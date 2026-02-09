Feijóo allana los pactos "responsables" con Vox: "La gente está harta de Sánchez y pide que gobierne la mayoría"

El PP se ve como el único partido de centro derecha en Europa que resiste ante el auge de fuerzas de derecha extrema, destacando su papel de partido de Estado.

Feijóo afirma que, aunque PP y Vox son distintos, comparten puntos de contacto para mejorar la vida de los aragoneses y españoles.

El líder del PP critica duramente a Sánchez y atribuye el mandato electoral a la voluntad de los ciudadanos de evitar más "sanchismo".

Feijóo asume pactos "responsables" con Vox tras las elecciones anticipadas en Aragón y destaca la necesidad de que gobierne la mayoría.

Alberto Núñez Feijóo reunió este lunes a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, para valorar los resultados de las elecciones anticipadas en Aragón, de este domingo. Antes de ello, Vox ya había convocado públicamente a Jorge Azcón para que les llame, y empezar a negociar.

En su discurso ante la JDN más concurrida del último año, Feijóo asumió una alianza con Vox, a la vista de los mensajes de las urnas: "La gente ya no soporta a Sánchez y está pidiendo que gobierne el PP y que la mayoría se entienda con responsabilidad".

Ésas son las tres conclusiones principales de la dirección del PP, a las pocas horas del recuento en Aragón, donde los populares repitieron victoria holgada, e incluso ampliaron su distancia con el PSOE a pesar de perder dos escaños.

"Porque el descalabro de la ministra sanchista fue histórico", destacó el líder del PP. "¿Cuántos tortazos electorales más necesita, cuántos peores resultados para reaccionar, cuántas debacles son necesarias para que se vaya?".

En ese marco, el político gallego asume que los pactos con Vox han llegado para quedarse, y que "aunque somos distintos", ambos partidos sí que comparten "puntos de contacto" para mejorar la vida de los aragoneses ahora, y de los españoles "cuanto antes, mejor".

Por eso, hizo una pausa dramática y anunció en su discurso ante la cúpula del PP que se dirigiría a Vox expresamente: "Lo haré con una palabra, responsabilidad".

Es decir, como explicó luego, "respetamos a cada uno de los votantes de Vox, del mismo modo que pedimos respeto para los nuestros, que son muchos más y son los que han ganado".

Y que si las elecciones se adelantaron porque "alguien no dejaba gobernar con estabilidad al PP", el mandato de esta convocatoria está claro: "Que gobierne el PP, y que la mayoría se entienda con responsabilidad, porque no queremos más sanchismo".

No vaya a ser, advirtió Feijóo, que "del mismo modo que los ciudadanos han castigado a un mal Gobierno", el de Sánchez, se entiende, "vayan a castigar ahora a quien no permita gobernar"... a Santiago Abascal, se deduce.

'Aguantar' era el verbo

La política va muy rápido, sobre todo ahora que el PP ha organizado un carrusel de elecciones autonómicas. Comenzó el 21-D en Extremadura, ha seguido este 8-F en Aragón, continuará el 15-M en Castilla y León y culminará a finales de mayo o principios de junio en Andalucía.

El objetivo es doble: hundir al PSOE en su peor momento de "debilidad, mala gestión y corrupción"; y tratar de separarse de Vox... pero si lo primero se está logrando, se nota poco porque lo segundo "resulta imposible".

De hecho, a la pregunta de si ha sido un error convocar ahora para perder dos escaños y darle a Nolasco la oportunidad de duplicar los suyos, una voz autorizada del PP respondía: "La pregunta de verdad es qué habría pasado dentro de un año", que es cuando tocaba convocar.

Desde Génova salen voces que insisten en que el PP es el único partido de centro derecha europeo que está resistiendo ante la ola de derecha extrema que arrasa el continente europeo y ya inundó Estados Unidos por dos veces con Donald Trump, en 2016 y 2024.

Y aunque suena a excusa, lo cierto es que lo dicen con orgullo. Del más simple asesor de prensa al más alto dirigente del entorno de Feijóo, "aguantar" es el verbo.

Están orgullosos, porque si las derechas crecen y el PP se mantiene, no sólo el cambio en España será seguro, cuando toquen las generales. Sino que, cuando llegue, será liderado por un partido de Estado, no uno populista.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.