Más Madrid descarta a Mónica García como candidata a liderar la nueva coalición de izquierdas: se medirá a Ayuso y Óscar López

El objetivo del acto es sentar las bases de una izquierda plurinacional y transformadora, sin anunciar todavía liderazgos concretos.

La presentación de la nueva alianza de izquierdas, bajo el lema 'Un paso al frente', será el 21 de febrero e incluirá a Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes.

Mónica García continuará enfocada en su papel regional, enfrentándose a Isabel Díaz Ayuso y Óscar López en Madrid.

Más Madrid descarta a Mónica García como candidata para liderar la nueva coalición de izquierdas a nivel nacional.

Las izquierdas buscan líder para su nuevo proyecto político, que presentarán el próximo 21 de febrero bajo el lema Un paso al frente.

Los nombres de los actuales ministros de Sumar han sido los primeros en saltar a la palestra. Pero, al contrario que su eslogan, casi todos parecen más dispuestos a dar un paso atrás.

Fuentes de Más Madrid descartan que la ministra de Sanidad y líder del partido en la región, Mónica García, vaya a liderar este proyecto nacional. Su intención es rivalizar con Isabel Díaz Ayuso y Óscar López, aseguran en los pasillos de la Asamblea.

Y es que, tal y como adelantó este diario el pasado lunes y ahora parece confirmarse, la idea de Mónica García es continuar con un proyecto marcadamente regionalista y dejar el liderazgo de la nueva agrupación de izquierdas en manos de otros.

Desde Más Madrid insisten en tres argumentos para explicar esta decisión: el primero es electoral. Hoy, sostienen, son un partido "ganador": "Cada vez que nos presentamos a las urnas cosechamos más votos".

El segundo es de permanencia. Remarcan que no se trata de un proyecto "para unos días", sino de una inversión a largo plazo.

El tercero es la "tranquilidad". En Más Madrid reclaman más debate interno, no solo dentro de su formación, sino entre todos los partidos que aspiran a integrar la nueva coalición. Traducido: menos prisas y menos carreras por el liderazgo.

Más Madrid se reivindica como una fuerza "arraigada". Ese, sostienen, debería ser también el espíritu del nuevo espacio: partidos fuertes en sus territorios que construyan desde abajo.

La portavoz autonómica, Manuela Bergerot, evita referirse a nombres concretos para el proyecto nacional. "No voy a ponerme a hablar de quiénes apoyan a Antonio Maíllo (IU), a Gabriel Rufián (ERC) o a Yolanda Díaz, actual líder de Sumar. Nuestro objetivo es trabajar poco a poco desde las bases y dejar que el proyecto se consolide", señala.

Sin embargo, no todos parecen dispuestos a ir tan despacio. Desde hace una semana se vienen conociendo detalles del proceso de reorganización del espacio de Sumar, incluidas las fechas del acto del 21 de febrero y el lema que lo acompañará.

El debate sobre la arquitectura del nuevo proyecto avanza, aunque oficialmente nadie quiera hablar todavía de liderazgos.

En paralelo, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, enfría, cada vez que le preguntan, la posibilidad de que Gabriel Rufián o Yolanda Díaz encabecen la futura coalición progresista.

Maíllo ni siquiera descarta que pueda surgir una figura impulsada "desde abajo" que lidere el nuevo Sumar.

El acto de presentación de la alianza, bajo el lema Un paso al frente, tendrá lugar el 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y reunirá a Sumar, IU, Más Madrid y los Comunes, además de representantes de movimientos sociales, sindicatos y el ámbito cultural.

También se ha invitado a Podemos y a Gabriel Rufián, en un gesto de apertura hacia todo el espectro de la izquierda alternativa.

Según los organizadores, no se presentará todavía una candidatura ni se anunciarán liderazgos. El objetivo es sentar las bases de un espacio común de la "izquierda plurinacional y transformadora" en un contexto marcado por el auge de la extrema derecha y la fragmentación del voto progresista.

Mientras tanto, en Más Madrid lo tienen claro: Mónica García seguirá centrada en consolidar su liderazgo regional, fortalecer la presencia municipal y preparar el terreno para las autonómicas y municipales de 2027.

El liderazgo nacional puede esperar. Al menos, de momento.