá hacia la India para iniciar una visita oficial y participar en un foro sobre inteligencia artificial.

El viaje le impedirá estar el miércoles en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Una ausencia a la que se sumará la de los siete ministros que lo acompañarán a la India.

Tras el acto institucional en el hemiciclo, Sus Majestades los Reyes procederán a la apertura de la muestra "La Constitución Española de 1978: Nuestra Constitución más longeva. Un proyecto, un consenso, un país de derechos y libertades", organizada en colaboración con el Ministerio de la Presidencia y la Agencia EFE.

La exposición incluirá imágenes del proceso constituyente y de los padres de la Carta Magna, los siete ponentes encargados de redactar el texto.

Una celebración adelantada

También podrán contemplarse el original de la Constitución; el ejemplar sobre el que juraron el entonces Príncipe de Asturias, Felipe VI, en 1986, y la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, en 2023; así como el utilizado en la proclamación del Rey.

En realidad, habrá que esperar hasta el 14 de marzo para que la Constitución pase a ser la más duradera de la historia española, al rebasar los 47 años y 75 días que alcanzó la de 1876. Cuestiones de agenda han obligado a adelantar la celebración un mes.

Entre las constituciones de mayor duración también está la de 1845, promulgada bajo Isabel II. Se mantuvo durante 24 años.

Los textos más efímeros son la de 1812, conocida como la Pepa, con poco más de dos años de vigencia, y la republicana de 1931, que alcanzó siete años y tres meses.

Por su parte, la Constitución de 1869, nacida tras la Gloriosa y en tiempos de Amadeo de Saboya, permaneció vigente siete años y medio, ligeramente por debajo de la de 1837, que estuvo en vigor siete años y once meses durante la regencia de María Cristina de Borbón.