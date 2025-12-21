El Gobierno carga contra la RAE por meter el término "mena" en el Diccionario: "estigmatiza y deshumaniza" a los inmigrantes

Una patera con 60 migrantes a bordo, rescatada en aguas cercanas a la isla de Lanzarote, desembarcada en el puerto de Arrecife. EP

Dos secretarios de Estado han cargado este fin de semana contra la Real Academia Española (RAE) por incluir el término "mena" en el Diccionario de la Lengua Española.

"Las palabras no son inocuas, las palabras definen, estigmatizan y también deshumanizan", ha advertido la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, en declaraciones recogidas por Europa Press, en alusión al uso de este término.

No obstante, ha asumido que el papel de la RAE es "recoger los usos lingüísticos que se están produciendo en la sociedad".

El término "mena" ya aparecía en las últimas versiones del Diccionario de la Lengua, como acrónimo de "menor extranjero no acompañado".

También aparece definido como "inmigrante menor de edad que no cuenta con la atención de ninguna persona que se responsabilice de él".

En la última versión, la RAE ha incluido la aclaración de que "a veces se usa en sentido despectivo".

La secretaria de Estado Pilar Cancela ha advertido de que "lo que se pretende con su uso es "deshumanizar" y "obviar que detrás hay un ser humano en una situación de vulnerabilidad tremenda que, además, está solo".

Por su parte, el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez (ex líder de En Marea en Vigo), ha lamentado que el término recogido por la RAE favorece un "relato falsario": "joven migrante, igual a mena, igual a delincuente".

"Esa deriva está en la sociedad. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el relato falsario", ha indicado.

Porque lo que habitualmente se conoce como "mena", ha advertido, es "un menor que llega en situación de soledad y que viene de un proceso migratorio generalmente traumático, como todos los menores que están en desamparo".

La Real Academia presentó el lunes las últimas novedades del Diccionario de la Lengua Española, que incorpora términos como "milenial" ("persona nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX") o "turismofobia" ("fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local").

También expresiones propias del lenguaje informático y de los usos de Internet. Como "loguearse": "acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos".

También "streaming", anglicismo que "en informática y telecomunicaciones, transferencia continua de datos a través de internet que permite a un usuario acceder a transmisiones audiovisuales en directo o en diferido, sin necesidad de descargar previamente el contenido en el dispositivo".

O "mailing", para el "envío generalizado de información, propaganda o publicidad a través del correo".

También se ha ampliado el sentido de vocablos como "brutal", que en su uso coloquial incorpora la acepción de "magnífico" o "maravilloso".

Se han incluido expresiones compuestas como "juguete roto" ("persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda profesional y socialmente relegada") y "meter la directa": "Lanzarse a hacer algo con decisión o rapidez".

Pero las relaciones entre la RAE y el Gobierno no atraviesan por su mejor momento.

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero (nombrado por el Ministerio de Cultura) cargó con dureza, y sin motivo aparente, contra el actual presidente de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en el Nueva Economía Fórum celebrado el pasado 9 de octubre

"Como filólogo", relató el poeta, "estaba acostumbrado a hablar con don Fernando Lázaro Carreter (que fue director de la RAE entre 1991 y 1998) o con Víctor García de la Concha (1998-2010), grandes filólogos y grandes hombres de la cultura”.

Sin embargo, añadió, ahora la RAE "está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo, experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias", dijo en alusión a Muñoz Machado, "y eso, personalmente, crea unas distancias".

García Montero pronunció estas palabras pocos días antes de que ambos coincidieran en el X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), celebrado en Arequipa (Perú) e inaugurado con un discurso del Rey Felipe VI.

Las discrepancias entre la Real Academia y algunas iniciativas del Gobierno han sido notorias.

La RAE criticó abiertamente en febrero de 2024 las "recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la Administración parlamentaria" aprobadas por la Mesa del Congreso de los Diputados.

La Real Academia se mostró muy conforme con la recomendación de evitar el uso de la @ o la x para realizar un desdoblamiento artificial del género en algunas palabras (por ejemplo, escribiendo "l@s parlamentari@s", "lxs parlamentarixs" o "les parlamentaries").

O la de escribir "debido a las circunstancias" para evitar el masculino (que incluye ambos géneros) en "forzados por las circunstancias".

"No se apoya la igualdad de los hombres y las mujeres de nuestro país", advirtió la RAE al respecto, "pidiendo a los ciudadanos que hagan constantes equilibrios sintácticos, morfológicos y léxicos para evitar opciones lingüísticas que pertenecen a su forma natural de expresarse"

Para evitar el "lenguaje sexista", el PSOE y sus socios han acabado rebautizando la Cámara Baja como "Congreso de los Diputados y Diputadas" en su nuevo reglamento.