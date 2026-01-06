El Rey reivindica en la Pascua Militar "el aumento de inversión en defensa" por la amenaza rusa "en el corazón de Europa"

Por primera vez en democracia, Pedro Sánchez no asistió a la Pascua Militar, optando por acudir a una cumbre internacional sobre Ucrania en París.

El rey Felipe VI ha reivindicado este martes en la Pascua Militar el "aumento de inversión en defensa" ante una "amenaza" que, según ha advertido, "llega al corazón de Europa", en referencia a la guerra de Putin.

Así lo ha manifestado durante el discurso pronunciado en el Palacio Real, tras pasar revista a las tropas, en el acto castrense que abre el año político y reúne al jefe del Estado con la cúpula militar.

"El año 2025, con sus múltiples conflictos bélicos, crisis y tragedias humanitarias, nos deja una sensación creciente de amenaza; una amenaza que llega al corazón de Europa", ha afirmado el monarca.

Ese escenario, ha subrayado, "vuelve a evidenciar cuán valioso, cuán necesario, es tener unas Fuerzas Armadas bien equipadas".

Felipe VI ha defendido unos ejércitos"“con un alto grado de formación y adiestramiento, una probada capacidad de adaptación y bien equipadas y pertrechadas", con "recursos humanos y materiales que estén a la altura de los desafíos".

En este contexto, el Rey ha recordado que las instituciones de la Unión Europea adoptaron en marzo iniciativas para el "aumento de la inversión común en defensa", y que la OTAN acordó en junio garantizar los recursos necesarios para los objetivos seguridad a largo plazo.

El jefe del Estado ha destacado también el papel de la industria de defensa y la integración de tecnologías como "la IA o los medios no tripulados" como "un poderoso motor de transformación".

En ese sentido, Felipe VI ha asegurado que nuestro país mantiene un "compromiso firme e inequívoco con la seguridad internacional", y ha recordado el refuerzo del flanco este de la OTAN con el despliegue de efectivos en Letonia, Eslovaquia y Rumanía.

Plantón de Sánchez

Pedro Sánchez no ha participado este año en la Pascua Militar. Es la primera vez en Democracia que ocurre.

Su ausencia rompe una tradición ininterrumpida desde 1978. Adolfo Suárez, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, todos asistieron sin excepción a la Pascua Militar.

El presidente ha optado por viajar a París para asistir a una cumbre internacional sobre Ucrania convocada para este mismo martes, con Emmanuel Macron como anfitrión y la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La coalición se ha reunido en varias ocasiones, en París y en Londres. Sólo en marzo de 2025 Sánchez se desplazó físicamente. La mayoría de las veces ha participado por videoconferencia. Desde Madrid. O incluso desde La Mareta, en Lanzarote, en pleno mes de agosto.

Este 6 de enero, en cambio, Sánchez ha considerado imprescindible estar allí en persona.

La Pascua Militar, instituida por Carlos III en 1782, es algo más que un acto protocolario.

En ella participan el Rey y los altos mandos militares. También asisten la reina Letizia y la princesa Leonor, que acude como guardiamarina en formación.

Junto al monarca están el jefe del Estado Mayor de la Defensa y los jefes de los tres Ejércitos. En representación del Gobierno han acudido la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.