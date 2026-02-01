Sánchez ha nacionalizado ya a 1,4 millones de extranjeros: en 2027 podrá votar un millón más que en las generales de 2023

El Gobierno ha acelerado la concesión de nacionalidades, destacando el impacto de la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido más de 240.000 nacionalizaciones de descendientes de exiliados.

Si se mantiene el ritmo actual, en 2027 podrían votar un millón de nuevos españoles más que en las generales de 2023.

El 20% de los nuevos nacionalizados son de origen marroquí, aunque han aumentado también los venezolanos, colombianos y ecuatorianos.

Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018, cerca de 1,4 millones de extranjeros han obtenido la nacionalidad española y el derecho al voto.

Cerca de 1,4 millones de extranjeros han obtenido la nacionalidad española (y por tanto, el derecho al voto) desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, en junio de 2018.

Casi el 20% (alrededor de 261.000) de ellos son de origen marroquí, aunque en los últimos años han crecido especialmente otros colectivos como los de origen venezolano, colombiano y ecuatoriano.

Si se mantiene el ritmo de los tres últimos años (en los que han obtenido la nacionalidad española alrededor de 240.000 extranjeros, cada año), en las elecciones generales de 2027 podrían votar un millón de nuevos españoles más que en las de 2023.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, denunció este sábado que el Decreto Ley aprobado por el Consejo de Ministros para conceder el permiso de residencia a cerca de 850.000 inmigrantes sin papeless va a "tensionar" aún más los servicios públicos y el mercado de la vivienda.

Pero los populares sostienen, además, que el plan de inmigración de Sánchez busca "alterar el censo electoral en el medio plazo". ¿Hasta qué punto es así?

Estos cerca de 850.000 inmigrantes (según las estimaciones de Funcas) no podrán votar en 2027.

Pero regularizar su situación es un paso decisivo para comenzar a computar los años de residencia legal necesarios (dos, en el caso de los procedentes de América Latina, Portugal, Andorra y las antiguas colonias de Guinea Ecuatorial y Filipinas) para solicitar la nacionalidad española.

Por tanto, una parte de estos inmigrantes (fundamentalmente los latinos) sí podrían votar en las siguientes elecciones generales, previstas para 2031 si Pedro Sánchez no altera su calendario.

Para el resto de países (como Marruecos), es preciso contabilizar al menos 10 años de residencia legal para poder pedir la nacionalidad.

Durante los últimos años, el Gobierno ha pisado el acelerador en la concesión de la nacionalidad española a extranjeros.

Fueron 90.774 en el año 2018 (primero de Sánchez en La Moncloa desde el mes de junio), 98.954 en 2019, otros 126.266 en el año siguiente y 144.012 en el ejercicio 2021, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE):

La cifra siguió ascendiendo hasta 181.581 en el año 2023, otros 240.208 en el ejercicio siguiente y 252.476 en 2024. Del año 2025 sólo hay un dato provisional hasta el mes de septiembre, pero de mantenerse la misma tendencia supondría otras 240.000 nacionalizaciones.

Todo ello suma un total de 1.371.470 extranjeros que han obtenido la nacionalidad española desde 2018, según el cómputo del INE.

De los 252.476 extranjeros que obtuvieron la nacionalidad española en 2024, 42.910 tenían a Marruecos como su país de origen, 35.403 procedían de Venezuela, 26.224 de Colombia, 15.574 de Honduras, 10.871 de Ecuador, 10.480 de Perú, 9.452 de República Dominicana, 8.558 de Argentina, 8.385 de Bolivia y 8.045 de Cuba.

El salto cualitativo se produce a partir de octubre de 2022, cuando entra en vigor la Ley de Memoria Democrática.

Esta norma abre la puerta para que soliciten la nacionalidad los hijos y nietos de exiliados que tuvieron que abandonar España por razones políticas o ideológicas, desde la Guerra Civil.

Según los últimos datos facilitados el pasado mes de septiembre por el Ministerio de Ángel Víctor Torres, hasta ese momento se habían presentado 876.321 solicitudes en los consulados de España en el exterior, para acceder a la nacionalidad por esta vía. Y 240.000 de los expedientes ya habían sido aprobados.

Sólo 20.000 judíos sefardíes

El 42% de las solicitudes proceden de Argentina. Otro 12,2% de Cuba. Le siguen Brasil (10,8%), México (9,7%), Chile (5%) y Venezuela (2,4%).

Otra norma anterior, la Ley 12/2015 aprobada por el Gobierno de Rajoy, permite reparar a los judíos sefardíes que tuvieron que abandonar España por su origen o creencias religiosas desde 1492.

Sin embargo, esta norma sólo ha supuesto la concesión de la nacionalidad española a alrededor de 20.000 personas desde 2018 (del total de 72.297 beneficiarios desde su entrada en vigor, en 2015).

La ley exige tener la nacionalidad española para poder votar en las elecciones generales y autonómicas. En cambio, pueden hacerlo en las municipales los extranjeros que tienen permiso de residencia en nuestro país (aunque no tengan la nacionalidad española).

El voto en las municipales

Pero con condiciones. Este derecho es automático para los residentes de otros países de la Unión Europea. Para el resto de nacionalidades, deben acreditar al menos cinco años de residencia legal en España (tres años en el caso de Reino Unido y Noruega).

Por tanto, los 850.000 inmigrantes cuya situación va a regularizar ahora el Gobierno no podrán votar, en principio, en las próximas elecciones municipales, previstas para 2027.

En las de 2023 lo hicieron un total de 414.692 extranjeros residentes en España.

La mayoría, procedentes de la UE, debido a los requisitos antes citados: 113.492 eran rumanos, 66.492 italianos, 41.630 alemanes y 36.543 británicos. A más larga distancia, colombianos y ecuatorianos.