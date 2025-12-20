La provincia de Cáceres tiene la llave para María Guardiola: estos 15 municipios marcan los vuelcos de poder a favor del PP desde 2011

Aunque históricamente la mayoría de municipios extremeños votan al PSOE, la clave de los vuelcos electorales se encuentra en un grupo reducido de localidades indecisas.

En las elecciones de 2023, el PP fue la primera fuerza en 86 municipios, con una mayoría significativa de esos cambios en la provincia de Cáceres.

En los dos cambios de poder del PSOE al PP, los mismos 22 municipios (15 de Cáceres y 7 de Badajoz) cambiaron su voto a favor de los populares.

El Partido Popular sólo ha accedido al Gobierno de Extremadura en dos ocasiones. La primera ocurrió en las elecciones de 2011, cuando los populares superaron en escaños al PSOE en la provincia de Cáceres. Este hito se volvió a repetir en 2023, y el PP volvió a gobernar. En ambas ocasiones, los mismos 22 municipios cambiaron su voto en favor a los populares, 15 de ellos en la provincia de Cáceres y siete localidades de Badajoz.

Los extremeños vuelven a las urnas este domingo. Esta cita llega por adelantado, después de que Guardiola convocara elecciones anticipadas en octubre. La presidenta vuelve a presentarse candidata al gobierno por el Partido Popular y justificó este anticipo electoral como una medida ante el “bloqueo” de la oposición para sacar adelante los presupuestos de 2026.

Sólo dos de las 11 legislaturas han estado presididas por los populares en Extremadura, incluida la actual. Durante 28 años, la comunidad ha sido territorio socialista. Sin embargo, el año 2011 supuso un punto de inflexión.

Afectado por el movimiento del 15M, el electorado extremeño rompió el patrón y le dio la llave de la Asamblea al PP, bajo el liderazgo de José Antonio Monago. Un hecho sin precedentes que abrió la puerta al actual gobierno nombrado en 2023.

Las encuestas vuelven a darle la mayoría a Guardiola, que obtendría entre 30 y 32 escaños, según Sociométrica. Aunque se quedaría a un diputado de lograr la mayoría absoluta, cifrada en 33 asientos en el Parlamento extremeño.

A pesar de que Badajoz es la provincia que más diputados aporta (36 escaños), la clave está en Cáceres que elige 29. En Extremadura, los dos cambios de Gobierno del PSOE al PP se han producido cuando los populares se han impuesto en esta provincia. Ocurrió en 2011 y se repitió en 2023, con un paréntesis en 2015, cuando el PSOE reforzó su presencia en Badajoz.

En las autonómicas de 2023, un total de 86 municipios extremeños le dieron la espalda al PSOE y situaron al PP como primera fuerza. El 61,6% de esos cambios se concentraron en la provincia norte, con localidades clave como Cáceres y Plasencia. Mientras, el 38,4% se registró en la provincia de Badajoz, donde el PP se alzó también con la capital.

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

El patrón no es nuevo. En 2011, el primer relevo del PSOE al PP estuvo encabezado por Cáceres, con 51 localidades entre los 72 municipios que se tiñeron de azul. En ambos cambios de Gobierno aparecen los mismos 15 municipios cacereños y ocho pacenses, que actúan como eje del cambio.

En la provincia de Cáceres se vuelven a repetir los nombres de Plasencia, El Torno, Deleitosa, Escurial, Santibáñez el Bajo, Monroy, Albalá, Moraleja, Trujillo, Plasencial, VAlencia de Alcántara, Casar de Cáceres, Plasenzuela, Losar de la Vera, Miajadas y Descargamaria. Y en la provincia sur los de Frenegal de la Sierra, Fuente de Cantos, Zalamea de la Serena, Salvaleón, Los Santos de Maimona, Montijo y Zafra. Éstos serían los 22 municipios que cambian de color cada vez que cambia la Junta.

