Al menos 31.000 de los votos de Vox en Aragón proceden del PP: el 26% de los que ha obtenido y el 13% de los que tenía Azcón

La polarización ha favorecido a los extremos, con Vox duplicando resultados y la Chunta absorbiendo parte del voto socialista.

Vox ha crecido recibiendo votos no solo del PP, sino también del PSOE, Ciudadanos, abstencionistas y nuevos votantes.

El PP ha mantenido la victoria con 10 puntos sobre el PSOE pese a perder dos escaños y registrar una fuga de votos hacia Vox.

Al menos 31.000 votos de Vox en Aragón proceden del PP, lo que representa el 26% de los votos de Vox y el 13% de los que tenía Azcón en 2023.

Que la polarización favorece a los extremos se puede demostrar con datos, y las elecciones de Aragón de este domingo son un buen ejemplo.

Según un estudio de transferencias de voto elaborado por SocioMétrica para EL ESPAÑOL, un total de 31.106 de los votantes del PP en 2023 han elegido la papeleta de Vox en esta ocasión.

Es decir, que el principal engorde de la formación de derecha extrema proviene de los populares: el 26,5% de los apoyos a Alejandro Nolasco lo fueron de Jorge Azcón hace dos años y medio.

El domingo, Azcón cayó dos escaños. El 13% de sus votantes se han ido a Vox. De ahí lo de que su victoria se considere amarga.

¿Y cómo se explica que el PP haya seguido ganando los comicios con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo, el PSOE? Porque sólo ha cosechado 13.000 votos menos que en la primavera de 2023.

Según las matrices de transferencia con las que trabaja SocioMétrica, la fuga de votos del PP a Vox no suele bajar del 16%. Y eso se comprueba en que el PP ha logrado más fidelidad entre sus apoyos previos (72,9%) que la que ha cosechado Vox (68,6%).

Por lo tanto, Azcón ha resistido mejor la subida de Vox que otros líderes del PP en otros territorios.

El PP aragonés se ha beneficiado de otras transferencias: el 6% de sus votantes en 2026 proceden del PSOE; el 5,3% proviene de la abstención; y Azcón, incluso, le roba muchísimo voto a los regionalistas: el 2,1% de sus apoyos vienen de Aragón Existe y el 1,8% del PAR.

De ahí la caída de la formación de Tomás Guitarte (de 3 a 2 escaños y 10.000 votos menos) y el descalabro definitivo del histórico Partido Aragonés (de los 5.800 votos que cae, al menos 4.006 van al PP, lo que le lleva a perder su único diputado).

De este modo, la explicación principal que le lleva a perder dos escaños y 1,2 puntos porcentuales, ha sido la abstención.

Aunque la participación fue levemente mayor (67,5%) que en 2023 (cuando fue del 66,5%), son los antiguos votantes del PP los que más se han quedado en casa, según SocioMétrica: un 9,3% de los apoyos de Azcón en 2023 no se movilizaron esta vez.

El desplome de Alegría

Que la polarización favorece a los extremos lo corrobora que el 6,26% de los votantes socialistas de 2023 se han ido a la Chunta, el otro ganador relativo de las elecciones.

Y es muy llamativo que un 3,9% de los simpatizantes del PSOE han optado por la papeleta de Vox. Además, el 13,7% de los que votaron socialista en 2023 se han quedado en casa esta vez.

En dos años y medio, en Aragón, 13.557 personas han cambiado el puño y la rosa por la gaviota. Es decir, el 6,85% de los votantes de Lambán no han creído en eso de que "Aragón necesita Alegría" y han optado por la oferta de Azcón.

El conjunto, el PSOE ha logrado una fidelidad menor a los dos tercios de los apoyos con los que llegaba a estas urnas. Sólo el 64% de quienes se decantaron por Javier Lambán en 2023 se han mantenido fieles, con Alegría, en 2026.

Nolasco conserva el 68%

Los datos muestran un viraje sociológico brutal. Porque si, hablando en términos relativos, el gran ganador de las urnas ha sido Vox, al duplicar sus resultados, en realidad su ascenso podría haber sido mayor, ya que Alejandro Nolasco sólo conserva al 68,6% de sus votantes.

Crece mucho gracias a que recibe sustanciosas transferencias de todos los partidos: los 13% del PP y 3,9% del PSOE ya reseñados... pero también un 17,5% de quienes votaron en blanco, un 13% de quienes eligieron Ciudadanos, el 9,6% de los votantes de estreno, el 8,4% de los del PAR...

Es así como se explica un alza tan poderosa. Porque Nolasco también tenía competencia a su derecha.

Se Acabó la Fiesta (SALF) le ha robado un 6,4% de sus votantes. Y aunque la formación de Alvise Pérez no ha logrado representación, sus 17.983 votos son un botín considerable. No en vano representan casi los mismos que ha alcanzado IU, que sí tiene un escaño, y triplican los 6.206 apoyos de Podemos.

Es decir, que sin la opción más a la derecha de todas, Vox podría estar, hipotéticamente, disputándole el segundo puesto al PSOE a nivel autonómico en Aragón.

Ahora bien, el comportamiento del voto no es tan sencillo. Según la matriz de transferencia de voto, sólo el 26,8% de los votos de SALF provienen de la formación de Nolasco.

En todo caso, los números que arrojan las elecciones de este domingo en Aragón confirman la tesis inicial con la que empezaba este artículo: la polarización, efectivamente, ha favorecido a los extremos.

Ficha técnica:

Las matrices de transferencia finales se realizan mediante un cálculo iterativo en tres fases: 1) se coge la matriz de transferencia acumulada bruta, de los tres trackings realizados por El Español en Aragón (n=3.000 encuestas) 2) se pondera por el recuerdo de voto real en 2023 y 3) se repondera por el voto real tras el escrutinio oficial de la noche electoral. Los cálculos de iteración finalizan cuando la convergencia llega a un ajuste del 97% (error menor del 3%) para el total autonómico.