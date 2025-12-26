Arrancan en Extremadura los contactos: Guardiola estudia las 206 medidas de Vox que ya rechazó para los Presupuestos

Las claves nuevo Generado con IA María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura, inicia contactos con Vox y estudia el documento de 206 medidas presentado por esta formación para alcanzar un acuerdo de investidura. Vox mantiene como condición negociar sobre su documento de medidas, que incluye propuestas como eliminar subvenciones a cooperación internacional, derogar la ley LGTBI y rechazar el pacto verde. Guardiola afirma que la negociación se centra en buscar un acuerdo para la estabilidad y crecimiento de Extremadura, priorizando el bienestar regional sobre el reparto de cargos. El PSOE mantiene 18 escaños tras el recuento del voto exterior, dejando al PP a 300 votos de lograr su escaño 30, aunque Guardiola asegura que no hubiera modificado la situación parlamentaria.

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se puso el martes en contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, emplazándose "a seguir hablando" sobre el documento de las 206 medidas que plantea esta formación para llegar a un acuerdo de investidura.

Así lo ha comunicado la propia Guardiola este viernes tras la reunión que ha mantenido el Comité de Dirección del PP de Extremadura, un día antes de que se publique el decreto de convocatoria para constituir la nueva Asamblea de Extremadura el 20 de enero.

Desde ese momento, el primer intento de investidura de la Presidencia de la Junta de Extremadura podrá celebrarse hasta el 19 de febrero, en caso de agotarse los plazos marcados en la normativa.

Guardiola ha explicado que el martes por la tarde mantuvo una conversación con el candidato de Vox en "un tono cordial" en la que se felicitaron mutuamente por sus resultados.

A preguntas de los medios, ha detallado que Fernández no le ha transmitido "en ningún caso" que Vox quiera la Presidencia de la Asamblea y que en todo momento se ha remitido al documento de 206 medidas que trasladaron en la negociación presupuestaria fallida.

En este sentido, ha indicado que de lo que tienen que hablar "no es de puestos", sino de "un gran acuerdo" que dé la "estabilidad" que necesita la región en estos cuatro años de legislatura y de las políticas "a poner en marcha en pos del crecimiento de Extremadura y del bienestar de los extremeños".

"Pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo", ha asegurado.

Como punto de partida de la negociación, el PP ya trabaja en dicho documento de medidas, algunas de las cuales ya advirtieron que eran "inasumibles porque chocaban con la legalidad", para poner sobre la mesa "qué cuestiones podrían hacer llegar a ese acuerdo y cuáles no, o cuáles se tendrían que modular y en qué sentido".

"No han solicitado absolutamente nada diferente a esas 206 medidas", ha insistido María Guardiola en relación a unas peticiones que pasan por eliminar el gasto superfluo, la supresión de subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal; derogar la ley LGTBI, eliminar la ecotasa o rechazar el pacto verde.

Sobre una posible tutela de las direcciones nacionales, ha defendido que es "absolutamente autónoma" para decidir: "Lo he sido siempre y si no lo fuera, no estaría aquí".

Espera, por tanto, que el candidato de Vox tenga esta "misma autonomía" y que puedan "negociar los dos en una mesa" cuestiones que afectan a la región "sin tener que estar esperando a las autorizaciones por parte de Madrid, que eso complica y ralentiza mucho las cosas".

En relación a los plazos, ha avanzado que este sábado se publica el decreto de convocatoria para la constitución de la Asamblea de Extremadura, que será el 20 de enero y "a partir de ahí hay un mes para la investidura" que confía sea cuanto antes porque Extremadura "no puede parar" y precisa de un presupuesto para "seguir creciendo".

Se ha referido además al recuento del voto de residentes en el extranjero, el llamado voto CERA, por el que el PSOE conserva el último diputado en juego en la provincia de Cáceres y el PP se queda a "unos 300 votos" de lograr el escaño 30.

A su juicio, ese escaño adicional "no hubiera cambiado absolutamente nada" de la situación parlamentaria de su partido.

Vox se pregunta "si quiere un cambio"

Por su parte, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, cree que Guardiola tiene que pensar "qué quiere hacer", y más concretamente si quiere "seguir con las políticas socialistas y socialdemócratas" que la han "conducido" a donde está ahora o si "quiere de verdad un cambio" para poder pactar con su formación.

"Lo que hay que pensar es en Extremadura por España", ha replicado Fúster, que ha atendido a los medios tras una manifestación del sector primario en la capital cántabra, donde ha indicado que "lo que tiene que pensar" la candidata popular y quien "podría ser" de nuevo presidenta de la Junta es pensar "qué quiere hacer".

"¿Quiere seguir con las políticas socialistas, socialdemócratas, que la han conducido hasta aquí? ¿O quiere de verdad un cambio, que necesita Cantabria también?", ha planteado el portavoz de Vox, partido que subió de cinco a once diputados en Extremadura.

"¿Quiere seguir en las políticas que ahogan el campo extremeño? ¿O quiere hacer políticas que de verdad salvaguarden el campo extremeño y encima denuncien el Pacto Verde? ¿Quiere acabar con las políticas ideológicas de género, esas absurdeces? Si quiere hacer eso, nosotros estaremos dispuestos. Pero si no quiere hacerlo, no es nuestra responsabilidad. Es suya. Efectivamente, ella es la más votada", ha añadido.