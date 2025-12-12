Guardiola domina el debate a diez ante un Gallardo lastrado por su imputación y los casos de abusos en el PSOE

El debate estuvo marcado por tensos intercambios, referencias a pactos políticos, privatizaciones y denuncias de acoso sexual en el PSOE.

Óscar Fernández (Vox) criticó el bipartidismo y acusó tanto a PP como a PSOE de los problemas de Extremadura, mientras aumentaba la presión sobre Guardiola.

Miguel Ángel Gallardo (PSOE) quedó lastrado por su imputación judicial y las referencias a casos de abusos en su partido, dificultando su defensa.

María Guardiola (PP) se impuso en el debate a diez candidatos, defendiendo su gestión y resaltando los buenos datos económicos de Extremadura.

María Guardiola tenía un papel difícil: estaba rodeada por nueve candidatos distintos ante los que debía rendir cuentas de su gestión al frente de la Junta de Extremadura. Sin embargo, logró salir airosa del debate de Canal Extremadura.

La presidenta extremeña y candidata a la reelección del PP logró ensalzar los buenos resultados económicos de su Gobierno ante el candidato del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que se vio limitado por las múltiples referencias a su imputación.

Eso sí, Guardiola eludió responder qué hará el Partido Popular si finalmente llega al 22 de diciembre sin mayoría absoluta en la Asamblea de Mérida.

El debate, celebrado en una jornada marcada por las denuncias por acoso sexual dentro del PSOE, reunió a los diez candidatos a la presidencia de la Junta en lo que constituye un hito histórico: las primeras elecciones anticipadas de la historia de Extremadura.

La presidenta popular se enfrentó a una configuración idónea (para su discurso) en el plató: entre Miguel Ángel Gallardo y Óscar Fernández, el candidato de Vox, formando "la pinza de PSOE y Vox" que Guardiola mencionó continuamente

Además de ellos, también participaron los candidatos a la Junta de Unidas por Extremadura, Juntos-Levanta, Ciudadanos, PACMA, Nuevo Extremeñismo, Una Extremadura Unida y Por Un Mundo Más Juntos.

A pesar de los ataques de múltiples frentes, Guardiola manejó mejor los ritmos que sus adversarios políticos. Destacó que Extremadura registra la menor tasa de paro de su historia, el mayor número de trabajadores, y que la región lidera el incremento salarial a nivel nacional.

"Dos años y medio han bastado para demostrar que otra Extremadura es posible", afirmó con seguridad.

El candidato socialista, por su parte, llegaba al debate debilitado por su imputación en el caso David Sánchez. Guardiola no dudó en remarcar públicamente que "por primera vez en la historia tenemos a un candidato imputado".

Gallardo intentó defenderse afirmando estar "aquí porque no he hecho nada", e incluso giró su cuerpo hacia la presidenta de la Junta para decirle: "Cuando todo se aclare me va a tener que pedir disculpas".

El socialista centró su discurso en criticar la privatización de servicios públicos y el pacto entre PP y Vox, acusando a Guardiola de mentir hace dos años cuando se comprometió a gobernar en solitario.

"Hace dos años nos mintió a todos y tragó con Vox", lanzó repetidamente.

Su ataque más directo hacia la presidenta llegó al sacar una foto del alcalde de Malpartida de Cáceres junto a la candidata popular, quien fue condenado en 2019 por golpear a su mujer y que actualmente sigue en el cargo.

Guardiola, implacable, respondió: "No voy a aceptar lecciones en Igualdad de un partido que ha tenido entre sus filas a Ábalos, a Salazar y que ha dejado a centenares de violadores en la calle."

Gallardo se mostró errático en muchos compases del debate y sin contundencia para cerrar sus intervenciones.

Pero sí fue claro al preguntar a la presidenta "dónde han ido" los "7.000millones de euros más que el Gobierno de Pedro Sánchez ha entregado a Extremadura", en comparación con el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Ataques de Vox

Mucho más incisivo fue Óscar Fernández, candidato de Vox, que aprovechó la plataforma para arremeter contra lo que calificó como "la estafa del bipartidismo".

Afirmó que PP y PSOE "mienten" porque ambos son "culpables de que nuestros hijos vayan a vivir peor que sus padres" y de que "Extremadura sea la región más pobre de España".

Y arremetió contra Guardiola por "bloquear" a la región por no querer cumplir con los compromisos adquiridos con Vox en 2023.

El discurso regionalista emergió con más fuerza al hablar de infraestructuras.

Desde Juntos-Levanta, Raúl González, sabedor de que puede ser clave para formar una posible mayoría del PP, quiso hacer una petición expresa a la candidata.

"Cuando haya que conformar Gobierno, que venga Feijóo en tren a comprometerse con las obras que necesita Extremadura. Y ojalá se estropee, que no es difícil."

Debate libre

La sección de debate libre se convirtió en un intercambio particularmente tenso. Guardiola acusó a Vox de ser "la muleta del sanchismo" por no haber apoyado sus Presupuestos.

Mientras que desde Vox, Óscar Fernández, se desprendió de ese ataque culpando a PP y PSOE del cierre de Almaraz por "sus pactos en Bruselas".

El peor momento de Guardiola en todo el debate llegó cuando la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, recriminó a Guardiola por "huir" del debate a cuatro que proponía RTVE.

"No viene porque no quiere responder", dijo De Miguel preguntando sobre qué hará el PP si finalmente no consigue una mayoría absoluta para gobernar en solitario tras los comicios del próximo 21 de diciembre.