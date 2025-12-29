La exmujer de Koldo declarará al juez que todo el dinero en efectivo que manejaban procedía de los sobres del PSOE

Negará que los pagos a José Luis Ábalos fueran mordidas, asegurando que eran adelantos por gastos reembolsados posteriormente por el exministro.

Reconocerá haber recogido sobres con dinero en Ferraz en 2019 y 2020 y responsabilizará al PSOE de los descuadres en la contabilidad.

Úriz afirmará que Koldo García recibió más dinero del registrado oficialmente por el PSOE, según mensajes y documentos analizados por la UCO.

Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, declarará que el dinero en efectivo que manejaban provenía de sobres entregados por el PSOE.

La exmujer de Koldo García, Patricia Úriz, declarará ante el juez que todo el dinero en efectivo que manejaban procedía de los sobres del PSOE.

Por tanto, Úriz afirmará que Koldo García recibió más sobres y billetes de los que el PSOE registró en su contabilidad oficial.

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL de fuentes del caso, la exesposa del que fuera el asesor de José Luis Ábalos ha decidido colaborar con la Justicia y prestará declaración en la Audiencia Nacional por primera vez.

De esta forma, Úriz romperá su silencio para "probar su inocencia". La exmujer de Koldo está investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales.

El juez Ismael Moreno, en una providencia del pasado 23 de diciembre, acordó citar a declarar a Úriz a petición del fiscal anticorrupción Luis Pastor.

¿El motivo? El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del 3 de octubre, en el que Úriz aparecía como receptora de sobres del PSOE con dinero en efectivo.

La exesposa de Koldo, según los mensajes hallados por la UCO, se encargó en varias ocasiones de recoger los sobres de su marido o de José Luis Ábalos en Ferraz.

Estas fuentes del caso revelan a EL ESPAÑOL que Úriz reconocerá que el PSOE realizó los pagos en 2019 y 2020 que aparecen en el oficio de la Guardia Civil.

Según la UCO, el PSOE no respaldó documentalmente estos pagos y no fueron declarados en el Tribunal de Cuentas.

Entre ellos, un sobre con 8.000 euros del que habla con Koldo el 26 de junio de 2019 y del que no se ha encontrado rastro en la documentación aportada por el PSOE.

El informe de la UCO detalla que la exmujer de Koldo recogió en Ferraz sobres con dinero en efectivo al menos en febrero y en junio de 2019.

También, asegura en un mensaje de diciembre de 2020 que el hermano de su exmarido, Joseba, acudiría "a por la primera de lo de Ferraz".

El descuadre entre lo declarado por el PSOE y los indicios hallados por la Guardia Civil asciende a un total de 20.791 euros pagados en sobres.

Gráfico de la UCO sobre la 'caja B' del PSOE en el informe del pasado 3 de octubre. EL ESPAÑOL

Además, tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, existen nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar que prueban que el PSOE manejaba una caja B.

Según estas hojas de liquidaciones del PSOE, Koldo recibió al menos 7.088 euros más de lo que Ferraz certificó en 2017 y 2018.

Las defensas tanto de Koldo García como de José Luis Ábalos han aportado en el Tribunal Supremo los documentos publicados por EL ESPAÑOL y que demuestran que ambos recibieron más dinero en efectivo de lo que declaró el PSOE.

Úriz, en su declaración del próximo 20 de enero en la Audiencia Nacional, refrendará lo expuesto por su exmarido y el exministro en contra de la contabilidad oficial del PSOE.

Dinero en metálico del PSOE

La expareja de Koldo García asegurará también que el dinero que la UCO señala como de origen desconocido procedía de estos pagos en efectivo realizados por el partido en sobres y que entregaban dos secretarias en Ferraz.

Eso sí, aclarará que no se ha producido ningún blanqueo de capitales a través de las hojas de gastos y descargará en el PSOE la responsabilidad de los descuadres.

Úriz afirmará que las hojas de gastos que presentaron tanto su exmarido como José Luis Ábalos están legalmente justificadas por ambos.

Es decir, que fueron aportados tickets reales de los gastos relacionados con su actividad política en el PSOE.

La Audiencia Nacional investiga en una pieza separada todos los pagos en efectivo realizados por el PSOE entre los años 2017 y 2024.

El pasado 16 de diciembre, el PSOE, a través de su procuradora, entregó al juez un pendrive con los gastos que pagó en sobres durante los últimos ocho años.

El juez Moreno analiza posibles irregularidades en las finanzas del PSOE. Lo hace desde el pasado 6 de noviembre, fecha en la que este magistrado abrió esta pieza separada en el llamado caso Koldo para analizar este asunto.

Úriz también declarará sobre los 26.000 euros que, según la UCO, pagó a José Luis Ábalos en viajes, regalos y gastos escolares de los hijos del exministro socialista.

Los gastos de Ábalos

Según la exmujer de Koldo, estas cantidades eran adelantadas por el matrimonio García-Úriz para agilizar los pagos del exministro y éste después se los reembolsaba.

Es decir, Úriz asegurará que no eran pagos de mordidas a Ábalos, sino gestiones que realizaban dentro de la relación profesional y personal que mantenía el matrimonio con el exministro.

Por tanto, negará que fueran testaferros de Ábalos, tal y como desliza la UCO en su informe del pasado 3 de octubre.

La declaración de Úriz será un día clave para el caso Koldo, ya que su versión pondrá el foco otra vez en una posible contabilidad irregular del PSOE en sus liquidaciones de gastos.

El 2026, por tanto, comenzará con un PSOE acorralado por documentos y testimonios que indican que existía una caja B en Ferraz.