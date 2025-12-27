Sánchez busca golpes de efecto con el gasto social para preparar las elecciones y unir a sus socios con políticas de izquierda

En el PSOE preocupa la fragmentación del espacio a su izquierda de cara a las generales, aunque restan importancia a críticas internas como el manifiesto de Jordi Sevilla.

Moncloa interpreta que el PP ha admitido su disposición a pactar con Vox, lo que ayuda a cohesionar a los socios parlamentarios de Sánchez contra la alternativa de derechas.

El Gobierno planea reforzar el escudo social y aumentar el salario mínimo para movilizar al electorado progresista antes de próximas elecciones autonómicas y generales.

Pedro Sánchez y el PSOE buscan recuperar el voto perdido en las elecciones extremeñas mediante políticas sociales y medidas de izquierda.

Nadie en el Gobierno niega que el PSOE sufrió un batacazo en las elecciones extremeñas del pasado domingo, con la consiguiente preocupación.

Tampoco casi nadie, más allá de las retóricas públicas, puede negar internamente que ese resultado muestra un desgaste notable del partido y del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se implicó en la campaña.

Ahora, la reflexión en Moncloa y en la cúpula del partido se centra en buscar cómo salir de esa situación y qué elementos de los resultados pueden ser utilizados en provecho propio para el resto del ciclo electoral, incluidas las futuras generales, y para intentar agotar la legislatura.

La primera respuesta de urgencia pública es la más socorrida de intentar desligarse de Miguel Ángel Gallardo, y por ahí van las primeras líneas del argumentario socialista.

A partir de ahí, Sánchez vaticinó en la Ejecutiva del PSOE posterior a las elecciones que los votos perdidos volverán en las generales.

El líder socialista se basa en la idea de que un porcentaje notable de su voto en 2023 se ha ido ahora a la abstención. Eso tiene, de negativo, que muestra la incapacidad de no haber podido movilizar a su electorado; pero tiene de positivo que, teóricamente, hay un voto recuperable, porque esos ciudadanos no han dado el paso de apoyar a otra opción política.

El plan, según fuentes socialistas, es buscar la forma de recuperar ese voto para futuras citas electorales. Que el electorado de izquierdas vuelva a considerar que merece la pena votar al PSOE para que se mantengan las políticas progresistas. "Que tengan razones para volver a votarnos", explican.

El empeño será buscar políticas como el escudo social, la subida del Salario Mínimo Interprofesional y otras similares para hacerlas coincidir con las sucesivas campañas electorales, es decir, las de Aragón, Castilla y León y luego la de Andalucía.

"El PP sale del armario"

Además, Moncloa considera positivo que el PP haya "salido del armario" para tener que admitir que su voluntad es pactar con Vox, siempre que pueda, tal y como explicó ayer a EL ESPAÑOL la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz.

De esa forma, según explican, quedará para siempre en entredicho la palabra de Alberto Núñez Feijóo jurando y perjurando que no vaya a pactar con Vox o que no vaya a haber ministros de la extrema derecha en un hipotético gobierno del PP en España.

De cara a la continuidad de la legislatura hasta 2027, los socialistas entienden que el PP logra con su anuncio de pacto con Vox cohesionar al bloque de investidura en el que se apoyó Sánchez en 2023.

Refuerza lo que Podemos suele llamar el "malmenorismo", porque ahora ya no hay duda de que al otro lado está Vox de la mano del PP. Está claro cuál es "la alternativa", explican.

Junts y PNV ya saben que PP y Vox pactarán y cualquier acuerdo con ellos les dañaría ante sus electores en Cataluña y País Vasco.

Se refuerza así la estrategia negociadora de Sánchez con sus socios, basada en la idea de que sólo pueden lograr algo ahora, porque luego puede haber un Gobierno de PP y Vox con el que les será imposible pactar.

Al tiempo, el PP ya no podrá invocar el voto útil para atraer a los electores del "antisanchismo", porque dará lo mismo votar a Feijóo que a Abascal, siempre según la interpretación de los socialistas. Con esa idea plantearán las campañas electorales sucesivas.

De hecho, tienen previsto explotar la imagen de Santiago Abascal como futuro vicepresidente del Gobierno de Feijóo, con ambos partidos haciendo tándem electoral en las generales.

La yincana electoral

Esa impresión, según explican los socialistas, se incrementará aún más en los próximos meses tras las sucesivas elecciones autonómicas.

El PSOE deduce que hay un cambio de posición del PP, que ahora está interesado en que Vox entre en los gobiernos autonómicos, porque los de Abascal se han beneficiado claramente de salir de ellos hace más de un año.

El PP ha asumido el coste de la gestión del día a día y de acontecimientos como la dana en la Comunidad Valenciana o los incendios forestales en Castilla y León.

Pero el análisis del PSOE es que los de Abascal seguirán sin entrar en esos gobiernos, a la espera de las generales.

En todo caso, entienden que Feijóo saldrá más debilitado de la yincana electoral que ha establecido el líder del PP. Y eso puede tener impacto interno en el principal partido de la oposición, donde puede crecer la impaciencia sobre la imposibilidad de Feijóo para librarse de Vox y, por tanto, para poder gobernar en solitario.

Parte de la preocupación de los próximos meses para Moncloa está en el espacio a su izquierda, en el que observan movimientos encaminados a lograr una difícil unidad para evitar el pésimo efecto negativo que tendría ir por separado a las generales.

No hay preocupación sobre el manifiesto promovido por el exministro Jordi Sevilla contra Sánchez, porque consideran que los promotores y potenciales firmantes carecen de fuerza en el PSOE actual.