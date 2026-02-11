Sánchez pide a la oposición que aprenda de Bad Bunny: "Menos odio y más amor"

María Jesús Montero celebra la réplica de Pedro Sánchez en la sesión de control al Gobierno de este miércoles. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez ha recomendado en el Congreso a Santiago Abascal ver la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl, pidiendo "menos odio y más amor". El presidente del Gobierno ha defendido la regulación de las redes sociales, argumentando que se debe evitar la difusión de información no contrastada que genera odio. Santiago Abascal ha criticado los planes del Gobierno sobre inmigración y el uso de redes sociales, responsabilizando a los inmigrantes de diversos problemas sociales. Feijóo ha respondido a Sánchez asegurando que el Gobierno será reemplazado y criticando su actitud ante los problemas de los ciudadanos.

Pedro Sánchez ha dejado de lado sus recomendaciones musicales en TikTok para llevarlas a la sesión de control en el Congreso de los Diputados.

El presidente del Gobierno ha recomendado al líder de Vox, Santiago Abascal, que vea el intermedio de la Super Bowl de este pasado domingo y que fue protagonizado por el cantante puertorriqueño Bad Bunny.

Un show que indignó al presidente de EEUU, Donald Trump, por ser el primer espectáculo en castellano en el descanso de la gran final de la liga NFL.

Tanto que el trumpismo impulsó un concierto alternativo en YouTube para no escuchar canciones como "Tití me preguntó" o "DeBí BoRraR MáS FOToS", sólo unas semanas después de ganar el Grammy al mejor disco del año pasado.

"Pues eso. Menos odio y más amor", ha afirmado el jefe del Ejecutivo en su réplica al líder de Vox que le ha reprochado su intento de regular las redes sociales para "censurar" a los españoles.

Abascal ha asegurado que gracias a X se descubren noticias sobre la regularización de medio millón de inmigrantes que impulsa el Gobierno.

También ha puesto como ejemplo las informaciones de EL ESPAÑOL sobre un niño de cuatro años agredido por otro de 16 en un centro tutelado de Navarra o que la Policía Foral admite que un 63% de los delitos los cometen extranjeros.

El presidente de Vox también ha responsabilizado a los inmigrantes del aumento del precio de la vivienda o del colapso de la sanidad pública.

Algo que Sánchez ha querido contradecir al preguntarle dónde ve el problema de que "tecnoligarcas" "tengan que retirar información que no ha sido contrastada y que genera odio".

No ha sido la única mención a su plan contra Elon Musk. Ya durante su choque con Feijóo, Sánchez había defendido que su Ejecutivo está cercano a los problemas ciudadanos.

"Un Gobierno responsable es hablar de lo que habla la gente y lo que habla la gente es que hay que regular las redes sociales", ha terciado antes de preguntar a la oposición si van a respaldarlo.

A lo que el líder del PP optaba por responderle: "Puede reírse de los españoles pero serán ellos los que le corten las carcajadas". "Cuando la gente le reemplace a usted, España volverá a tener un Gobierno", ha sentenciado Feijóo.