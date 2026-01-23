El PSOE pide una tasa turística en Madrid como en Barcelona: "Recaudaríamos más de 100 millones de euros"

La presidenta de Paradores, Raquel Sánchez; el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto y el ministro de Transportes, Óscar Puente, en el estand de Paradores, durante su visita a la 45ª edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur). Eduardo Parra / Europa Press

El PSOE insiste: Madrid necesita una tasa turística como la que tiene Barcelona o Palma de Mallorca.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, ha pedido este viernes crear un gravamen por noche, con el que, según sus cálculos, el Ayuntamiento podría recaudar "más de 100 millones de euros" para reforzar servicios públicos como el transporte o la limpieza.

Maroto ha realizado estas declaraciones desde el stand de la Comunidad de Madrid en la 46ª edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra hasta el domingo en Ifema.

"Estamos en la feria más importante de turismo del mundo y hoy, en el día de Madrid, quiero poner en valor que somos una ciudad abierta y turística", ha señalado.

La portavoz socialista ha recordado que en 2025 la capital recibió 11,2 millones de turistas, una cifra que, a su juicio, genera "una importante presión" sobre la ciudad. "Hablamos de 3,2 turistas por habitante", ha subrayado, antes de defender que quienes visitan Madrid contribuyan a sostener los servicios públicos que utilizan.

Por ello, Maroto ha insistido en la necesidad de implantar una tasa turística que, según ha remarcado, "no es un impuesto", sino una herramienta para generar recursos que reviertan en la calidad de vida de los madrileños.

"Dado que el turismo contribuye al éxito de la ciudad, también debe contribuir a paliar la tensión que genera en los servicios públicos", ha defendido.

La dirigente socialista ha rechazado que este tipo de medidas ahuyente al turismo y ha puesto como ejemplo otras ciudades europeas y españolas. "Barcelona o Palma de Mallorca tienen tasa turística y año tras año siguen batiendo récords de visitantes", ha apuntado.

La propuesta no es nueva. Maroto ya la incluyó en su programa electoral cuando fue candidata a la Alcaldía de Madrid en abril de 2023, defendiendo entonces que la recaudación debía servir para que el impacto del turismo no se quedara "en unas pocas empresas" y beneficiara al conjunto de la ciudad.

Además, la izquierda madrileña parece alineada en esta reivindicación. Más Madrid, a través de su portavoz Rita Maestre, planteó una iniciativa similar en junio de 2024, y Unidas Podemos —hoy ya desaparecido de la Asamblea y del Ayuntamiento— también defendió durante la pasada legislatura la creación de una tasa turística para destinarla, entre otros fines, a vivienda pública.

Frente a este bloque, el rechazo del Gobierno municipal y autonómico ha sido constante.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado reiteradamente esta posibilidad, una posición compartida por la Comunidad de Madrid.

En julio de 2025, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Mariano de Paco, calificó la tasa turística de "cifra ridícula" y aseguró que "si quieres que la gente venga a tu casa, no le cobras", advirtiendo además de que proyecta "una mala imagen" de la región.

Pese a ello, el PSOE vuelve a situar el debate en plena Fitur y apela directamente al alcalde para que reconsidere su postura.

"Para que el éxito del turismo en nuestra ciudad no se quede en unos pocos, para que no sea solo un negocio y revierta en la mayoría de los vecinos y vecinas de Madrid", ha concluido Maroto.