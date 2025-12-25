La 'Noche de Paz' de Puente: compara a Mazón y Feijóo con Franco y Millán Astray horas antes de otro caos en Renfe

La avería se originó en un tren de Sorolla (Valencia) a León, afectando a toda la circulación de trenes en la zona.

Mientras tanto, una incidencia en la estación de Chamartín dejó parados durante casi dos horas varios trenes de larga distancia y alta velocidad.

Puente publicó estos mensajes la madrugada de Nochebuena, tras hacerse públicos los WhatsApp entre Feijóo y Mazón entregados al juzgado de Catarroja.

El ministro Óscar Puente comparó en redes sociales a Feijóo y Mazón con Franco y Millán Astray usando fotos históricas y comentarios irónicos.

En casa del ministro de Transportes, Óscar Puente, no se canta el villancico de "Noche de Paz, Noche de amor".

A las 00:54 de Nochebuena, el socialista decidió comentar los WhatsApp entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que el líder de la oposición ha entregado ante el juzgado de Catarroja tal y como adelantó EL ESPAÑOL.

Ante el mensaje de Mazón admitiendo que "un puto desastre va a ser esto, presi", Puente puso una foto del fundador de la Legión, José Millán-Astray, abrazando al entonces general de brigada, Francisco Franco, en el cuartel de Dar Riffien. Puente puso "same vibes" (mismas vibraciones).

A los dos minutos, a las 00:56, escaló aún más y puso una foto de Carlos Mazón y Feijóo, abrazados tras un mitin, y al lado la foto de Franco y Millán-Astray.

De nuevo, la instantánea tomada en la Guerra del Rif y sólo unos meses después de que el fundador de la Legión perdiese un ojo.

"Ya decía yo que me sonaba", puso el ministro, comparando a ambos militares, que en 1936 darían un golpe de Estado, con Feijóo y el dimitido Mazón.

Todo mientras se estaba gestando una nueva incidencia en los trenes de larga distancia y alta velocidad.

En el día de Navidad, a primera hora, los trenes han estado parados casi dos horas en Chamartín debido a una incidencia que afecta a la propia estación de ferrocarriles, según ha informado Adif.

Según ha informado la empresa ferroviaria, la incidencia se ha originado en el tren de larga distancia de Sorolla (Valencia) a León, que ha quedado detenido en la vía entre Jardín Botánico y Chamartín, provocando que los trenes de larga distancia y alta velocidad quedaran "detenidos".