El PSOE dice que el Gobierno salvó de la pobreza a 11 millones pero España es líder en paro, inflación y pobreza infantil

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, se ha jactado este sábado de que el Gobierno ha "evitado" que 11 millones de españoles caigan en la pobreza, gracias a medidas sociales como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la revalorización de las pensiones, la subida del sueldo a los funcionarios y las "ayudas para proteger a las familias más vulnerables".

"Somos la economía que más crece de Europa", ha recalcado desde Lérida la portavoz socialista. En declaraciones a los medios, ha destacado que "el Gobierno de España se centra en mejorar la vida de la gente".

Sin embargo, todos los indicadores económicos señalan que las familias españolas tienen muchas más dificultades para llenar la cesta de la compra (el precio de algunos alimentos básicos ha crecido hasta un 70% en los últimos cinco años) y para acceder a una vivienda.

El precio de los huevos ha crecido un 69,5%, el de la mantequilla un 54%, el aceite de oliva ha subido un 52,4%, la leche entera un 52%, zumos como el de naranja un 60% y el chocolate un 62,7%.

En el mismo período, el precio del café, la carne de ovino y las patatas ha experimentado subidas que rondan el 50%. Una tendencia que se ha acentuado desde el inicio de la guerra de Ucrania. España se sitúa hoy entre las grandes economías de la UE con mayor inflación.

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ya ha anunciado que el año que viene subirán un 7% las pensiones mínimas, y un 11,4% las no contributivas.

Y el Gobierno estima que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ya llega a 785.722 hogares (de los cuales, 133.078 son familias monoparentales), con un total de 2,4 millones de beneficiarios.

Pero el triunfalismo con el que el Gobierno presume de las cifras macroeconómicas choca con la realidad.

La reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz ha permitido mejorar las cifras de empleo (ya hay más de 21 millones de cotizantes en la Seguridad Social) pues los fijos discontinuos han dejado de computar como parados, incluso si sólo trabajan dos meses al año.

Pese a ello, España sigue siendo el país de la UE con más desempleo, con una tasa del 10,4%. Muy por encima de la media europea, que está situada en el 6%, según los últimos datos de Eurostat.

En el caso del paro juvenil, en España alcanza una tasa del 25,3%, 10 puntos por encima de la media de la UE, que es del 15,2%.

El Gobierno ha anunciado que el año que viene volverá a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Pero según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, uno de cada tres españoles cobra menos de 1582 euros brutos al mes, lo que se traduce en una nómina de 1.289 euros, una vez descontadas las cotizaciones sociales y la retención del IRPF.

España es hoy el sexto país de la Unión Europea (UE) con una mayor tasa de riesgo de pobreza, una situación que afecta al 19,7% de la población, según los datos de Eurostat.

Pero otros indicadores no son tan optimistas. Según el último informe de Unicef, España es el segundo país con mayor tasa pobreza infantil: el 34,8% de los niños y adolescentes españoles están en riesgo de pobreza o exclusión social.