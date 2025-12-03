Juan Carlos I en sus memorias: "Temo que al excluirme la Casa Real debilite la Monarquía. La Corona descansa enteramente sobre mí"

Las claves nuevo Generado con IA Juan Carlos I publica sus memorias, donde reivindica que la Corona española "descansa enteramente" sobre él y teme que su exclusión debilite la Monarquía. El Emérito expresa admiración por Franco y afirma que su reinado inauguró una nueva época para la Monarquía, siendo la base institucional para el reinado de su hijo, Felipe VI. Felipe VI defiende una "Monarquía renovada" y destaca la capacidad de la institución para adaptarse a los cambios y servir a la sociedad española. Juan Carlos I critica al Gobierno actual por, según él, no proteger la institución monárquica y debilitar el Estado en lugar de fortalecerlo.

Nunca antes un rey español había dado cuenta por escrito de su biografía. Juan Carlos I no solo se introduce en aguas pantanosas con la publicación de Reconciliación, libro en el que repasa sus cuatro décadas de reinado y sus numerosas polémicas, sino que también aprovecha para saldar cuentas y reivindicar su papel protagonista en la historia reciente de España y su salto a la democracia.

Uno de los pasajes más controvertidos del libro se encuentra ya en la página 39. El Emérito, que ha redactado sus memorias desde Abu Dabi con la ayuda de la escritora francesa Laurence Debray, defiende que la Corona española "reposa enteramente" en él.

"La Corona de mi hijo se asienta sobre una base institucional de la que yo soy el padre", justifica Juan Carlos, recordando que el artículo 57.1 de la Constitución indica que el trono recaerá "en los sucesores de S. M. de Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica". "No descansa sobre varias generaciones de monarcas constitucionales; descansa enteramente sobre mí", presume.

Según su argumentario, Juan Carlos no se ve como el heredero de la dinastía de los Borbones, que se vio interrumpida tras el reinado de Alfonso XIII con la proclamación de la Segunda República en 1931 y las cuatro décadas de dictadura franquista, sino que con él se inauguró una nueva época. En la autobiografía el monarca no oculta la admiración y respeto que sentía por el dictador Franco: "Gracias a él fui Rey".

"Al excluirme, temo que la Casa Real debilite la Monarquía. Temo que se produzca una fisura que resquebraje los cimientos con el riesgo de que, a la menor tempestad, todo vacile. Aunque evidentemente espero equivocarme", aventura en el libro, editado por Planeta y ha salido a la venta en España este miércoles en España después de desembarcar en las librerías francesas hace un mes.

Juan Carlos I alaba la Transición y pide apoyo para Felipe VI en un vídeo que Zarzuela tacha de "inoportuno" e "innecesario"

El Emérito, sin embargo, se muestra confiado en el papel de su hijo, aunque le dedica algún reproche: "Felipe es un hombre de su tiempo que sabe cómo responder a los deseos de ejemplaridad de su generación. Comprendo que, en tanto que Rey, debe marcar una distancia con respecto a mí. Pero he sufrido como padre. En esos momentos difíciles, sentía la necesidad de afecto y apoyo familiar".

Hace dos días y en el marco de la promoción de sus memorias, coincidiendo además con el aniversario de los 50 años de la Monarquía, Juan Carlos ya aprovechó para alabar la Transición y reclamar apoyo para Felipe VI en un breve y polémico vídeo difundido entre sus allegados. Una grabación que Zarzuela tildó de "inoportuna" e "innecesaria".

El actual Rey, de hecho, ha lanzado este mismo miércoles un contundente mensaje mostrándose dispuesto a que la Corona siga evolucionando, al tiempo que ha conminado a no ver la Transición como una "irrepetible excepción histórica", sino a saber aprovechar sus lecciones para "seguir caminando juntos".

El Rey este miércoles durante un acto sobre la monarquía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Carlos Luján / Europa Press

En la misma página de Reconciliación, el Emérito insiste que "atacándome, no es a mi persona a la que se golpea, pues en el fondo desde ahora soy poca cosa, sino a la institución de la Corona". "Denigrándola, se perjudica al Estado, a la unidad del país y a sus fundamentos democráticos", añade.

En la siguiente frase aprovecha para arremeter contra Pedro Sánchez: "El Gobierno actual parece alegrarse. En lugar de proteger al Estado, de trabajar respetando sus instituciones por la prosperidad y el desarrollo del país, ellos lo debilitan", cierra, recordando que el presidente y los ministros juran cumplir sus cargos "con lealtad al Rey".

"Una monarquía renovada"

Durante su intervención en la clausura de una jornada sobre el papel de la Corona en el proceso democratizador español (1975-1982) organizada por la cátedra de Memoria Democrática de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Felipe VI ha ratificado su ruptura con el reinado de su padre al asegurar, "como dije el día de mi proclamación ante las Cortes Generales", la necesidad de "una Monarquía renovada para un tiempo nuevo".

El Monarca ha destacado que el sistema democrático español es "una realidad dinámica" que en sus casi 50 años de historia ha demostrado "ser capaz de adaptarse a los cambios para mantener su esencia".

"No los rehúye, no escapa de ellos: ofrece soluciones concretas para el tiempo que nos toca vivir", ha señalado, incidiendo en que es precisamente en esas soluciones en las que encuentra "una fuente renovada de legitimidad".

Según el Rey, "la Monarquía parlamentaria como forma de gobierno ha crecido con la experiencia democrática". "Y la Corona, como parte consustancial a esa forma de gobierno, también ha evolucionado y está siempre dispuesta a seguir haciéndolo, en el empeño de servir: de ser útil al país y a la sociedad", ha recalcado.

En cuanto a los debates actuales sobre la Monarquía en España, el Rey ha admitido haber aprendido. "No me ha hecho sentir incómodo, he aprendido cosas; hay que mantener la humildad y la curiosidad de aprender en todos los ámbitos, también en la Jefatura del Estado", ha comentado.

El Monarca ha dedicado buena parte de su intervención a hablar de la Transición, subrayando que tanto quienes vivieron ese periodo como quienes lo han estudiado ven "con admiración un momento en que 'la concordia fue posible', elogiando el papel de Adolfo Suárez.

Por último, ha apelado a que cuando se estudie la Transición "no lo hagamos llevados por la nostalgia -no es buena compañera-, ni por el afán de idealizarlo -aunque algunos mitos sean necesarios y positivo--, ni por un academicismo estéril que se agota en sí mismo".