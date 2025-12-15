Rufián pide a Sánchez una reunión: "No queremos seguir pasando vergüenza. Que me diga a la cara qué piensa hacer"

Las claves nuevo Generado con IA Gabriel Rufián, portavoz de ERC, solicita una reunión con Pedro Sánchez para que explique cómo piensa regenerar el PSOE y el Gobierno. Rufián expresa su preocupación por los casos de corrupción y acoso sexual que afectan al Ejecutivo y al PSOE, cuestionando si es bueno continuar en esta situación. Critica al Gobierno por considerar que todo es una conspiración y le pide dejar de justificarse y de utilizar argumentos de 'y tú más'. Rufián insta a Sánchez a ir más allá de anuncios grandilocuentes y pide explicaciones claras sobre las medidas que tomará para afrontar la crisis.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha pedido este lunes una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique a la cara a su formación qué piensa hacer para regenerar el PSOE y el Gobierno y se ha preguntado si continuar en esta situación es bueno.

En declaraciones a los medios en la Cámara baja, ha dicho que, como a cualquier progresista, se le presenta un dilema frente a lo que está pasando con los presuntos casos de corrupción y acoso sexual que afectan al Ejecutivo y al partido socialista.

"Muchos de nosotros no queremos que (Santiago) Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día", ha añadido, en declaraciones recogidas por Efe.

Ha dicho que los protagonistas son los mismos y las tramas se multiplican por lo que ha pedido al Gobierno que deje de pensar que todo es una conspiración y que "deje de dar pena" porque "no cuela", y que no utilice el "y tú más" porque es un "yo también".

El portavoz republicano ha pedido a Sánchez que más allá de la "grandilocuencia" de las medidas que pueda anunciar hoy, de las crisis de Gobierno o los vídeos de Tik Tok se reúna con su formación para que les explique qué piensa hacer.

Ha agregado que, más allá de la ofensiva judicial y mediática que lleva tiempo denunciado, aquí "se han encontrado cosas" y no se puede pedir a la izquierda del PSOE que "haga de paracaídas y trague con todo".

Se ha preguntado además si es bueno aguantar para que -ha dicho- así no llegue la derecha y la ultraderecha, porque la otra pregunta es cuánto más se "infla" a estas formaciones con la permanencia de esta situación.

Por último, y a preguntas de los periodistas, ha pedido a Sumar que se deje de quejar tanto, que plantee medidas en el Consejo de Ministros y escuche a la calle en lugar de a los asesores.