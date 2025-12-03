Sánchez cede a Cataluña la competencia de selección de los interventores municipales que fueron clave contra el 'procés'

El ministro de la Función Pública, Óscar López, este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Efe

Escondido entre los papeles del Consejo de Ministros que aprobaba Real Decreto-ley para "hacer efectivas las subidas salariales de los empleados públicos" hasta 2028, el Gobierno de Pedro Sánchez coló este martes otra de las exigencias de Carles Puigdemont: la entrega a Cataluña de las competencias para elegir a los funcionarios "habilitados nacionales".

Estos interventores, secretarios y tesoreros municipales fueron clave como dique de contención contra el procés, en 2017.

Ahora, el nombre del cuerpo, "habilitados nacionales", pasará a ser tan contradictorio como los argumentos que esgrime el Ejecutivo para ceder ante esta demanda de Junts.

La realidad es que Sánchez sólo busca recuperar su apoyo en el Congreso. La oficialidad, que habrá "Mejor gestión, más cercana y eficiente". Pero eso ya se probó en el pasado, y no fue así.

Estos secretarios, interventores y tesoreros municipales son funcionarios de la Administración local, pero su habilitación la da el Estado.

Sus funciones de fe pública, asesoramiento legal, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria fue clave en 2017 para parar el golpe separatista del referéndum ilegal. También se encargan de la contabilidad, la tesorería y la recaudación en las entidades locales de todo el país.

Su unidad garantiza la observancia del ordenamiento jurídico en todo el territorio nacional. El pasado verano, el PP presentó una proposición de ley para evitar esta cesión, y blindar la competencia, que ya fue cedida a las Comunidades Autónomas en época de José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, el caos y las plazas sin cubrir obligaron al Gobierno de Mariano Rajoy a recuperarla para el Estado.

Y aquello fue clave, después, como dique ante el procés. El Senado rechazó este traspaso el pasado mes de abril, y el pasado verano el PP presentó una proposición de ley para blindar la competencia a nivel estatal.

El sistema estatal asegura, argumenta el PP, una "mayor imparcialidad" porque aleja la selección de estos funcionarios de los poderes autonómicos y municipales a los que deben controlar.

Oposición de COSITAL

El Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (COSITAL) expresa su profunda preocupación ante la cesión a la Generalitat de Cataluña la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.

Los habilitados nacionales –secretarios, interventores y tesoreros– desempeñan funciones reservadas y esenciales en todas las entidades locales, garantizando la legalidad, la transparencia, el control económico-financiero y la estabilidad presupuestaria.

COSITAL advierte de que la cesión de competencias autonómicas exclusivas para cubrir estas plazas, como prevé el decreto-ley, pone en riesgo la unidad de la Escala, fragmentando un cuerpo que históricamente ha mantenido criterios uniformes de selección, formación y provisión de puestos en todo el territorio nacional.

Entre 2007 y 2013, periodo en que las comunidades autónomas ya gestionaron estas competencias, la cobertura de plazas fue insuficiente: se convocaron 956 plazas frente a las 4.197 convocadas por el Estado entre 2014 y 2022.

Esta experiencia evidencia que la descentralización no ha cumplido las expectativas que se esperaban, ni las aspiraciones del colectivo.

La convocatoria estatal conjunta ha demostrado ser más eficaz, con programas y criterios homogéneos que aseguran una formación técnica sólida y la neutralidad y transparencia en el ejercicio de las funciones.

COSITAL considera que la medida aprobada hoy no contribuye a mejorar la dotación de plazas ni la preparación técnica de los habilitados nacionales.

Por el contrario, la regionalización de la selección y provisión de plazas podría debilitar la independencia de los funcionarios, comprometer la correcta fiscalización económico-financiera de los municipios y dificultar la estabilidad presupuestaria y la gestión de fondos públicos, incluyendo fondos europeos como los Next Generation UE.

En este contexto, COSITAL reitera su oposición a las enmiendas que permiten la fragmentación de la Escala y solicita el apoyo de todas las iniciativas parlamentarias que buscan mantener la unidad y el carácter estatal de la habilitación, esenciales para garantizar la calidad, la eficacia y la transparencia en el desempeño de las funciones reservadas de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local.