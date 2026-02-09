Elon Musk vuelve a la carga contra Sánchez en X tras el batacazo del PSOE en Aragón

Las claves nuevo Generado con IA Elon Musk retuiteó un mensaje que acusa al Gobierno de Sánchez de corrupción y de usar la inmigración para mantenerse en el poder tras la derrota del PSOE en Aragón. El mensaje retuiteado por Musk, escrito por Mike Benz, critica la política migratoria española y denuncia la criminalización de discursos críticos al respecto. La rivalidad entre Musk y Sánchez se ha intensificado en los últimos meses, especialmente por la regulación de contenidos en redes sociales y el control sobre plataformas digitales. La reciente derrota electoral del PSOE en Aragón ha sido utilizada por Musk para reavivar sus críticas al Ejecutivo español, mientras el Gobierno no ha respondido oficialmente a las acusaciones.

Elon Musk lanza otro dardo contra el Gobierno de Sánchez. El dueño de X (antes Twitter) y Tesla retuiteó en la plataforma un mensaje que vincula directamente la derrota electoral del PSOE en Aragón con la política migratoria del Ejecutivo.

El multimillonario sudafricano-estadounidense retuiteó un mensaje del exsubsecretario de Estado para las Comunicaciones de Estados Unidos, Mike Benz, en el que se califica de "corrupto" al Gobierno español y se le acusa de "importar inmigrantes".

"Por eso el corrupto Gobierno español se apresura de repente a inundar el país con 500.000 inmigrantes y a criminalizar cualquier discurso que los critique. Su partido está perdiendo las elecciones, rechazado por sus propios votantes, por lo que están importando inmigrantes para mantenerse en el poder", escribió Benz.

This is why the corrupt Spanish government is suddenly rushing to flood the country with 500,000 immigrants & criminalize any speech that criticizes them. Their party is losing elections, rejected by their own voters, so they’re importing immigrants to keep them voted in. https://t.co/0vlt2UFbtT — Mike Benz (@MikeBenzCyber) February 9, 2026

Aunque Musk no ha añadido un comentario, su respaldo explícito al mensaje fue suficiente para disparar su alcance y convertirlo en viral en cuestión de minutos.

El gesto se produce tras los malos resultados del PSOE en las elecciones autonómicas de Aragón. La candidata socialista Pilar Alegría obtuvo 18 escaños, cinco menos que en 2023, igualando uno de los peores registros históricos del socialismo en la comunidad.

Un enfrentamiento político

No se trata de un episodio aislado. Este enfrentamiento viene de atrás. Musk mantiene desde hace meses una guerra abierta con el Gobierno de Sánchez, especialmente a raíz de la postura del Ejecutivo español en materia de regulación de contenidos en redes sociales y control de las grandes plataformas digitales.

La relación entre ambos se ha ido deteriorando. El empresario ha criticado en varias ocasiones a Sánchez en X por su apoyo a las políticas de control del discurso y la actuación del Gobierno frente a la denominada "desinformación".

Todo comenzó con la decisión de regularizar a 500.000 inmigrantes en situación irregular. Esta medida ha tenido un impacto global, en un momento en el que casi todos los países apuestan por medidas restrictivas.

El propietario de Tesla reaccionó con un "Wow" haciéndose eco de una información en la que se criticaba la regularización. Sánchez respondió: "Marte puede esperar. La humanidad no", refiriéndose a SpaceX, la empresa de Musk.

El choque definitivo

Sin embargo, hace unas semanas, todo estalló. Pedro Sánchez anunció una batería de medidas destinadas a endurecer el control sobre las redes sociales.

Entre ellas, la prohibición del acceso a estas plataformas a menores de 16 años, la propuesta de "tipificar como delito la manipulación de los algoritmos" y el objetivo de "poner fin a la impunidad de los directivos".

La reacción de Musk fue inmediata. A través de un mensaje en X, el empresario calificó a Sánchez de "tirano" y "traidor al pueblo de España".

El presidente no se quedó callado y atacó a Musk con un tuit haciendo referencia a los 'tecnoligarcas'. "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", escribió en X.

Además, en distintos mensajes y retuits, Musk ha extendido sus críticas a otros países de la Unión Europea como Alemania o el Reino Unido, alertando de lo que considera "una deriva autoritaria" bajo el paraguas de la regulación digital.

Aragón como nuevo detonante

La derrota del PSOE en Aragón ha servido como nuevo elemento en el discurso crítico que Elon Musk mantiene desde hace meses contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

El empresario ha vuelto a utilizar la red social X respecto a mensajes políticos vinculados a España, en una línea de intervenciones que ya ha seguido en otras ocasiones con países europeos.

Desde La Moncloa no ha habido respuesta oficial al mensaje difundido por Musk ni a las acusaciones vertidas por Mike Benz.

Esta debacle electoral ha servido así como nuevo punto de fricción en un enfrentamiento que, lejos de apagarse, sigue sumando capítulos.