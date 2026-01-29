Óscar Puente dice en el Senado que el tren en España está "cerca del riesgo cero" y que es víctima de "los bulos del neofascismo"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, este jueves durante su comparecencia en el Senado. Efe

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sostenido este jueves en el Senado que la red ferroviaria española está "cerca del riesgo cero" de accidentes, aunque ha reconocido que arrastra un déficit de inversión de 30.000 millones de euros, que ha atribuido al Gobierno de Rajoy.

Durante su comparecencia en la Cámara Alta, tanto el PP como Vox, UPN y Junts han exigido la dimisión de Puente por "mentir" y por no haber sido capaz de garantizar la seguridad de los viajeros en los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

PP y Vox han recordado además que, desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, el Ministerio de Transportes ha sido el epicentro de las tramas de corrupción, con el exministro José Luis Ábalos hoy en la cárcel a la espera de juicio, y varios altos cargos investigados, como la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

El ministro ha calificado de "bulos" informaciones periodísticas como las publicadas por EL ESPAÑOL, según la cual varios trenes auscultadores encargados de inspeccionar las vías hoy se encuentran fuera de servicio, en las cocheras y vandalizados.

Puente ha afirmado que estas informaciones periodísticas responden a una estrategia de "desinformación planificada".

Se trata, ha puntualizado, de "un fenómeno históricamente vinculado al ascenso de regímenes totalitarios, y que hoy responde a la irrupción de un neofascismo que busca aniquilar la convivencia, minar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y propagar el miedo, que es su caldo de cultivo".

Puente ha insistido en que "la derecha política y mediática" se encuentra tras estos "bulos" que buscan "alimentar el caos, generar la idea falsa de un Estado en el que no funciona nada y sembrar el miedo para hacer más digeribles determinados discursos autoritarios".

Respecto a los dos accidentes mortales, el ministro ha señalado "no existe la seguridad total, el riesgo cero".

Pero ha añadido que la red ferroviaria española es "un sistema muy seguro, con muchos sistemas de control, estamos cerca del riesgo cero" de accidente.

Y ha atribuido al "incremento exponencial de los avisos" de los maquinistas la decisión de Adif de establecer ahora restricciones temporales de velocidad en casi todas las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Barcelona, Valencia, Galicia y Valladolid.

Según ha precisado, esas quejas de los maquinistas muchas veces no se deben a problemas de "seguridad", sino de "confort en el viaje".

Óscar Puente comparece este jueves en el Senado, a petición del PP, para explicar el trágico accidente de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas el pasado 18 de enero, al chocar los últimos vagones de un tren Iryo con un Alvia que circulaba en dirección contraria.

El Pleno ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de las 46 personas fallecidas en los accidentes de Adamuz y Gelida (Barcelona).

El Senado también había citado al presidente Pedro Sánchez a comparecer este jueves para explicar las circunstancias del accidente y exponer la situación actual del servicio ferroviario.

Sin embargo, el Gobierno ha comunicado la "no disposición" de Sánchez a acudir al Pleno, según ha explicado el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, quien ha expresado su convicción de que el presidente estaba obligado por ley a atender el requerimiento del Senado.

En su lugar, Sánchez lo hará ante el Congreso de los Diputados el 11 de febrero, tras las elecciones de Aragón, en un Pleno en el que aprovechará para hablar sobre Ucrania, las amenazas de Trump sobre Groenlandia y las últimas cumbres de la UE.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves que el Senado constituirá a petición de su grupo una comisión de investigación, para analizar las causas de ambos siniestros.

