Documentos secretos de Plus Ultra muestran pagos al amigo de Zapatero justificados como 'dirección Sepi' en pleno rescate

La investigación judicial vincula a directivos de Plus Ultra y a Martínez con blanqueo de capitales, fraude y movimientos de fondos relacionados con Venezuela y operaciones ilícitas de oro y alimentos.

La UDEF halló un borrador de contrato para pagar a Martínez el 1% del rescate y Plus Ultra pagó un total de 301.000 euros a su empresa entre 2020 y 2025.

Las facturas a la empresa de Martínez se justificaron inicialmente como "dirección Sepi" y luego cambiaron de concepto tras la aprobación del rescate de 53 millones de euros por el Consejo de Ministros.

Documentos secretos de Plus Ultra muestran pagos a 'Julito' Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, con el concepto "dirección Sepi" mientras negociaba el rescate con el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) era la encargada de analizar, aceptar y controlar la operación. Finalmente, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021.

Según la documentación de Plus Ultra a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL en exclusiva, la empresa Análisis Relevante SL, propiedad del amigo de Zapatero, recibió un total de 36.000 euros entre el 30 de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha hallado en la contabilidad de Plus Ultra seis facturas de esta empresa de 'Julito' Martínez con anotaciones confidenciales de la compañía que las vinculan a la negociación con el Gobierno.

La "asignación" que la aerolínea da a estas seis facturas en su contabilidad se hace bajo el asunto: "Dirección Sepi". Esta anotación fue cambiada tras aprobarse el rescate por el Gobierno en marzo de 2021.

Durante la negociación del rescate, 'Julito' Martínez cobró estas facturas con el concepto de "honorarios mensuales por elaboración de informes". No se especifica en ningún momento en qué consistían esas labores de consultoría.

Las anotaciones internas de Plus Ultra coinciden al inicio con la solicitud del rescate por parte de la aerolínea y al final con la aprobación de la ayuda de 53 millones de euros por parte del Consejo de Ministros.

La UDEF halló en uno de los dispositivos del amigo de Zapatero un borrador de contrato por el que Plus Ultra se comprometía a pagarle un 1% del rescate, tal y como desveló el periódico El Mundo.

Fuentes de Plus Ultra afirman a EL ESPAÑOL que ese contrato no tiene ninguna validez y que desconocen por qué estaba en poder de 'Julito' Martínez. De igual forma, niegan "tajantemente" que hayan pagado cantidad alguna al amigo de Zapatero por gestiones con el Gobierno de Pedro Sánchez.

EL ESPAÑOL ha podido comprobar que la primera factura que Plus Ultra paga a Análisis Relevante es de agosto de 2020. Sin embargo, en ella no existe anotación alguna.

Ese mismo mes se emite una segunda factura, pagada el mismo día que es recibida, y cuya asignación es "Roberto".

Esta anotación, previa a las de "dirección Sepi", señala a Roberto Roselli, el CEO de Plus Ultra que fue detenido junto al presidente de la compañía Julio Martínez Sola.

La contabilidad de Plus Ultra en poder de la UDEF y a la que ha tenido acceso este periódico indica que la aerolínea pagó un total de 43 facturas a Análisis Relevante SL hasta noviembre de 2025, cuando se produjeron las detenciones y el registro de las oficinas de la compañía.

Plus Ultra pagó un total de 301.000 euros a Análisis Relevante SL, la empresa del amigo de Zapatero desde agosto de 2020 hasta noviembre de 2025.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reconoció al periódico El Mundo que ha cobrado 450.000 euros de Análisis Relevante SL en concepto de "asesoría global".

Es decir, un concepto similar por el que 'Julito' Martínez facturaba a Plus Ultra.

La investigación

El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga a diez personas, entre los que están los directivos de Plus Ultra y el amigo de Zapatero, por blanqueo de capitales y fraude en una pieza que se mantiene aún secreta.

Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado mes de enero, los dirigentes de Plus Ultra y 'Julito' Martínez buscaron abogados y borraron documentos antes de sus detenciones el pasado 11 de diciembre.

A partir de este soplo, los dirigentes de Plus Ultra y el amigo de Zapatero habrían contactado con varios abogados para preparar su defensa.

En este periodo de dos meses, según fuentes cercanas a la investigación, los imputados aprovecharon para borrar mensajes, emails y destruir documentos que eran de interés para las pesquisas de la UDEF.

Hasta el momento no se ha podido precisar el origen de la fuga de información; sin embargo, estas fuentes aseguran que el soplo al presidente de Plus Ultra, al CEO de la aerolínea y al amigo personal de Zapatero "sólo puede proceder desde dentro del Ministerio del Interior".

'Julito' Martínez Martínez, según los investigadores, habría colaborado con sus sociedades al blanqueo de capitales.

Los investigados habrían "blanqueado fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía".

Estas actuaciones delictivas estarían vinculadas a los programas de alimentos del chavismo (los denominados CLAP) y a ventas del Banco de Oro de Venezuela.

Y, según la querella de Anticorrupción, Plus Ultra habría firmado contratos de préstamo con sociedades vinculadas al expolio del oro.

Estos acuerdos habrían sido, presuntamente, empleados para el blanqueo de fondos ilícitos en fechas próximas a la recepción del rescate por parte de la aerolínea.

La trama habría utilizado los 53 millones de euros con los que el Gobierno de Pedro Sánchez rescató a Plus Ultra en 2021 para delinquir, según la Fiscalía Anticorrupción.

La denuncia de la Fiscalía también relata venta de oro, por importe de 30 millones de euros, a una sociedad de Emiratos Árabes, por parte de una de las empresas que firmaron los mencionados contratos.

A su vez, Anticorrupción aludió a movimientos de dinero hacia Panamá y a la venta de relojes de lujo para el blanqueo de capitales.

El Ministerio Público apuntaba, en su denuncia, a un supuesto fraude en su modalidad de "uso indebido de ayudas públicas" (el conocido como fraude de subvenciones).

Conviene recordar que en 2020 el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, firmó un acuerdo para intercambiar petróleo (procedente de la petrolera estatal, PDVSA) por alimentos para sus programas CLAP.

Anticorrupción recibió la información sobre las supuestas actuaciones delictivas de Plus Ultra de las autoridades francesas (Parquet National Financier) y suizas (la Fiscalía de Ginebra).

En ambos países, según fuentes jurídicas, la trama investigada tendría ramificaciones y en ella también estaría implicado un abogado español.