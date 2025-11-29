¿Una Selectividad para ser profesor de instituto?: se busca ampliar a dos años el máster y reducir los títulos de la privada

El objetivo es garantizar una formación docente más sólida y adaptada a la realidad de las aulas, atendiendo a nuevas exigencias como la diversidad, la educación emocional y la digitalización.

Así lo han decidido en su último gran encuentro celebrado este mes y se lo han trasladado al Gobierno.

La idea es muy sencilla: reducir las plazas ofertadas, ponérselo más difícil a las universidades privadas e incrementar las horas lectivas y de prácticas.

Si el plan aprobado por la conferencia pasa el filtro del equipo de Diana Morant —para lo que falta todavía una negociación compleja—, el máster de docencia en Secundaria será de dos años, con una prueba de acceso previa a nivel nacional y un número más limitado de plazas.

La propuesta ya está redactada y se basa en el llamado Libro Blanco del Máster de Profesorado, el texto que los decanos remitirán al Ministerio de Universidades y que previsiblemente será validado para arrancar el proceso de reforma.

Se trata del mayor cambio que afronta esta titulación en quince años y llega en un momento en el que seis de cada diez futuros profesores de instituto se están formando hoy en universidades privadas.

El modelo atrae a los estudiantes por sus múltiples modalidades y una admisión sin notas de corte. ¿Lo negativo? Sus precios elevados. Unos 6.000 euros por matrícula, el más económico.

Frente a ellas, las públicas ofrecen itinerarios presenciales, mucha demanda y pocas plazas. Resultado: la oferta en los centros privados crece año tras año.

Según los datos del Ministerio de Universidades a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, durante el presente curso académico (2024-2025) se han ofertado 36.336 plazas para el máster: 15.843 concertadas en 47 universidades públicas y 20.493 en 30 universidades privadas. Esto supone un aumento de plazas del 6,7% respecto al curso anterior.

Los decanos advierten de que el sistema actual es "insostenible" y por eso quieren endurecerlo.

El plan cubre un objetivo principal del Gobierno de Pedro Sánchez: reducir el protagonismo de los centros privados.

Según los datos presentados en la reunión, se están ofertando más plazas de máster de las que el sistema educativo realmente necesita, en un mercado sin regulación y con una diferencia abismal entre modelos.

En la universidad pública, el acceso depende de notas de corte que en algunas especialidades superan el 8, mientras que en la privada basta con pagar.

El texto aprobado plantea "evitar que el acceso dependa únicamente de la capacidad económica" y blindar estándares comunes.

Por eso, el documento propone tres grandes cambios: que el máster sea de dos años (pasaría de 60 a 120 créditos, con un incremento notable de la formación pedagógica, metodológica y didáctica), que haya el doble de prácticas en centros educativos (de 150 a más de 300 horas, con presencia obligatoria en aula y tutorías reforzadas) y una prueba de acceso nacional (obligatoria para públicas y privadas).

Esta prueba es una de las grandes novedades, puesto que evaluaría tanto conocimientos de la especialidad como competencias docentes básicas —comunicación, gestión del aula, resolución de conflictos o habilidades socioemocionales—.

Mismos requisitos

Sería similar a la Selectividad o a la prueba que se pretende instaurar en la carrera de profesor de Primaria: homogénea, eliminatoria y común en todo el país.

Semanas antes de la conferencia, la presidenta de APICE, Rut Jiménez, recordaba que "solo universidades como la UNIR o la UCAM tienen más egresados de este máster que todas las universidades públicas juntas".

Una prueba de acceso común eliminaría esa ventaja competitiva y "garantizaría que todos los futuros docentes, estudien donde estudien, cumplan los mismos requisitos mínimos".

El documento también alerta de que el actual diseño del máster no responde a la realidad de las aulas ni a las nuevas exigencias del sistema educativo: diversidad creciente, educación emocional, digitalización o nuevas metodologías de aprendizaje.

Los decanos sostienen que el máster de un año "se ha quedado corto" y no permite desarrollar las competencias necesarias para afrontar la profesión.

Los siguientes pasos para saber si este modelo será una realidad o no son claros. El Ministerio de Diana Morant deberá abrir un proceso de análisis y negociación. Si recibe luz verde, arrancará la reforma legal y la adaptación de los planes de estudio, un proceso que podría alargarse varios años.