Feijóo augura ante decenas de miles que Sánchez irá a prisión: "Primero Koldo, luego Ábalos y Cerdán... y pronto será 'el uno'"

La protesta fue organizada en pocos días por el PP, con un ambiente cívico y festivo, buscando presionar tanto al Gobierno como a los socios parlamentarios de Sánchez para forzar un cambio político.

El acto, enmarcado bajo el lema "Efectivamente, ¿mafia o democracia?", contó con la presencia de figuras destacadas del PP y asociaciones cívicas, y enfatizó la necesidad de regeneración democrática en España.

Feijóo acusa a Sánchez de rodearse de colaboradores implicados en casos judiciales, sugiriendo que el presidente podría acabar en prisión como otros excolaboradores suyos.

Alberto Núñez Feijóo congrega a decenas de miles de personas en el Templo de Debod en una protesta contra Pedro Sánchez, pidiendo su dimisión y vinculándolo con casos de corrupción.

Alberto Núñez Feijóo logró llenar, mucho más allá de las expectativas, el Templo de Debod. Unas 80.000 personas según fuentes de la organización del PP, la mitad según la Delegación de Gobierno. Pero miles de banderas de España se agitaban al grito confuso de "¡Sánchez dimisión!" o "¡Sánchez a prisión!", que corearon al unísono, tras este... ¿análisis o vaticinio?

"Primero fue Koldo, después Ábalos y luego Cerdán. Cuatro cogieron ese coche para llegar al poder y tres ya conocen la cárcel. Sólo falta el uno, ése al que nada le consta".

El líder del PP aprovechó, entonces, para sentenciar que "el sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno, ¡ni un día más!".

Feijóo hizo un discurso "sin siglas, porque esto ya no va de izquierdas o derechas, de nacionalistas o constitucionalistas... eso ya no cuela, ni siquiera lo de que llega la ultraderecha", anunció. "Esto va de España, de la decencia, de la democracia".

Hasta las 12.00 no estaban convocados, pero media hora antes, la explanada del Templo de Debod ya estaba llena, a la espera de la llegada de los líderes del PP.

Cientos de banderas de España, la música al máximo volumen y un speaker lanzando consignas como "¿De quién depende la Fiscalía?" o "Sánchez, ¿por qué mientes tanto?", aderezadas con el recuerdo de los "tres de cuatro pasajeros del Peugeot" de Sánchez que, "de momento... ojo, de momento", ya han pasado por prisión.

Tras anunciar a los "ejemplares" expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, la presentadora del evento anunció a algunas asociaciones cívicas, y a varias personalidades cada vez más cercanas al PP, "como Alejo Vidal Quadras, Fernando Savater, Andres Trapiello y, desde la Fundación Atenea, Iván Espinosa de los Monteros", el más aplaudido.

Tras las ovaciones a José Luis Martínez Almeida y a Isabel Díaz Ayuso, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entró al escenario del tempo de Debod al son de The Final Countdown.

La vieja canción ochentera de Europe elevó los ánimos por su ritmo pegadizo y, sobre todo, por la ilusión de la concurrencia de estar acelerando un poco la "cuenta atrás definitiva" de Sánchez en Moncloa.

El acto, convocado por el PP bajo el lema "Efectivamente, ¿mafia o democracia?", era la continuidad del que Feijóo ya había utilizado en junio, cuando llenó la Plaza de España y sus aledaños con casi 100.000 personas.

Entonces aún no habían entrado en prisión ni José Luis Ábalos ni Koldo García... ni siquiera Santos Cerdán, a quien Pedro Sánchez aún defendía como un "gran socialista" de su "máxima confianza" y "víctima de una campaña de la derecha y la ultraderecha".

Cinco meses después, la dirección popular sostiene que los hechos han reforzado aquel mensaje. "Además de los tres presos preventivos, el fiscal general ha sido condenado por revelación de secretos, el candidato socialista en Extremadura está procesado "por enchufar al hermanísimo".

Además, "se acumulan delitos" sobre la mesa de la esposa del presidente "y Ábalos ha apuntado a posible malversación y tráfico de influencias en el rescate de Air Europa", según el relato que difunden las fuentes del PP.

Aquel Peugeot "no era el coche de la épica", había proclamado Almeida en su alocución, "era un furgón policial con presos preventivos".

AYUSO

En Génova explican que la concentración se improvisó en apenas tres días, pendiente primero de que el Supremo enviara a prisión a Ábalos y Koldo García y, después, de encontrar "un escenario adecuado en pleno invierno y en campaña navideña".

La convocatoria se comunicó a la Delegación del Gobierno inmediatamente después de la comparecencia de Feijóo, sin tiempo para una movilización territorial clásica del partido.

Los populares contaban con que la asistencia sería "muy inferior" a la de junio, pero restaban importancia a la cifra y subrayaban el carácter "cívico y festivo" de la protesta.

Para el entorno de Feijóo, el objetivo era "darle voz a los ciudadanos, ya que Sánchez no se la da, convocando elecciones"... y presionar a sus socios: o siguen como "colaboradores necesarios" o facilitan una moción de censura y la llamada a las urnas, algo que el líder del PP promete activar "en cuanto pase 20 minutos" como triunfador de esa "aún quimérica" moción de censura.