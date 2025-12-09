Pedro J. en 'Ana Rosa': "Cuanto más tarde Sánchez en convocar, peor resultado tendrá. Él ya solo juega a que suba Vox"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez advierte que cuanto más tarde Pedro Sánchez en convocar elecciones, peor será el resultado para el PSOE, acusándolo de jugar a que suba Vox para debilitar al PP. El director de EL ESPAÑOL considera que la estrategia de Sánchez podría llevar al PSOE a una "debacle histórica" y que su única esperanza es el crecimiento de Vox. Pedro J. destaca el aumento de las críticas internas en el PSOE y compara la situación actual con la etapa política de 1995-1996, señalando numerosos escándalos en el poder. Se revela que Antxon Alonso y Santos Cerdán influían en el Ministerio para la Transición Ecológica en favor de empresas de renovables que les pagaban, según nuevas informaciones sobre corrupción.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha presagiado este lunes que Pedro Sánchez está conduciendo al PSOE a una "debacle histórica" por jugar la baza del auge de Vox para debilitar al PP. "Cuanto más tarde en convocar elecciones, la brecha va a ser mayor, peor resultado tendrá".

Así se ha manifestado durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco al analizar los resultados de la última encuesta de SocioMétrica elaborado para EL ESPAÑOL que indica que el PP obtendría en solitario tantos diputados (145) como todos los partidos del actual bloque de investidura.

"El sondeo dice que los partidos de oposición (PP, Vox y UPN) suman 55 escaños más que la mayoría de la investidura. Es una distancia imposible de recortar", ha valorado Pedro J. Ramírez.

A su juicio, "Sánchez intenta alargar las cosas para ver si Vox sigue creciendo y, aunque lo echen de Moncloa, poder quedarse en Ferraz para combatir un Gobierno del PP muy influido por Vox; esa sería su justificación". "Pero eso es lo contrario de lo que le conviene a España y al PSOE", ha añadido, opinando que esta estrategia podría llevar a la formación del líder del Ejecutivo a "una debacle histórica".

El director de EL ESPAÑOL ha insistido en que el resultado que más le preocupa a Sánchez en las elecciones de Extremadura del próximo 21 de diciembre y del resto de comicios autonómicos, como los de Castilla y León o Andalucía, es el de Vox.

"Qué tiempos aquellos en los que el PSOE competía por ganar todas las elecciones a las que se presentaba. Ahora su única esperanza es que crezca Vox", ha enfatizado Pedro J.

En cuanto al auge de la formación liderada por Santiago Abascal, ha detallado que se registra porque "no tiene responsabilidad de gobierno, hacer declaraciones campanudas sale gratis y porque se presenta como una oposición más agresiva que el PP frente a los abusos y desmanes de Sánchez".

El periodista ha incidido en que Sánchez "ya no lucha por ganar, sino porque Feijóo no gane por suficiente margen como para hacer un Gobierno en solitario que le mande a su casa". Pedro J. Ramírez ha asegurado que "lo que le conviene a España es un Gobierno en solitario del PP. 145 escaños serían más que todo el actual bloque de investidura".

También se ha hecho eco de las voces críticas dentro del PSOE contra el presidente del Gobierno. "Cada vez más gente ve esta etapa como una pesadilla que se está alargando y que impide que el PSOE tenga capacidad para desempeñar algún papel en la política española y europea".

"Sánchez ahora tiene todavía 17 meses por delante para poder adelantar elecciones. Dentro de un mes solo le quedarán 16. Está en la cuenta atrás y a medida que avanza el tiempo esto se parece cada día más a los años 1995-1996. No tenemos portadas, espacio en programas de debate, para atender a tantos escándalos y barbaridades como los que ocurren en el poder", ha relatado.

En esa línea de que "cada día se tira un poco más de la manta de la corrupción", ha resaltado la información que publica hoy este periódico que revela que Antxon Alonso y Santos Cerdán influían en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de Teresa Ribera en pro de las empresas Forestalia, Sumelzo y otras compañías de renovables que les pagaban.

"Es otro frente de la corrupción, y de lo que nos seguiremos enterando...", ha zanjado Pedro J. Ramírez.