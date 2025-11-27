Sánchez ante el día más crítico de la legislatura: con Ábalos y Koldo al borde de la cárcel y una derrota segura en el Congreso

El Ejecutivo ha recibido varios golpes judiciales y mediáticos, incluyendo investigaciones sobre pagos en metálico del PSOE y registros en el Ayuntamiento de Dos Hermanas relacionados con antiguos asesores de Sánchez.

El Congreso se dispone a rechazar el techo de gasto propuesto por el Gobierno, tras la confirmación de Junts de que votará en contra, evidenciando la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo.

José Luis Ábalos ha admitido la veracidad de la reunión entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi, contradiciendo la versión oficial del presidente del Gobierno.

Pedro Sánchez afronta una de las jornadas más difíciles de la legislatura, con la inminente comparecencia judicial de Koldo García y José Luis Ábalos, ambos implicados en casos que podrían llevarles a prisión.

Pedro Sánchez vivió este miércoles la jornada política más dramática de esta legislatura.

Fue un día negro en el que se sucedieron los reveses para el Gobierno, justo en la víspera de la comparecencia ante el Supremo de Koldo García y José Luis Ábalos.

Este jueves, cuando ambos estén ante el juez, el Congreso tumbará, con toda probabilidad, el techo de gasto del Gobierno.

El primer golpe para el Ejecutivo llegó ayer en forma de tuit.

Durante la celebración del pleno del Congreso, el exsecretario de Organización del PSOE admitía en X la veracidad de las informaciones de EL ESPAÑOL sobre la reunión de Pedro Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco.

"Sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", expresaba Ábalos, contradiciendo a Sánchez, que este lunes lo negó.

Ya no es solo Koldo García, que ejerció de chófer, quien admite que esa reunión se produjo. También es Ábalos, que entonces era precisamente el encargado de reunir los votos para armar la moción de censura que acabó desalojando a Mariano Rajoy de la Moncloa.

Comenzaba una jornada crítica para los socialistas. La conmoción en el PSOE fue y es total.

En los corrillos no pasaba desapercibido que el acompañante de Sánchez aquel día en el caserío, Santos Cerdán, sigue guardando silencio.

En el Gobierno trataban de restar credibilidad a Ábalos e incluso cuestionaban su equilibrio emocional: "La gente se trastorna cuando está en procesos judiciales".

Horas después, fuentes parlamentarias deslizaban una amenaza contra él: si entra en prisión y no entrega el acta, podría quedarse sin la indemnización que le corresponde por vida activa como diputado.

Al llevar 16 años en la Cámara Baja, y teniendo en cuenta que la indemnización incluye el salario de un mes por cada año trabajado, la cantidad podría ascender a 80.000 euros.

Más golpes

Pero en el Ejecutivo no se habían recuperado aún del tuit de Ábalos cuando llegó una nueva alerta a los móviles.

El juez Arturo Zamarriego, instructor del llamado caso Leire, citaba como testigos a Santos Cerdán y a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones.

Tanto Cerdán como Hernando estuvieron presentes en dos reuniones, celebradas en abril de 2024 en la sede de Ferraz, en las que se habló de los audios del excomisario José Manuel Villarejo que contenían conversaciones sobre las saunas del suegro de Sánchez.

En ese momento, Hernando era adjunto al jefe de gabinete del presidente del Gobierno.

El escándalo de la fontanera sigue escalando y el juez quiere saber si los responsables de Ferraz y Moncloa estaban al tanto de sus movimientos.

El tercer golpe del día llegaba al mediodía, cuando el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordaba requerir al PSOE que facilite la relación de pagos en metálico efectuados entre 2017 y 2024. Le da un plazo de 10 días.

Incluso solicita a Ferraz que aporte los documentos que soportan esos pagos.

En el escrito se habla de una serie de posibles delitos, "desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco".

La respuesta del PSOE llegaba vía comunicado, en el que prometía aportar al juzgado toda la información solicitada y descartaba de forma tajante que el partido estuviera siendo objeto de investigación. Formalmente es así, pero en el fondo viene a ser una investigación en toda regla.

Un cuarto golpe llegaba desde Andalucía. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registraban el Ayuntamiento de Dos Hermanas para investigar si Paco Salazar -hasta julio uno de los principales asesores de Sánchez en Moncloa- podría haber cobrado un sueldo de 2.000 euros al mes del consistorio sin ir a trabajar.

Se da la circunstancia de que Salazar tuvo que dimitir de sus cargos este verano tras varias acusaciones anónimas de acoso sexual. Hace unas semanas la ministra Pilar Alegría tuvo que dar explicaciones tras un almuerzo con él.

Hoy, casi a la misma hora que Ábalos y Koldo se presenten en el Supremo, el Congreso estará debatiendo la senda de estabilidad.

Junts ya ha comunicado al Gobierno que votará en contra y que la tumbarán. Sus siete votos eran decisivos tras la anunciada abstención de Podemos y Compromís.

La derrota será otro varapalo para el Gobierno, que verá cómo el Congreso le tumba el primer paso para elaborar los Presupuestos, dos días después de que Bruselas le afeara que es, junto a Francia, el único país que no le ha remitido las cuentas, y que está en riesgo de incumplir la senda de gasto para 2026.

Además, mostrará la debilidad parlamentaria del Ejecutivo que a partir de ahora podría quedarse sin otro voto: el de Ábalos.