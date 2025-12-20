Sánchez, el presidente más sancionado de la Democracia: la Junta Electoral le expedienta por cuarta vez en una campaña

Otras ministras del Gobierno también han sido multadas por la Junta Electoral Central por conductas similares relacionadas con el uso electoralista de la Moncloa.

La última sanción se debe a declaraciones durante la campaña extremeña, en las que Sánchez criticó a la oposición y defendió la gestión del Gobierno usando medios públicos.

Las multas impuestas por la Junta Electoral suman hasta ahora 4.200 euros, siendo Sánchez el primer presidente de la democracia multado por este motivo.

Pedro Sánchez acumula ya cuatro expedientes sancionadores de la Junta Electoral Central por lanzar mensajes partidistas desde la Moncloa durante campañas electorales.

Pedro Sánchez se convirtió en enero de 2020 en el primer presidente de la Democracia multado por la Junta Electoral Central (JEC), por usar medios públicos de la Moncloa con fines partidistas en campaña electoral.

Desde entonces, acumula ya tres multas de la JEC, por importes que suman 4.200 euros.

Y este viernes, la Junta Electoral acordó abrir a Sánchez un nuevo expediente sancionador, por lanzar mensajes partidistas durante su comparecencia del lunes en la Moncloa, coincidiendo con la campaña de las elecciones extremeñas que concluyó anoche.

En aquel acto, convocado para hacer balance del año, Sánchez sostuvo que PP y Vox representan la "oposición más estéril, destructiva y más ultra de los últimos tiempos".

Atribuyó a campañas de "acoso personal, mentiras y fango" los casos de corrupción y acoso sexual que le han estallado al PSOE.

Y presumió de los "fantásticos datos macroeconómicos" para concluir que "este Gobierno le sienta bien a España". "No hay más que ver cómo están los restaurantes, los bares o las salas de teatro", para comprobar la situación boyante de los españoles, gracias a la acción de su Gobierno, comentó.

La Junta Electoral considera que Pedro Sánchez ha roto así la exigida neutralidad de las instituciones en período electoral.

Algo que vulneraría el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), según el cual, "desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por

los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".

En su resolución, la JEC insta además a retirar las "expresiones aludidas" del vídeo del acto publicado por la Moncloa en su canal oficial de Youtube.

La Junta Electoral ya impuso en enero de 2020 una primera multa de 500 euros a Pedro Sánchez, por una entrevista que concedió a la Sexta en el Palacio de la Moncloa, durante la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2019.

De nuevo, la JEC sancionó a Sánchez con 2.200 euros en octubre de 2023, por alardear de los logros del Gobierno y lanzar ataques contra el PP y Vox, en una rueda de prensa ofrecida en Bruselas tras un Consejo Europeo, durante la campaña de las generales del 23J.

En su resolución, la Junta Electoral recordó que "la utilización arbitraria de recursos públicos en beneficio de una formación política determinada perjudica a todas las demás y, consiguientemente, quebranta las condiciones de igualdad en las que —según dispone el artículo 23.2 de la Constitución— debe ejercerse el derecho de sufragio".

Sánchez recurrió ante el Tribunal Supremo, que confirmó la sanción en mayo de 2021.

La tercera multa, de 1.500 euros, le llegó en julio de 2021, por mostrar su apoyo público a la candidatura de Salvador Illa, en una rueda de prensa institucional en Doha (Catar), durante la campaña de las elecciones catalanas.

Pedro Sánchez tropieza ahora, por cuarta vez, en la misma piedra, durante la campaña de las elecciones extremeñas, que se celebran este domingo con malos augurios para el candidato socialista Miguel Ángel Gallardo.

Gallardo está a la espera de sentarse en el banquillo por crear una plaza en la Diputación de Badajoz, para el hermano músico del presidente del Gobierno.

La JEC ha impuesto multas, por hechos similares, a las tres ministras de Sánchez que han asumido la portavocía del Gobierno: Isabel Celaá, Isabel Rodríguez y Pilar Alegría.

En los tres casos, por lanzar mensajes partidistas desde la sala de prensa de la Moncloa en plena campaña electoral.

La Junta Electoral Central (JEC) impuso a la entonces ministra de Educación y portavoz Isabel Celaá una multa de 2.200 euros por realizar "valoraciones políticas con connotaciones electoralistas" desde la sala de prensa de la Moncloa, en la precampaña de las generales de noviembre de 2019.

En las mismas funciones, a Isabel Rodríguez le cayeron dos multas de 2.200 y 2.500 euros (confirmadas por el Supremo en 2024) por lanzar proclamas electorales y ataques al PP en varias ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, en las semanas previas a las elecciones autonómicas y municipales del 28M.

Y la actual portavoz, Pilar Alegría, recibió otra multa de 2.200 euros por atacar al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, en una rueda de prensa del 7 de mayo de 2024 en Moncloa, durante la campaña de las elecciones catalanas.