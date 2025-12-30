Muere a los 79 años el histórico socialista Francisco Fernández Marugán, colaborador cercano y leal a Alfonso Guerra en los 90

Las claves nuevo Generado con IA Fallece a los 79 años Francisco Fernández Marugán, histórico dirigente socialista, diputado durante 29 años y Defensor del Pueblo en funciones. Economista de formación, militó en el PSOE desde 1974 y fue aliado cercano de Alfonso Guerra, destacándose como responsable de finanzas y tesorero del partido. Participó en la redacción de leyes clave como la de financiación de partidos y la de huelga, y fue miembro del Consejo de Administración de RTVE en los 80. Compañeros y líderes políticos han elogiado su integridad, compromiso social y servicio público tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

El exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán, diputado en ocho legislaturas y Defensor del Pueblo en funciones durante cuatro años, ha fallecido a los 79 años, según han informado a Efe fuentes del PSOE.



Nacido en Cáceres en 1946 y economista de formación, comenzó a militar en el partido en 1974, logró por primera vez escaño en el Congreso en 1982 y se despidió de la Cámara en 2011, tras 29 años de diputado.



Ligado al sector 'guerrista', en 1984 entró a formar parte de la Ejecutiva del PSOE, donde años más tarde asumiría temporalmente responsabilidades del área de Finanzas y de tesorero del PSOE en sustitución de Guillermo Galeote, a raíz del proceso de investigación del caso Filesa sobre financiación irregular del partido.

Gran aliado de Alfonso Guerra

Fernández Marugán ha sido descrito como "el economista del PSOE" y fue, además, un gran aliado de Alfonso Guerra en la dirección del partido en los 90.

Destacado responsable de finanzas del PSOE, también intervino en la redacción de la ley de financiación de los partidos, en la ley de huelga y en la preparación de programas electorales.



En 2021 fue nombrado adjunto primero del Defensor de Pueblo y pasó a encabezar esa institución en funciones en 2017 tras la dimisión de Soledad Becerril y hasta el 11 de noviembre de 2021 en que fue sustituido por Ángel Gabilondo.

También fue miembro del Consejo de Administración de RTVE en los años 80.

"Un gran político"

En redes sociales se han sucedido los pésames y las muestras de afecto de compañeros socialistas, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le ha dedicado unas palabras en su cuenta de la red X, en la que afirma que nos deja un "socialista de convicciones firmes y exdefensor del Pueblo".

Según el jefe del Ejecutivo, Fernández Marugán fue siempre "un ejemplo de servicio público, integridad y compromiso con la ciudadanía". "Hizo país, hizo partido", ha remachado antes de enviar un "cariñoso abrazo a su familia y amigos".

El PSOE, por su parte, ha escrito en su cuenta de la red X que ha sido un "honor" haberle tenido en sus filas y haber podido aprender tanto de él: "Seguiremos tu forma de hacer y entender la política desde el respeto y el cariño, Paco".

Se ha sumado a las condolencias el catellanomanchego, Emiliano García Page, quien lo ha calificado de "gran político y excelente diputado" y ha elogiado su trayectoria ejemplar guiada por la igualdad, la honestidad y el compromiso social.

"Un gran socialista extremeño y uno de los mejores diputados que conocí. Trabajar a su lado, durante algunos años en el Congreso, fue una enorme suerte", ha escrito el exdiputado Eduardo Madina.