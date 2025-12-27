De mayor quiero ser agente de igualdad: el Gobierno 'inventa' una profesión para vigilar los planes de las empresas

Universidades como la Autónoma de Barcelona ya ofrecen grados relacionados y han colaborado con el Gobierno para definir el acceso académico a esta profesión.

Habrá un periodo transitorio de diez años para que quienes ya trabajan en este ámbito puedan acreditarse mediante experiencia profesional y titulación de FP Superior.

La nueva norma exigirá un título universitario habilitante o un máster oficial en estudios de género, feminismo o políticas públicas de igualdad para ejercer como agente de igualdad.

El Gobierno impulsa una ley para regular la profesión de agente de igualdad, estableciendo requisitos formativos y funciones específicas.

Si se busca Agente de Igualdad en cualquier plataforma de empleo, las descripciones del puesto son casi calcadas. Se reclama una persona con formación específica en políticas de género y experiencia acreditada.

La pregunta llega después: ¿Qué formación exactamente?

Algunas ofertas exigen un ciclo superior vinculado a igualdad, otras reclaman titulaciones en Trabajo Social, Recursos Humanos o Derecho.

Y, en no pocos casos, se menciona la necesidad de haber cursado un máster en estudios de género.

Existe todo un mosaico académico sin un criterio único, que el Gobierno quiere ahora ordenar y concretar.

El Ministerio de Igualdad que dirige Ana Redondo ha dado un paso al frente después de que el departamento de Ciencia, Innovación y Universidades haya sacado a consulta pública el anteproyecto de ley que regula el ejercicio de la profesión de agente de igualdad.

No es que el trabajo no existiera hasta ahora. La legislación en materia de igualdad considera ese puesto clave para la elaboración de planes de igualdad y protocolos contra el acoso en las empresas. Son también estos profesionales los que suelen prestar atención en los denominados Puntos Violeta.

Lo que no existía hasta ahora era una regulación específica de la profesión, que marque los conocimientos que debe tener quien desarrolle esta labor.

Fuentes del Ministerio de Igualdad concretan a EL ESPAÑOL que, en este momento, no están en la fase de crear una titulación universitaria propia, sino de limitar de forma clara el acceso y el ejercicio de sus funciones.

Esa decisión, la de lanzar una carrera (grado de cuatro años) o máster, llegarán cuando se asiente el proceso inicial.

Cuando llegue ese momento (el de preparar una formación específica), el Gobierno tomará una iniciativa que tradicionalmente ha partido del ámbito académico: lanzar desde las Instituciones una formación reglada específica para el ejercicio del agente de igualdad.

Iniciativa que, según fuentes del sector, no ha sido planteada expresamente por las universidades y que supone fijar por ley una carrera universitaria propia para una profesión hasta ahora construida a partir de perfiles diversos.

La apuesta por regular la figura del agente de igualdad supone, además, el segundo intento de un Gobierno socialista de sacar adelante un título específico en este ámbito.

Durante el último mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se impulsó una iniciativa similar para crear un grado en Igualdad, que finalmente no prosperó.

Título habilitante

El anteproyecto aprobado establece que el ejercicio de la profesión de agente de igualdad quedará vinculado a la obtención de un título profesional habilitante, expedido por las universidades competentes.

Es decir, ya no podrá ser una profesional de los recursos humanos que trabaje para la empresa y adapte también los planes de igualdad, sino alguien con una formación específica.

La acreditación podrá obtenerse por dos vías ordinarias: mediante un título universitario oficial de grado o equivalente en el ámbito de estudios de género, estudios feministas y políticas públicas de igualdad, o a través de un máster universitario oficial en agente de igualdad.

El anteproyecto define de forma precisa las funciones que corresponden a estos profesionales. Entre otras, "el impulso, la coordinación, el diseño y la evaluación de actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en los distintos ámbitos sociales".

También se incluyen el diagnóstico y análisis de situaciones de discriminación, así como "el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas y programas destinados a su reducción y eliminación".

Asimismo, la futura ley contempla labores de asesoramiento a empresas, administraciones públicas, instituciones y otras entidades en la elaboración e implantación de planes y medidas de igualdad.

¿Y los que ya ejercen?

Con el objetivo de evitar la exclusión de quienes ya vienen desempeñando estas funciones, el anteproyecto establece un periodo transitorio de diez años desde la entrada en vigor de la ley.

Durante este tiempo, podrán acreditarse oficialmente como agentes de igualdad aquellas personas que no cuenten con la nueva titulación universitaria, pero sí con experiencia profesional suficiente.

En concreto, podrán acogerse a esta vía transitoria quienes acrediten al menos tres años de experiencia continuada o cinco años discontinuos en funciones propias de la profesión, siempre que dispongan de un título de técnico de Grado Superior de Formación Profesional.

También se contempla el acceso para quienes estén en posesión de un título de grado o posgrado en el ámbito de estudios de género, estudios feministas y políticas públicas de igualdad.

La ministra de Igualdad ha defendido que este modelo permite una transición ordenada hacia un sistema regulado, evitando la "exclusión injustificada de profesionales competentes" que han desarrollado su labor en el ámbito público, privado o en el tercer sector.

Según Redondo, la norma dota de seguridad jurídica tanto a los profesionales como a las entidades contratantes y "fija un horizonte claro de profesionalización futura basado en la formación reglada".

Universidades afectadas

Este diario se ha puesto en contacto con algunas universidades que ya imparten títulos similares, como la Universidad Autónoma de Barcelona, donde existe el grado en Estudios Socioculturales de Género.

Inesme y Euroinnova, dos centros de educación superior online pertenecientes al grupo Edtech, también ofrecen la posibilidad de cursar el máster de Agente de Igualdad. Además, también está la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con un título propio sobre políticas de género.

Sólo la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) ha querido responder a este diario sobre la iniciativa. A este respecto, ha confirmado que se pusieron en contacto con el Gobierno de España para aportar al trámite de consulta pública y exponer su experiencia como único centro que, desde el curso 2018-2019, imparte el Grado en Estudios Socioculturales de Género.

En su aportación, a la que ha tenido acceso este diario, explicaba al Gobierno que su grado, "por su diseño curricular, objetivos formativos y competencias adquiridas, constituye una vía académica idónea y especializada para el acceso a la profesión de Agente de Igualdad".

El plan de estudios de la Autónoma de Barcelona tiene como objetivo formar agentes de igualdad de oportunidades en el ámbito de los "Recursos Humanos o Administraciones Públicas; consultores/as especializados/as con perspectiva interdisciplinar en instituciones educativas u organizaciones de ámbito pedagógico no reglado, instituciones penitenciarias o de ámbito legislativo-penal".