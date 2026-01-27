El PP exige al Gobierno que retire del decreto de la subida de las pensiones el respaldo a los okupas para apoyarlo

Acusan al Ejecutivo de mezclar asuntos y de improvisar la financiación territorial, exigiendo que las pensiones no dependan de pactos políticos.

El PP rechaza la prórroga de medidas como la prohibición de cortar suministros a okupas y la suspensión de desahucios, considerando que atentan contra la propiedad privada.

Los populares no se oponen a la revalorización de las pensiones según el IPC, pero critican el uso de un decreto ómnibus con medidas ajenas.

El PP exige al Gobierno retirar el respaldo a los okupas del decreto de la subida de las pensiones para poder apoyarlo.

El Partido Popular no discute la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC. Lo que rechaza de plano es el "envoltorio" con el que el Gobierno ha decidido llevarla al Congreso.

Según fuentes de la dirección de Alberto Núñez Feijóo, el PP "trabajó, debatió y estuvo de acuerdo en firmar el acuerdo" del Pacto de Toledo. "Ahí está nuestro compromiso con los pensionistas", subrayan las mismas fuentes.

La polémica, pues, no es sobre cuánto suben las pensiones, sino sobre cómo. "Lo que ha hecho el Gobierno es colar en un decreto ómnibus un montón de medidas con las que paga las facturas a sus socios para aguantar una semana más en Moncloa, y que nosotros no vamos a blanquear", zanjan en Génova.

El decreto que se somete este martes a convalidación incluye la revalorización de las pensiones para 2026. Pero no sólo eso: en sus más de 100 páginas se han juntado decenas de medidas, como en las antiguas 'leyes de acompañamiento' a los Presupuestos que el Tribunal Constitucional acotó en una sentencia de 2013.

Entre esos "tropezones", como los ha bautizado el PP, están la prórroga del "respaldo a los okupas", con un "mal llamado escudo social" que arrastra medidas ajenas al sistema de pensiones.

"Más de un mes avisando"

"Llevamos más de un mes advirtiéndolo", recuerdan en el PP. Y anuncian que su voto será 'no' porque el texto "está lleno de [esos] tropezones".

En la lista destacan las entregas a cuenta a las Comunidades Autónomas. El PP califica incluir esa medida en el decreto como una "chapuza provocada por la falta de Presupuestos", y acusa al Ejecutivo de improvisar la financiación territorial por decreto.

Otra de las piezas que Génova no está dispuesta a avalar es la suspensión de desahucios y lanzamientos. Los populares sostienen que "obligan al propietario a perder su posesión y dinero, sustituyendo una labor de protección que corresponde al Estado".

El foco principal de la ofensiva, sin embargo, está en las medidas que el PP identifica como un "escudo para los okupas". Se trata de la prohibición de cortar suministros básicos a quienes ocupan viviendas de forma ilegal.

Para el principal partido de la oposición, esa cláusula "ampara la ilegalidad y ataca la propiedad privada". Según los de Feijóo, "resulta inaceptable que se utilice la subida de las pensiones para blindar a los okupas", resumen fuentes oficiales.

Génova también carga contra el diseño del bono social eléctrico incluido en el paquete. A su juicio, los descuentos "están mal diseñados y distorsionan el mercado eléctrico".

Feijóo y su núcleo económico insisten en que el PP no ha cambiado de posición. "Ya en el mes de noviembre avisamos de que si iba solo, lo apoyaríamos", recalca un dirigente. "Pero que si lo mezclaban con otras cuestiones, no estábamos dispuestos", insiste esta fuente.

"Mezclar pensiones con okupas"

Esa es la línea roja que el PP quiere subrayar frente al relato de la Moncloa. El Gobierno acusa a los populares de poner en riesgo la subida de las pensiones, pero éstos replican que es Sánchez quien "las ha metido en el mismo saco que los okupas".

Los populares recuerdan que ya registraron una iniciativa para blindar por ley la revalorización con el IPC, al margen de la aprobación de Presupuestos. Su tesis es que las pensiones "no pueden depender de los vaivenes de la aritmética parlamentaria ni de los cambalaches con los socios".

En ese contexto, el PP presenta su posición como una defensa de la ortodoxia institucional. "Un decreto-ley debe atender a la urgencia y a la homogeneidad de la materia, no convertirse en un cajón de sastre para contentar a todos", señalan fuentes parlamentarias.

La experiencia del año pasado, cuando otro decreto ómnibus se estrelló en la Cámara y obligó al Gobierno a recomponer apoyos a la carrera, pesa en la estrategia popular. Génova cree que Sánchez "ha vuelto a forzar la máquina" confiando en que la presión de los pensionistas volcara la responsabilidad sobre el PP.

Pero Feijóo se mantiene firme en su "defensa de la institucionalidad y las reglas del juego", y lucha por girar ese marco mental del Gobierno. Su equipo repite que "el chantaje es mezclar la pensión del jubilado con el recibo de la luz del okupa".

Los populares se apoyan también en el clima social sobre la okupación ilegal. En Comunidades donde gobiernan, como Madrid, Andalucía o la Comunidad Valenciana, el PP ha hecho bandera de endurecer la respuesta frente a las mafias de la okupación.

Génova quiere que ese contraste quede claro en el debate parlamentario. "Nosotros defendemos al propietario que paga sus impuestos, su hipoteca y su comunidad, no al que se salta la ley", resumen en el equipo de Feijóo.