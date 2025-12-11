Teresa Peramato tomará posesión este jueves como nueva fiscal general del Estado, en sustitución de Álvaro García Ortiz, quien dimitió cuatro días después de que el Tribunal Supremo le condenara a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

Un primer acto tendrá lugar a las 10:30 horas en el Salón de Plenos del Supremo. Estará encabezado por la presidenta del tribunal y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y contará con la presencia de la Sala de Gobierno, incluido el presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, quien redactó la sentencia contra García Ortiz.

Después, a las 12:00 horas, se celebrará un segundo acto en la sede de la Fiscalía General del Estado. Previsiblemente, Peramato pronunciará unas palabras ante la cúpula de la carrera fiscal.

Ya el pasado 4 de diciembre, la fiscal se comprometió a "sanar" la "herida" que ha dejado en la Fiscalía la condena a su predecesor.