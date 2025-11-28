El PSOE arremete contra la estrategia de defensa de Ábalos y Koldo y les llama "mentirosos", "difamadores" y "chantajistas"

Ferraz anuncia en un comunicado que "no va a dedicar ni un minuto más a desmentir sus falsedades" y que reclamará su acta de diputado al exministro.

El PSOE ha cargado este viernes contra la "estrategia de defensa basada en mentiras y difamaciones" por parte del exministro y exsecretario de Organización del partido, José Luis Ábalos, y su ex asesor Koldo García.

Tan sólo un día después del ingreso de ambos en la prisión de Soto del Real (Madrid), Ferraz, a través de un comunicado, anuncia que "no va a dedicar ni un minuto más a desmentir sus falsedades" y que además reclamará a Ábalos su acta de diputado.

"Su comportamiento ha hecho daño a esta organización y sus acusaciones sin fundamento responden únicamente a una actitud defensiva que busca aliviar su responsabilidad ante la Justicia", afirma.

El Partido Socialista advierte de que "jamás se dejará chantajear por nadie".

En este sentido, subraya su respuesta con "ejemplaridad" y con "tolerancia cero frente a la corrupción". "El PSOE ha actuado y seguirá actuando con transparencia y contundencia contra cualquier comportamiento irregular", añade.

Por último, el PSOE subraya que "ahora es tiempo de que la Justicia esclarezca los hechos y que cada cual asuma sus responsabilidades". "El que tenga que responder ante los tribunales, que lo haga", concluye.

