El PP apoya el discurso del Rey mientras la izquierda critica sus "ideas rancias" al no hablar de vivienda, pobreza y la dictadura

El PP ha mostrado su apoyo incondicional y sin fisuras al discurso del Rey en el que ha pedido luchar contra la "crisis de confianza" que vive la democracia advirtiendo del problema de los "radicalismos y populismos" frente a una izquierda que se ha mostrado decepcionada por un mensaje, dicen, plagado de "ideas rancias" y sin referencia a los problemas reales de los españoles, como la vivienda, la desigualdad y la precariedad.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sido el primero en manifestar su respaldo al mensaje de Navidad de Felipe VI, que ha calificado de "un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad".

"Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros", ha defendido el líder de la oposición en un mensaje publicado en redes.

Suscribo las palabras del Rey.



Un llamado a cuidar la convivencia entre españoles sin olvidar los desafíos de hoy, y reivindicando a la Constitución y a Europa como garantes de libertad y prosperidad.



Nuestra Nación merece un futuro donde caminar juntos, sin barreras ni muros. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) December 24, 2025

Misma línea han mantenido el resto de barones del PP, como Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que considera que "es un orgullo que España cuente con la voz serena del Rey".

"Un mensaje que hace país sobre la base de la convivencia y el entendimiento. El espíritu de la Transición es un modelo a seguir que debe prevalecer con la implicación de todos", ha añadido.

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aplaudido el discurso del Rey y se ha comprometido en "hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria".

Idéntica defensa del discurso del monarca han hecho otros dirigentes del PP, como María Guardiola, Cuca Gamarra o Alfonso Fernández Mañueco.

Un cuadro de Lenin

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar. Todas provenientes de la izquierda.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha contestado a este discurso con una imagen de Lenin.

"Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del Rey'. Tú 10' después: (imagen del cuadro de Vladimir Serov titulado Lenin proclama el poder soviético en el Instituto Smolny (1952), que representa al líder comunista ruso, tras la revolución de 1917, anunciando el triunfo revolucionario y la instauración del poder de los Soviets).

Tú: 'Este año en la cena nada de comentar el discurso del rey'.



Tú 10' después: pic.twitter.com/OTk248Ruuy — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) December 24, 2025

"Decepción" en Sumar

Muy críticos se han mostrado también varios dirigentes de Sumar. Su portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha considerado "decepcionante" el mensaje navideño del Rey y ha subrayado que la democracia se defiende "garantizando derechos".



"Otra vez más hemos vivido un discurso decepcionante del Rey. Frente a la desigualdad, la precariedad y la crisis de la vivienda, no vale con exaltar el pasado. La democracia se defiende garantizando derechos aquí y ahora", ha opinado en redes sociales.

Y ha añadido que "en una Europa que se juega su futuro, con el trumpismo atacándonos y un genocidio que sigue en Palestina, el silencio no es moderación, es falta de compromiso".

"Hay que tomar partido y defender los derechos humanos y la democracia frente a quienes los amenazan", ha concluido.

Vídeo | Discurso completo de Felipe VI en su tradicional 'Mensaje de Navidad'

Su compañero de partido, Enrique Santiago, secretario general del PCE, ha censurado que el Rey no se haya referido ni a la vivienda, ni a los "ataques" a la Sanidad y a la Educación públicas o al "genocidio" en Gaza.

"Lo más grave del año 2025 ha sido el genocidio palestino y el ataque de Trump al derecho internacional. Ni una palabra del Rey sobre ello, ni sobre la especulación de la vivienda, los ataques a la sanidad y educación públicas o el rearme", ha escrito en redes sociales.

"Nieto político de Franco"

Esta es la crítica que también han hecho en Podemos. Ione Belarra, secretaria general de los morados, ha acusado a Felipe VI, a quien ha calificado de "nieto político de Franco", de subirse "a la ola del discurso antipolítico" y ser incapaz de pronunciar la palabra "dictadura".

"El Rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy", ha opinado.

El rey se sube a la ola del discurso antipolítico en una intervención plagada de lugares comunes. El nieto político de Franco se resiste a mencionar la dictadura y habla de ella como si fuera un fenómeno meteorológico. La desmemoria es el principal motor de la ultraderecha hoy. — Ione Belarra (@ionebelarra) December 24, 2025

Por su parte, la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha criticado que las "ideas rancias" del Rey en su discurso y considera que la Monarquía es "parte del problema".

"El Rey juega para la derecha y defiende ideas rancias que ya no funcionan como la “transición modélica” o el discurso “Campofrío” de la polarización La monarquía es parte del problema porque su supervivencia depende de que todo siga igual de corrupto, de machista, de mal", ha señalado.

El Rey, el "más radical"

La derecha catalana de Junts también se ha sumado a las críticas al discurso del Rey. Su secretario general, Jordi Turull, ha considerado "surrealista" que Felipe VI "apele a acabar con los extremismos y la crispación" cuando él, dice, fue "el más extremista y radical contra la convivencia democrática cuando el pueblo de Cataluña quiso expresar en las urnas su voluntad popular".



Turull ha recordado que dos días después de las cargas policiales contra ciudadanos que participaron en el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 en Cataluña, Felipe VI pronunció un discurso en el que "apeló al 'a por ellos' judicial" contra los líderes del procés.

"Credibilidad cero", ha sentenciado el dirigente de Junts, que ha reiterado el llamamiento a "la unidad de acción del independentismo, para aprovechar la debilidad del Estado español para poder conseguir lo máximo" para Cataluña.



Idéntica crítica ha hecho el presidente de ERC, Oriol Junqueras, que ha afirmado que el Rey "es uno de los pocos jefes de Estado europeos que hace apología de la violencia y aplaude y anima a apalizar a los demócratas que van a votar".



"Los vascos no tenemos Rey"

Por su parte, EH Bildu ha anunciado que no hará ninguna valoración sobre el mensaje de Navidad del rey Felipe VI, al que ha calificado de "heredero del legado franquista y reaccionario".

"Las vascas y los vascos no tenemos Rey. Gora Euskal Errepublika! (Viva la república vasca)", ha expresado la coalicion independentista en un mensaje en redes sociales.