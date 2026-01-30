El PNV justifica dar a conocer la nacionalidad de los detenidos y que sus alcaldes se nieguen: "Hay sensibilidades diferentes"

El Ministerio del Interior y varias ONG critican la publicación de estos datos por considerarla innecesaria y potencialmente discriminatoria.

La Ertzaintza ha revelado que el 64,2% de los detenidos en Euskadi entre enero y septiembre de 2025 eran extranjeros, porcentaje que sube en delitos sexuales y robos violentos.

En ciudades como Bilbao, San Sebastián y Vitoria, los gobiernos locales liderados por el PNV y el PSOE rechazan publicar el origen de los detenidos para evitar estigmatización.

El PNV defiende informar sobre la nacionalidad de los detenidos, aunque reconoce que sus alcaldes discrepan por diferentes sensibilidades.

El PNV defiende que se informe sobre la nacionalidad de los detenidos, pero asume que sus alcaldes se nieguen a hacerlo.

"Hay sensibilidades diferentes", ha justificado este viernes Aitor Esteban, presidente del partido, en una entrevista en Euskadi Irratia.

La contradicción se ha hecho visible esta semana, tras la negativa del Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por los nacionalistas vascos y el PSOE, a publicar el origen de los detenidos por su Policía Municipal.

Desde el Ejecutivo autonómico, integrado por los mismos socios, el Departamentantento de Seguridad viene difundiendo estos datos a través de la Ertzaintza desde otoño de 2025.

Ahí se desveló que el 64,2% de los detenidos —de enero a septiembre— eran extranjeros, frente al 35% de españoles. En agresiones sexuales, el porcentaje de extranjeros alcanzaba el 68% y en robos con violencia, el 77%.

Tras ese informe, el PP pidió a nivel local el mismo ejercicio de transparencia. Pero el PNV se niega.

"En cada institución hay personas distintas", ha justificado este viernes Esteban.

El caso de Bilbao es el más reciente, pero en San Sebastián, también gobernado por el PNV, la oposición ha reclamado en varias ocasiones que la Policía Local publique esos datos.

Y en Vitoria, donde los nacionalistas gobiernan en coalición con el PSE bajo alcaldía socialista, el criterio es el mismo.

No se desglosan los datos por origen del detenido porque "puede contribuir a generar una estigmatización", dijo la alcaldesa cuando el PP se lo exigió.

En cualquier caso, y a jucio del líder de los nacionalistas vascos, es mejor dar los datos porque al final "se acaban conociendo". ¿Cómo? Según explicó, los grupos de la oposición terminan obteniéndolos mediante solicitudes de información.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido en Navarra.

Este jueves, EL ESPAÑOL publicó en exclusiva los datos de la Policía Foral sobre la nacionalidad de los detenidos, conocidos tras una petición de información de Vox y no por iniciativa del Gobierno, presidido por la socialista María Chivite, que gobierna en coalición con la marca navarra del PNV, Geroa Bai.

Según la Policía Foral, los extranjeros cometieron el 63% de los delitos sexuales, el 73% de los homicidios y el 72% de los robos en la Comunidad Foral en el año 2025.

Datos

La Ertzaintza difundió en noviembre de 2025 su primer informe oficial con nacionalidad de los detenidos.

Y a partir de este año 2026, también los Mossos d'Esquadra incluirán la nacionalidad de los detenidos en sus informes, con el objetivo de aumentar "la transparencia". Todavía no han publicado datos.

En cambio, el Ministerio del Interior rechaza que la Policía Nacional divulgue esta información. El ministro Fernando Grande-Marlaska ha defendido que "no es necesaria para prevenir delitos".

Marlaska sostiene que "la criminalidad depende de la vulnerabilidad, no de la nacionalidad", el mismo argumento que esgrime Chivite.

Diversos colectivos y ONG han criticado esta práctica por considerarla "racista" y genera discriminación.