Sánchez lleva al desastre al PSOE en Extremadura según los sondeos: Guardiola, cerca de la mayoría absoluta

Según el sondeo de Sociométrica para EL ESPAÑOL, los populares estarían entre 30 y 32 escaños, a uno solo de la mayoría absoluta de 33, mientras que los socialistas se desplomarían entre los 16 diputados y los 18 diputados, perdiendo más de un tercio de su representación parlamentaria respecto a 2023.

Los sondeos de urgencia para las elecciones autonómicas de Extremadura pintan un cuadro desolador para Pedro Sánchez y un gran triunfo para el PP de María Guardiola . El candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo , recibe así el castigo a la oleada de escándalos y parálisis de la legislatura de Sánchez.

El PSOE pierde uno de sus feudos históricos, tras haber ganado 10 de las 11 elecciones autonómicas anteriores en Extremadura, entregando la región al PP tras solo dos años y medio de la última victoria socialista.

El PSOE, liderado por Miguel Ángel Gallardo, sufriría un desplome histórico, pasando de 28 diputados a entre 16 y 18, perdiendo más de un tercio de su representación.

Los sondeos para las elecciones autonómicas de Extremadura pronostican un gran triunfo para el PP de María Guardiola, que estaría a un escaño de la mayoría absoluta.

Si a las 16.03 horas de este domingo empezaba el invierno en España, a las 20.00 horas lo habrá hecho en el PSOE si se confirman los datos de las encuestas que, al cierre de las urnas, colocaban a la candidatura encabezada por Gallardo en casi la mitad de porcentaje y de escaños que al PP de Guardiola.

La debacle del PSOE es tal que sus datos lo sitúan mucho más cerca de Vox que de los populares. Los socialistas sacarían unos nueve puntos de ventaja a Vox, la mitad de los 18 puntos que el PP le sacaría al PSOE.

Y la dimensión del derrumbe debe medirse, además, recordando que éstas son unas elecciones anticipadas pasados sólo dos años y medio de las anteriores... en las que habían ganado los socialistas, aunque empatando en escaños con el PP.

Es más, de las 11 convocatorias autonómicas de la historia de Extremadura, en 10 ganaron los candidatos socialistas, y en siete de ellas con mayoría absoluta. Es decir, que el PSOE no sólo ha sufrido una terrible derrota, sino que ha entregado al PP las llaves (y tal vez todas sus copias) de uno de sus feudos históricos.

El desmoronamiento del PSOE de Gallardo le hace caer de la victoria con 28 diputados hasta tal vez los 16. En cambio, el PP de Guardiola experimenta una transformación histórica: de 28 diputados hace dos años saltaría a 32, consolidando el vuelco electoral.

El último sondeo de SocioMétrica publicado por EL ESPAÑOL el pasado lunes ya anticipaba el fenómeno. Entonces, el PP bailaba entre los 31 y los 32 escaños, el PSOE oscilaba entre 19 y 21, y Vox se situaba entre 8 y 9.

Otros resultados de urgencia, elaborados por Indra o Sigma-2 muestran un cuadro muy similar. Según los trackings que manejaba el PP durante la jornada, Guardiola estaba a un paso de la mayoría absoluta, con un último escaño en disputa entre el PP y Vox en la provincia de Cáceres.

Si los populares consiguen ese asiento, alcanzarían los 33 diputados y cumplirían el doble objetivo de consolidar la región para el centro derecha y el de poder gobernar sin necesidad de ningún apoyo externo. La hegemonía socialista en Extremadura, que arrancó en 1983 con Juan Carlos Rodríguez Ibarra, toca su fin.