El PP de Aragón denuncia que Pilar Alegría "dice que quiere negociar el Presupuesto porque está aterrada con ir a elecciones"

Las encuestas en Aragón y Extremadura muestran que el PP podría gobernar sin Vox, mientras que en Andalucía busca mantener la mayoría absoluta y en Castilla y León la situación es más incierta.

Si no hay acuerdo presupuestario antes del viernes, el presidente Azcón disolverá las Cortes, lo que llevaría a elecciones autonómicas el 8 de febrero de 2026.

El PSOE aragonés propone un Presupuesto "para todos" y sin la influencia de Vox, mientras el PP lo califica de "acto de desesperación" y "tomadura de pelo".

El PP de Aragón acusa a Pilar Alegría de buscar negociar el Presupuesto para evitar elecciones anticipadas que, según ellos, beneficiarían al PP.

El Partido Popular de Aragón casi se reía este lunes de la Inmaculada, cuando escuchó la rueda de prensa de Pilar Alegría, ministra de Pedro Sánchez y, a la vez, candidata a las más que probables elecciones anticipadas del próximo febrero.

El entorno de Jorge Azcón acusa a la socialista de usar su supuesto "apoyo" al techo de gasto, previo a los Presupuestos de 2026, como una "táctica para evitar unas elecciones anticipadas" que beneficiarían al PP y "aterrorizan" al PSOE.

La líder del PSOE aragonés hizo el anuncio, por sorpresa, este lunes, afirmando que quiere un Presupuesto "para todos y para todas" que no esté "maniatado por la ultraderecha" de Vox. Pero el PP ve esta posición como "un acto de desesperación".

Mar Vaquero, portavoz del Gobierno aragonés, afirmaba pocas horas después que el anuncio de Alegría le provocaba "una total incredulidad", por la "incoherencia" con sus políticas previas. Con enorme dureza, Vaquero denunció que "sólo responde a la mentira que cada día rodea al Partido Socialista".

Según el entorno de Azcón, consultado por este diario, Alegría "ha entrado en pánico" porque unas elecciones supondrían que tuviera que "abandonar el Consejo de Ministros, enfrentarse a todos los aragoneses, y a un mal resultado electoral".

8 de febrero, urnas

El presidente de la región había presentado el pasado viernes, también por sorpresa, los Presupuestos de 2026, tras lograr que Vox reabriera las negociaciones.

El barón aragonés se fijó un plazo muy corto, eso sí, para alcanzar un acuerdo, y este periódico puede confirmar que si este viernes no hay principio de acuerdo, Azcón firmará el lunes el decreto de disolución de las Cortes.

Las elecciones autonómicas se celebrarían el 8 de febrero de 2026, justo en el medio de un 'rally' electoral autonómico de cuatro convocatorias seguidas para presionar al PSOE de Sánchez, debatido por los barones del PP con Alberto Núñez Feijóo el pasado septiembre, en la cumbre de presidentes de Murcia.

Extremadura irá a las urnas el 21 de diciembre; Castilla y León, el 15 de marzo, y Andalucía lo hará en mayo o junio. Una batalla electoral que beneficia especialmente al PP en una tarea estratégica: librarse de la dependencia de Vox.

En Extremadura y Aragón, las encuestas indican que los candidatos del PP podrían gobernar solo con la abstención de Vox. Los sondeos incluso sugieren que podrían pactar con formaciones regionalistas tanto en Extremadura como en Aragón, con el PSR o Aragón Existe.

En Andalucía, la aspiración es mantener la mayoría absoluta. Castilla y León presenta la situación más complicada, sin opciones claras para deshacerse del condicionante que supone la ultraderecha.

"No a unas cuentas sanchistas"

Vaquero ha tachado la propuesta de Alegría de "tomadura de pelo de los aragoneses". Sostiene que el PSOE "ha estado toda la legislatura bloqueando la prosperidad de Aragón" y que ahora pretende "utilizar algo tan importante como son unos Presupuestos para tratar de apoyar esa política de incredulidad".

La portavoz ha acusado a Alegría de defender "una alternativa 'sanchista' que el PP no puede permitir".

Según Vaquero, Alegría ha demostrado "miedo a ir a las urnas" porque los aragoneses "rechazarán su alternativa para el Gobierno de la región".

Para los de Azcón, "la alternativa a unos Presupuestos de crecimiento, de mejora de los servicios públicos, no van a ser una alternativa de presupuesto sanchista", tras votar sistemáticamente en contra de todas las iniciativas, por ejemplo, para combatir la despoblación.

Alegría, sin embargo, mantenía que su oferta es sincera, que se reunirá con Azcón este miércoles para conocer las cuentas al detalle. Según la ministra, su partido es "responsable" y ha recordado que "no es la primera vez que el PSOE hace posible que salga adelante un techo de gasto del PP".

Azcón está en plena ronda de contactos con "todos los grupos", lo que incluye a los socialistas. Sin embargo, desde el entorno del presidente subrayan que la única opción viable sigue siendo Vox, y que "de ellos depende que haya estabilidad o elecciones" en febrero.