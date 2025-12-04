Tomás Gómez, exlíder del PSOE de Madrid: "La responsabilidad histórica del partido es echar a Sánchez"

Las claves nuevo Generado con IA Tomás Gómez, exlíder del PSOE de Madrid, considera que la etapa de Pedro Sánchez al frente del partido ha terminado y pide a los socialistas que no lo apoyen. Gómez acusa a Sánchez de haber llevado al PSOE a una situación sin rumbo, con constantes escándalos y bajo la presión del independentismo catalán. Critica la negociación con Junts y la Ley de Amnistía, calificándolo de "humillación" y "chantaje" al Estado para mantenerse en el poder. Hace un llamamiento a los militantes socialistas para que no voten a Sánchez en las próximas elecciones, alegando que el partido vive una "emergencia nacional".

"La etapa de Sánchez ha terminado". Así lo cree el exsecretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, que considera que los actuales dirigentes socialistas tienen la "responsabilidad histórica de echar a Pedro Sánchez" de la secretaría general del partido.

Además, ante la "emergencia nacional" que vive España ha pedido a los "socialistas de verdad" que sean "leales" con el PSOE y no voten a Sánchez si es el próximo candidato del partido a las elecciones generales. "Un socialista no puede ir a votar a alguien como él", ha dicho.

Gómez cree, además, que "el PSOE está desbordado, sin rumbo y cada día con un nuevo escándalo" y que el presidente del Gobierno es un "mentiroso" al que ya muchos dan "por amortizado".

Sánchez, "conductor suicida"

En una entrevista este jueves en Espejo Público, ha alertado de que ya ha llegado el momento en el que la dirección política del PSOE se encuentra en "un callejón sin salida" al estar pilotada por "un conductor suicida", por lo que ve urgente un "cambio de ciclo" en el partido.

Convencido de que "la etapa de Sánchez ha terminado, para él mismo y para el PSOE", Tomás Gómez ha puesto sobre la mesa varios casos de la "corrupción política" que el presidente del Gobierno ha permitido estos años.

Entre ellos, ha dicho, está el "ataque al Código Penal" para obtener los siete votos de Junts para lograr la investidura a cambio de la Ley de Amnistía, la constante "genuflexión" ante el independentismo y el ataque continuado a las instituciones y los poderes del Estado.

"Esto ya no se puede sostener. Cuando no ingresa en prisión su secretario de Organización, lo hace el otro, Ábalos... y ahora el escándalo de Málaga", ha denunciado, en referencia a la denuncia al secretario general del PSOE de Torremolinos por presunto acoso sexual a una militante.

La "humillación" ante Junts

Para el que fuera alcalde de Parla, lo peor que ha hecho Sánchez ha sido "someter al Estado al chantaje de Junts" para permanecer en Moncloa todo el tiempo necesario, algo, ha admitido, que le produce "vergüenza e impotencia".

"Hay cientos de concejales que se dejan horas de su vida y de su día a día por este partido y por un ideal. Sólo por ellos, Sánchez debe dimitir. Se los está llevando por delante, los está arrasando", ha criticado Gómez, que destaca que en el ADN del PSOE está oponerse al nacionalismo y al independentismo como forma de entender una sociedad.

En este sentido, ha lamentado la nueva "humillación" de Sánchez ante Junts tras reconocer este martes, en dos entrevistas a medios catalanes, los "incumplimientos" del Gobierno con los de Puigdemont y anunciar un paquete de medidas para intentar una reconciliación.

"Es que esto es una genuflexión... No se puede humillar más al Estado y a las instituciones y rebanar una loncha más de lo que es de todos los españoles sólo por sus aspiraciones a mantenerse en Moncloa", ha dicho.

Por ello, y porque "no podemos seguir arrastrados ante los que odian a España" y representan el 1,6% de los votos, ha hecho un llamamiento a los socialistas "de verdad" a no votar a Sánchez en las próximas elecciones ante una situación que considera una "emergencia nacional".