La tendencia de estos contados municipios no es la común. En Extremadura, la mayoría de los municipios se inclinan al PSOE: así lo reflejan los resultados históricos y el mapa interactivo de las victorias por partidos que mostramos a continuación.

SCROLLYTELLING En uno de cada dos municipios, el PSOE lleva siendo la fuerza más votada desde 2007. Un total de 200 pueblos se mantienen fieles a los socialistas. Aunque el PP ha ganado popularidad en los últimos años, sólo en 20 municipios se ha consolidado como primera fuerza durante cuatro convocatorias. En 179 de los 388 municipios, el PP se ha mantenido como segunda fuerza, sin saltar nunca a la primera posición.

Los mejores datos, en pueblos por debajo de los 500 habitantes

El mejor dato del PP se dio en 2007 en Ruanes, un municipio de apenas 81 habitantes situado al este de la provincia, con un 82,5% de los votos. Cuatro años después, repitió como su feudo más fiel, con un 79,7% en 2011. Pero no es hasta 2023 que los populares consiguen su mejor cifra en un municipio de Badajoz: 69,4% del voto en Higuera de la Llerena, con poco más de 300 habitantes.

Los socialistas, sin embargo, obtuvieron sus mejores datos en municipios de Badajoz. Valverde de Burguillos, una localidad con alrededor de 200 habitantes, destaca por ser dominio del PSOE, donde ha conseguido su mejor dato en 2007 (78,8% de los votos) y en 2019 (79,5%).

Aunque el PSOE perdió popularidad en las últimas elecciones, los socialistas se mantuvieron como la primera fuerza en el 66% de los municipios, destacando Mérida, Don Benito y Almendralejo. Mientras tanto, los populares resultaron primera fuerza en menos de la mitad de las localidades, pero con porcentajes de voto bastante reñidos.

Ciudadanos quedó primera fuerza únicamente en Garciaz (Cáceres), donde se alzó con el 28,54%. Sin embargo, los 143 votos de los vecinos de este pueblo no evitaron lo irremediable: que la formación naranja se quedara sin sillones en el Parlamento.

La salida de Ciudadanos abrió la puerta a Vox, que consiguió 5 escaños. Sus mejores resultados se concentraron en pequeños municipios rurales y muy poco poblados de la provincia de Cáceres, donde Garvín resaltó como su principal bastión, con un 31,7% de los apoyos, resultando segunda fuerza. También lograron apoyos significativos en Valdehúncar (24,3%), donde también es segundo, y en Cachorrilla (22,2%).

<script type="text/javascript">window.addEventListener("message",function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r,i=0;r=e[i];i++)if(r.contentWindow===a.source){var d=a.data["datawrapper-height"][t]+"px";r.style.height=d}}});</script>

Podemos, en cambio, ha envejecido rápido. Su entrada en 2015 consiguió seis diputados en el Parlamento y, en menos de diez años, ya ha perdido dos sillas y un 32,6% menos de votos. Hoy se llaman Unidas por Extremadura y la última vez quedaron como segunda fuerza sólo en tres municipios, todos en Badajoz.

La tercera fuerza que entra en debate es Juntos por Extremadura, aún sin representación parlamentaria, pero con cierta presencia en algunas localidades. Concretamente en 22. En las pasadas elecciones fue segunda fuerza en Valdetorres (Badajoz) con el 23%, y tercera fuerza en 16 municipios de Badajoz y cinco de Cáceres.

El mapa queda abierto tras las reñidas elecciones de 2023 que dejaron la Asamblea repartida entre izquierda y derecha. Si los sondeos están en lo cierto, Guardiola podría quedarse cerca de pactar con Vox de nuevo. El foco está puesto en la provincia de Cáceres, con mayor tendencia al Partido Popular que Badajoz, y en los 22 municipios indecisos de Extremadura que han marcado los vuelcos durante dos convocatorias.