El Gobierno de Chivite troceó contratos: la auditoría externa del 'caso Sendaviva' coincide con Anticorrupción

La Oficina de Anticorrupción y la Justicia investigan si el Gobierno de Navarra, encabezado por María Chivite, fraccionó contratos para sortear controles y procedimientos legales.

La firma beneficiada también realizó reformas para el Partido Socialista de Navarra y para un ex portavoz socialista, lo que ha despertado sospechas sobre posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Cinco contratos de obras, adjudicados a Adentro Construimos SL entre 2023 y 2024, suman cerca de 800.000 euros y se mantuvieron justo por debajo del umbral legal de 200.000 euros.

La auditoría externa del 'caso Sendaviva' detecta indicios de fraccionamiento de contratos públicos para eludir controles y límites legales.

La auditoría externa sobre el caso Sendaviva, encargada por Parquenasa —sociedad participada por NICDO, empresa pública del Gobierno de Navarra—, aprecia indicios de fraccionamiento en las adjudicaciones públicas.

El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, advierte de que "no se permite dividir un contrato en varios con el fin de reducir su cuantía y eludir los requisitos de publicidad o el procedimiento de adjudicación que corresponda".

El documento analiza cinco expedientes de obra entre 2023 y 2024 que recayeron a la constructora Adentro Construimos SL.

Las adjudicaciones para la reconstrucción del parque Sendaviva, a 80 kilómetros de Pamplona, se articularon como contratos por debajo del umbral de 200.000 euros, lo que esquiva controles y mayor fiscalización.

Uno de ellos tenía un valor de 199.999 euros, sólo un euro por debajo. En conjunto, los contratos a Adentro Construimos rondaron los 800.000 euros.

Adentro Construimos SL también remodeló la sede del Partido Socialista de Navarra (PSN). Y se encargó, a su vez, de la reforma de un piso adquirido por el ya exportavoz socialista Ramón Alzórriz.

La auditoría, elaborada por la firma PKF Attest, recuerda que la ley prohíbe partir una misma obra en varios contratos para rebajar controles.

El aviso de este informe coincide con la investigación abierta por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra, que detectó "presuntas irregularidades" en "materia de contratación pública" por un posible fraccionamiento "indebido".

En el caso de Sendaviva, explica el informe, la obra se dividió en dos fases. Una consistía en preparar el terreno de acceso al parque —una gran plataforma de suelo para nivelar la entrada— y la otra en construir encima el edificio de control de accesos.

Según el propio proyecto, primero debía ejecutarse esa preparación del terreno para que después pudiera levantarse el edificio. Por eso, la auditoría señala que esa primera fase figuraba como "una condición necesaria para la edificación".

Dicho de forma sencilla: sobre el papel, el proyecto decía que una obra dependía de la otra. Y eso es lo que lleva a la auditora a plantear si ambas actuaciones debieron contratarse juntas y no por separado.

Ante esos indicios de troceo, la auditora pidió al arquitecto que dirigió las obras que explicara por qué se separaron los contratos.

El técnico defiende las obras

El técnico, el arquitecto Santiago Iribarren, defiende que las fases eran "actuaciones autónomas" y que la mención en el proyecto a que primero había que hacer la explanada fue una "errata" sin efectos reales en la obra.

Según ese informe técnico, la zona donde se levantó el edificio "ya presentaba una configuración plana y nivelada", por lo que no era necesario ejecutar previamente la explanada. Por eso, sostiene que ambas obras podían tramitarse por separado.

Con ese aval, PKF Attest da por buena la tramitación en contratos distintos, aunque deja por escrito que el propio proyecto hacía pensar lo contrario y que, sobre el papel, la explanada parecía "una condición necesaria para la edificación".

De hecho, PKF Attest, en un intento de lavarse las manos, aclara los límites de trabajo e insiste en que el informe "no constituye una auditoría" y no emite "opiniones ni conclusiones"

También insiste en que no asume "responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos aplicados".

En otras palabras, se limita a exponer los hechos y deja que "sea el lector quien obtenga sus propias conclusiones".

"Al límite"

El informe llama la atención sobre otra cuestión: casi todos los cambios introducidos en las obras se quedan al borde del límite legal. Varias modificaciones suponen un 9,69% o un 9,99% del precio inicial, justo por debajo del 10% que marca la ley.

En la práctica, esto significa que se añadieron trabajos a los contratos sin rebasar el umbral que habría obligado a repetir el procedimiento o a someter las obras a más controles. Esos cambios se justifican como "estrictamente indispensables".

Entre esas modificaciones figuran trabajos habituales en cualquier obra: pintura, acometidas de agua y electricidad, saneamientos o medidas de protección contra incendios, actuaciones que, según la auditoría, no figuraban en el proyecto inicial.

La propia PKF Attest advierte de que, si esos trabajos se hubieran incluido desde el principio en el presupuesto, en al menos dos contratos se habría superado el umbral de 200.000 euros. En ese caso, no se habría podido utilizar el procedimiento simplificado.

La auditoría también detecta un incumplimiento en materia de publicidad: en uno de los expedientes, la adjudicación se publicó fuera del plazo legal. En el resto no aprecia irregularidades formales, aunque subraya que los importes se movieron "al límite" de lo permitido.

El caso Sendaviva está siendo investigado por la Oficina de Anticorrupción por posibles irregularidades, tras una denuncia de Unión del Pueblo Navarro.

Y en paralelo, la Justicia, tras una denuncia de Vox, ha reclamado al Ejecutivo de María Chivite la remisión de los contratos para analizar si hubo fraccionamiento para sortear controles.

El partido de Santiago Abascal acusa al Ejecutivo foral de posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias en la adjudicación de las obras de Sendaviva.