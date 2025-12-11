El Congreso tumba de manera definitiva el techo de gasto tras un duro debate convertido en una reprobación a Montero

Mientras el techo de gasto fue tumbado, sí se aprobó la subida de sueldo a los funcionarios con el apoyo del PP y la abstención de Junts.

La oposición ha señalado casos recientes de corrupción y ha cuestionado la capacidad del Gobierno para conseguir apoyos parlamentarios.

El debate se centró en críticas a la gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras la detención de Vicente Fernández, presidente de la SEPI y hombre de su confianza.

El Congreso ha rechazado de forma definitiva el techo de gasto propuesto por el Gobierno, requisito previo para la aprobación de los Presupuestos.

El Congreso ha tumbado por segunda vez, y ya de manera definitiva, el techo de gasto del Gobierno, paso previo para aprobar los Presupuestos.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha sido la encargada de defender la medida en un debate que se ha convertido en una censura a toda su gestión, en su semana más horribilis.

Todo ello solo un día después de la detención de uno de sus hombres de confianza, Vicente Fernández, presidente de la SEPI.

La oposición se lo ha recordado, aprovechando que este miércoles Montero no asistió a la sesión de control, lo que ha convertido el debate sobre el techo de gasto en un monográfico sobre las últimas polémicas que cercan a la vicepresidenta.

“Usted estuvo en el Gobierno de los ERE en Andalucía, en el PSOE de Ábalos, Santos Cerdán y Salazar”, ha asegurado el popular Juan Bravo, que ha sentenciado que Montero “está rodeada de corrupción”.

El PP también le ha reprochado su actuación en el caso de acoso de Torremolinos, que ha acabado con el líder local, Antonio Navarro, suspendido temporalmente de militancia. “Usted se fue a hablar con las víctimas para acallarlas. Esa es su hoja de ruta”, ha asegurado el diputado del PP.

Los aires de final de ciclo que algunos perciben en el Congreso han sido aprovechados por el principal partido de la oposición. “Todo el mundo sabe que esto ya se ha acabado”, ha proseguido Bravo.

El portavoz de Hacienda de Alberto Núñez Feijóo ha recordado que la ministra solo ha conseguido aprobar tres Presupuestos en siete años.

Desde Vox, Pablo Sáez Alonso-Muñumer ha criticado que el Gobierno sea “permisivo con la corrupción y el despilfarro”. Los de Abascal han reiterado su voto en contra porque sostienen que “el único objetivo de este gobierno es mantenerse en el poder a toda costa”.

Desde Junts han vuelto a reiterar al Ejecutivo que no piensan aprobar las cuentas.

“Incumplir los acuerdos tiene consecuencias. Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”, ha afirmado Josep Maria Crusset, que ha censurado que se presente el mismo techo de gasto “que fracasó la semana pasada”.

En Podemos también han censurado que el Ejecutivo repita el mismo techo de gasto que el Congreso tumbó hace dos semanas.

Ione Belarra ha reprochado al Gobierno que se hayan aficionado a perder votaciones en el Congreso. "Son el equipo de campaña de Pedro Sánchez", ha afirmado.

La diputada morada ha aprovechado el debate para criticar la ley de multireincidencia que impulsa el PSOE junto con Junts y PNV.

"Para reincidentes los suyos que después de Ábalos eligieron a Cerdán y después de Cerdán eligieron a Salazar", ha censurado Belarra.

Hasta los socios más leales al Gobierno, como Bildu, han sido críticos con la actuación del Gobierno.

“El resultado va a ser el mismo de hace dos semanas”, ha afirmado Oskar Matute, que ha tildado de “pérdida de tiempo” este debate.

“A repetir lo mismo de la semana pasada, pero el resultado va a ser el mismo”, han afirmado desde el PNV.

En cambio, ha salido adelante la subida de sueldo de los funcionarios con el voto favorable del PP, la abstención de Junts y la oposición de Vox.

Después de la detención de la fontanera Leire Díez y de varios registros en empresas como Plus Ultra o Forestalia, Sánchez declinó acudir al Congreso y solicitó el voto telemático.