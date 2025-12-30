La jueza de la dana "sorprende" investigando el entorno de Mazón incluyendo hasta wasaps "privados" del aforado Feijóo

El Colegio de Abogados de Valencia ha confrontado con la jueza por su trato a un letrado, abriendo una pieza separada tras la difusión de una fotografía de la magistrada y su familia.

La juez que investiga la gestión de la dana en Valencia ha ofrecido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que también le entregue los mensajes de WhatsApp que él envió a Carlos Mazón, quien era presidente de la Generalitat en la fatídica fecha en la que sucedió la catástrofe, el 29 de octubre de 2024.

La decisión judicial, plasmada en una resolución de este mismo lunes, ha "sorprendido" en el PP.

El dirigente gallego ya había hecho llegar al Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja los wasaps que le envió Mazón. "Los que le pidió la juez", indican desde Génova 13, donde niegan que el líder del PP "oculte algo", como sí sostiene el PSOE.

Pero la magistrada Nuria Ruiz Tobarra también solicita que Feijóo aporte "voluntariamente" los escritos por él y dirigidos en esa misma fecha al entonces president valenciano. ¿Para qué? A fin de "contextualizar" los mensajes ya recibidos.

Tal y como explica la juez, expresiones como "gracias, presi" (enviado por Mazón a las 20:08 horas) o un "luego te cuento" (20:09 h), o un "estamos desbordados" (21:45 h), entre otros, "justifica, efectivamente, que dichos whatsapps, así como el resto de los aportados, pueda entenderse su significado en el marco de una conversación".

Pero, como recuerdan las citadas fuentes del PP, se trata de mensajes "privados" que custodia el móvil del líder de la oposición, un cargo que, además, está aforado.

Mazón no está investigado en esta causa judicial y Feijóo no tenía responsabilidad alguna de decisión en la gestión de la dana.

En la misma resolución en la que ofrece al líder del PP aportar el resto de wasaps, la juez también permite a éste que su declaración como testigo, prevista para el 9 de febrero, se produzca por videoconferencia y no presencialmente.

Ahora bien, la magistrada recuerda innecesariamente que "se han producido desplazamientos desde lugares más lejanos" que Madrid "y peor comunicados".

"Una de las testigos, quien ostenta idéntico privilegio conforme al número 10 del apartado 5º del art. 412 de la LECrim, la delegada del Gobierno Pilar Bernabé declaró en el Juzgado", compara la magistrada.

Aun así, permite a Feijóo declarar como testigo desde su despacho en el Congreso de los Diputados.

A mediados de diciembre, la instructora ya había admitido la solicitud de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, personada como acusación particular, de citar al gallego.

Entonces, la juez señaló que lo hacía para que el líder del PP pudiera "dar razón de los comentarios" que Mazón pudo "haber hecho" el 29 de octubre de 2024, "a raíz de las conversaciones" con la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en esta causa.

En último lugar, la juez ordenó este lunes otra diligencia que también implica a Feijóo. ¿Cuál? La transcripción de un vídeo grabado por RTVE dos días después de la dana.

En ese clip, el presidente del PP afirma: "El president de la Generalitat [Mazón], desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real y me venía diciendo que la situación era muy compleja y desde el martes ya me estuvo informando, igual que ayer, que nos tememos que haya más personas fallecidas".

En uno de los tres escritos que remitió Feijóo el pasado 24 de diciembre a la instructora ya aclaraba que haber hablado del lunes se debió a "un error", pues el día de la dana fue "un martes".

Otras polémicas

No es ésta la única actuación polémica y reciente de la instructora. El pasado noviembre, el Colegio de Abogados de Valencia optó por confrontar con Ruiz, a raíz del trato dispensado a José María Bueno Manzanares, letrado de Emilio Argüeso (ex número dos de Emergencias investigado en el procedimiento), además de abogado del sindicato Manos Limpias.

La corporación de letrados pidió a la magistrada que cese en el "descrédito" hacia él.

El letrado se dirigió al Colegio de Abogados para solicitar amparo por dos cuestiones: la denegación de expedición de certificaciones y la apertura de la pieza separada para determinar si procede sancionarlo por difundir imágenes de la jueza, su marido y su hija menor.

El Colegio denegó la primera solicitud, pero sí le otorgó el amparo respecto a lo segundo, en una resolución firmada por el decano, José Soriano, y tras una decisión tomada por la Junta de Gobierno (de la que forman parte 13 miembros).

La jueza de la dana abrió una pieza separada a Bueno por el contenido de uno de sus escritos. En él incluía el enlace a una noticia en la que aparecía una fotografía de la magistrada, su marido y su hija menor de edad en la sala de vistas tras una declaración.

El letrado alegaba haber sido objeto de una pieza sancionadora incoada a raíz de determinadas manifestaciones y peticiones procesales y opinó que tal proceder judicial "supondría un menoscabo de sus derechos y garantías profesionales como abogado en el legítimo ejercicio de la defensa".

Así, expuso que formuló diversas peticiones y quejas relativas a la imparcialidad del órgano jurisdiccional, solicitando certificaciones y planteando la posible intervención, en la instrucción, de "personas ajenas al procedimiento", en referencia al marido de la jueza, también magistrado.

El informe de la Guardia Civil

Asimismo, la juez Ruiz tachó de "erróneo", viciado de origen y "claramente incompleto" un informe de la Guardia Civil sobre la labor de varios organismos en la gestión de la dana. La Benemérita se pronunció con contundencia sobre el papel de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La misma la preside el socialista Miguel Polo, a quien el Gobierno de España mantiene desde hace más de un año alejado de la prensa y a quien la instructora rechazó citar como investigado, desoyendo la petición de la asociación Liberum, una de las acusaciones populares.