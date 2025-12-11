-
Teresa Peramato toma posesión hoy como fiscal general ante el Supremo
Teresa Peramato tomará posesión este jueves como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien dimitió cuatro días después de que el Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso.
Un primer acto tendrá lugar a las 10:30 horas en el Salón de Plenos del Supremo. Estará encabezado por la presidenta del tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y contará con la presencia de la Sala de Gobierno, incluido el presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien redactó la sentencia contra García Ortiz.
Después, a las 12:00 horas, se celebrará un segundo acto en la sede de la Fiscalía General del Estado. Previsiblemente, Peramato pronunciará unas palabras ante la cúpula de la carrera fiscal.
Ya el pasado 4 de diciembre, la fiscal se comprometió a "sanar" la "herida" que ha dejado en la Fiscalía la condena a su predecesor.
-
El Congreso vota hoy el techo de gasto, subir el sueldo a funcionarios y retrasar el sistema contra el fraude fiscal Verifactu
Último pleno del año. El Congreso de los Diputados bloqueará previsiblemente este jueves la misma senda de estabilidad de 2026-2028 rechazada hace dos semanas, mientras que podría dar luz verde a la subida de sueldo a los funcionarios y a retrasar a 2027 la entrada en vigor del sistema contra el fraude fiscal Verifactu.
La Cámara Baja debate este jueves por segunda vez la senda de estabilidad, que contiene los objetivos de déficit y deuda para el sector público y sus diferentes administraciones.
Pese a su previsible rechazo, la votación pondrá fin a los trámites previos a los Presupuestos y dejará vía libre al Gobierno para presentar las cuentas de 2026.
Sin embargo, la situación es distinta en los otros dos decretos, puesto que una abstención del PP podría facilitar la subida salarial, mientras que los votos de Junts podrían permitir ratificar el retraso de Verifactu, uno de los compromisos a los que el Gobierno todavía no había accedido con el partido catalán.
