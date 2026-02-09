El PSOE evita la autocrítica, respalda "incondicionalmente" a Alegría y dice que Vox "se multiplica como los gremlins"

En Ferraz confían en que las negociaciones entre PP y Vox fracasen y denuncian el auge de la ultraderecha y la radicalización del PP.

Vox supera al PSOE en el 26% de los municipios aragoneses y los socialistas pierden 40.000 votos y cinco escaños respecto a 2023.

La dirección del partido atribuye la caída a la falta de tiempo para consolidar el proyecto y culpa al adelanto electoral de Jorge Azcón.

El PSOE evita la autocrítica tras igualar su peor resultado histórico en Aragón y respalda incondicionalmente a Pilar Alegría.

Ni rastro de autocrítica pese a que el PSOE ha igualado su peor resultado histórico en Aragón. Si en Extremadura achacaron su caída a una baja participación, ahora creen que el batacazo de la exministra Pilar Alegría se debe a que "le ha faltado tiempo" para consolidar su proyecto y culpan de ello al adelanto del presidente autonómico Jorge Azcón.

La Ejecutiva de los socialistas, presidida por Pedro Sánchez y reunida este lunes en Ferraz, ha mostrado su "respaldo incondicional" a la actual secretaria general de los socialistas aragoneses, ya que consideran que, pese a la debacle, ha igualado el resultado que en 2015 obtuvo Javier Lambán "y gobernó".

Lo que obvian es que en aquella convocatoria hubo 17 diputados a la izquierda del PSOE (14 Podemos, 2 CHA y 1 IU).

Ahora, en cambio, hay solo 7 (6 CHA y 1 IU). Los socialistas han perdido 40.000 votos respecto a 2023 y cinco escaños, frente a los tres que han logrado sumar los nacionalistas de Jorge Pueyo.

Esta también era la primera vez que una ministra de Sánchez se medía en las urnas. La siguiente será María Jesús Montero en Andalucía quien estaba hoy en la Ejecutiva. De ahí que respalden a Alegría porque es "una carrera de fondo".

"Vamos a construir un proyecto alternativo desde la oposición. Cuando ves a Pilar Alegría ves futuro para Aragón", afirmaba la portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez.

En Ferraz confían en que las negociaciones entre PP y Vox fracasen. De ahí el respaldo cerrado a Alegría ante una eventual repetición electoral.

"El colapso está garantizado", recalcaba la dirigente, que advertía de que "Vox se multiplica como los gremlins", de noche y con agua, en referencia a los monstruitos de la película de los 80 de Steven Spielberg. Una referencia demodé o para cinéfilos de las películas de terror.

Mínguez sólo admitía que "el resultado no es el que hubiéramos querido", pero ponía el foco en la "pérdida de votos del PP".

"Convocar unas elecciones para perder escaños y acabar peor de lo que estaba es un fracaso estrepitoso", añadía mientras censuraba "el engorde a la ultraderecha".

En Ferraz siguen convencidos de que el auge del trumpismo español responde a la caída del PP, pese a que los de Abascal han duplicado resultados -con siete diputados más- mientras que los populares sólo retroceden dos asientos.

Además, Vox supera al PSOE en el 26% de los municipios. Un ejemplo es Teruel, donde los socialistas han quedado terceros tras ser adelantados por Vox.

En Ferraz niegan que los de Abascal le estén robando votos aunque pedían tiempo para "mirar el trasvase". Al tiempo que Mínguez subrayaba que "el que tiene que tener miedo es el PP" porque "pierde escaños y se los da a Vox" debido a la "radicalización" de los de Feijóo.

En ese sentido, la portavoz del PSOE también recordó el concierto de un grupo crítico con el Gobierno en el cierre de campaña: Los Meconios.

"Le paga las facturas de un grupo guerracivilista", criticaba, ya que en otra ocasión interpretaron una canción junto a otro influencer próximo a Vox en la que la letra decía "vamos a volver al 36".

Asimismo, se refirió al acto que el comunicador y agitador de derechas, Vito Quiles, que el PP organizó el último día de campaña.

"El beneficio político se lo va lleva el señor Abascal", insistía, en respuesta al "tic, tac" que Azcón utilizó en la noche electoral para señalar que "el sanchismo" se está acabando.

"Tic, tac es el despertador que se tenían que poner", ironizaba la socialista.

Carpetazo a la autocrítica y la vista puesta en Castilla y León, donde habrá elecciones el 15 de marzo.