El PP exige a Yolanda Díaz que aclare el uso que hizo de la vivienda oficial en pandemia tras la denuncia de Ábalos

El PP considera insuficientes las explicaciones y exige una aclaración formal en sede parlamentaria sobre quiénes pueden usar las viviendas oficiales asignadas a ministros.

Yolanda Díaz niega las acusaciones y afirma que durante el confinamiento solo residió en la vivienda oficial con su entonces marido y su hija.

La polémica surge tras la denuncia pública de José Luis Ábalos, quien señaló que Díaz podría haber permitido el uso de la vivienda a personas sin derecho.

El Partido Popular ha presentado una batería de preguntas en el Congreso para que Yolanda Díaz aclare el uso de su vivienda oficial durante la pandemia.

La controversia, iniciada por una denuncia pública del exministro José Luis Ábalos, ha escalado hasta la Cámara Baja, donde el Grupo Popular fiscalizará la conducta de la ministra de Trabajo.

"¿Tiene el Gobierno constancia de que por parte de la vicepresidenta segunda se haya podido facilitar a alguna persona ajena a la familia de la Sra. Díaz, el uso indebido de la vivienda?", es una de las preguntas registradas por los populares.

En vísperas de su ingreso en prisión, Ábalos utilizó la red social X para interpelar directamente a Díaz. En su mensaje, el exsecretario de Organización del PSOE instaba a aclarar "si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello".

Esta insinuación se produjo como respuesta a unas declaraciones previas de la vicepresidenta, quien había calificado de "presuntos golfos" a los implicados en las tramas de corrupción del caso Koldo.

La respuesta de la líder de Sumar no se hizo esperar. Negó rotundamente las acusaciones y aseguró que es "público y notorio" que durante el confinamiento por la pandemia residió en dicha vivienda oficial junto a su entonces marido y su hija.

Las preguntas

Sin embargo, para el Partido Popular, estas explicaciones son insuficientes. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha liderado la ofensiva argumentando que las insinuaciones de Ábalos son lo suficientemente graves como para merecer una aclaración formal en sede parlamentaria.

"Se podían haber estado usando viviendas públicas de ministros, que pagamos todos los españoles, en cuestiones que no debieran haberse producido", ha declarado este miércoles Muñoz, haciéndose eco de la sospecha lanzada por el exministro.

En este contexto, los populares han presentado una batería de preguntas a la Mesa del Congreso. Entre ellas, inquieren: "¿Qué personas tienen derecho a usar las viviendas asignadas a los ministros?".

Y de manera más incisiva: "En el caso de existir algún tipo de limitación respecto a las personas que pueden hacer uso de la vivienda, ¿tiene el gobierno constancia de que por parte de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno se haya podido facilitar a alguna persona ajena a la familia de la Sra. Díaz, el uso indebido de la vivienda?".

Ester Muñoz ha ido más allá en sus declaraciones a los periodistas, dejando caer una velada con el exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, quien dimitió de su cargo tras ser denunciado por acoso sexual.

"No sé si se refería a que a lo mejor el señor Errejón visitó la vivienda de la señora Yolanda Díaz o se está refiriendo a otro tipo de situaciones", deslizó la portavoz popular, instando a la vicepresidenta a que "responda rápido" y que "responda claro".