Guardiola no logra el diputado número 30 en Extremadura: el PSOE conserva los 18 tras el recuento del voto extranjero

Las claves nuevo Generado con IA El PSOE mantiene los 18 diputados en la Asamblea de Extremadura tras el recuento del voto exterior, conservando el último escaño en Cáceres. El recuento del voto de residentes en el extranjero (CERA) dio al PSOE más respaldo que al PP, Vox y Unidas por Extremadura. María Guardiola (PP) no logra arrebatar el diputado número 30 al PSOE, pese a la esperanza puesta en el voto exterior. Miguel Ángel Gallardo, líder socialista extremeño, dimitió tras el peor resultado histórico del PSOE, pero mantuvo su acta de diputado.

El PSOE conserva el último diputado en juego en la provincia de Cáceres, el número 18 de la formación en la Asamblea extremeña, tras el recuento del voto de residentes en el extranjero, el llamado voto CERA, de los comicios autonómicos del pasado 21 de diciembre.



De esta forma, la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, se mantendrá como diputada al conservar los socialistas el octavo escaño por la circunscripción cacereña, que estaba en disputa por 244 votos con el PP.



Según los datos de las Juntas Electorales, responsables de contabilizar este viernes el voto CERA y realizar el escrutinio general definitivo, el PSOE habría obtenido el mayor respaldo de residentes en el extranjero (629 votos) frente al PP (482), Vox (336) y Unidas por Extremadura (300).

En concreto, en Cáceres, donde estaba el último escaño en juego, los socialistas han conseguido 317 votos, el PP 279, Vox 170 y Unidas 143.



Por Badajoz, los resultados obtenidos han sido PSOE 312 votos, PP 203, Vox 166 y Unidas 157.

En los últimos días, la líder del PP de Extremadura, María Guardiola, confiaba en lograr el diputado número 30 con el voto exterior y arrebatarle uno al PSOE, que podía haberse quedado en 17, ahondando aún más en la debacle del PSOE.

El peso del voto exterior en estos comicios era algo mayor en esta ocasión que en anteriores procesos electorales. El censo CERA experimentó un incremento moderado del 6,6% respecto a mayo de 2023, alcanzando los 30.610 electores en total.

Pese a mantener los 18 diputados, la contundente derrota del PSOE en las elecciones extremeñas, el peor resultado histórico en una comunidad donde los socialistas han gobernado tradicionalmente, ahonda la crisis en el partido de Sánchez provocada por los casos de acoso sexual y de corrupción, justo en el arranque del nuevo ciclo electoral.

El candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, se quedó en 18 escaños, 10 por debajo del que hasta ahora había sido el suelo electoral

para el PSOE, los 28 escaños de Guillermo Fernández Vara en las últimas elecciones de mayo de 2023. Tras estos resultados, dimitió como líder del PSOE de Extremadura pero no renunció al acta de diputado.

Gallardo se presentó a la vez que está siendo investigado por la contratación presuntamente irregular del hermano del presidente Pedro

Sánchez en la Diputación de Badajoz, una circunstancia que ha tenido un efecto negativo, según fuentes de la dirección socialista.