Ábalos corrobora la cita secreta: "La entrevista entre Sánchez, Santos Cerdán y Otegi en 2018 en un caserío existió"

Pedro Sánchez negó públicamente en 2022 haber mantenido ese encuentro con Otegi, pero en la sesión de control al Gobierno ha evitado responder a las nuevas acusaciones.

Ábalos afirma que fuentes presenciales le aseguraron que dicha entrevista tuvo lugar en un caserío, corroborando así informaciones previas y las declaraciones de su exasesor Koldo García.

José Luis Ábalos, exministro del PSOE, ha confirmado la existencia de la reunión secreta en 2018 entre Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura.

El exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha corroborado la exclusiva de EL ESPAÑOL que informó de la reunión de Pedro Sánchez y Santos Cerdán con Arnaldo Otegi para pactar la moción de censura del año 2018.

"Sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió", ha expresado Ábalos en un mensaje de X este miércoles.

Hasta ahora, Sánchez sólo se había pronunciado al respecto en una ocasión, durante una atención a medios en Angola, donde negó rotundamente haber mantenido este encuentro con el líder abertzale para conseguir el apoyo de Bildu. "Eso es mentira", dijo el presidente.

Sin embargo, en la sesión de control al Gobierno de este miércoles, el líder del Ejecutivo ha optado por no responder a las acusaciones sobre la reunión vertidas por Alberto Núñez Feijóo.

Con esta declaración, Ábalos se suma a las afirmaciones sostenidas por su exasesor Koldo García, quien confirmó a este periódico que fue él mismo quien condujo alrededor de media hora para llevar a Sánchez y a Cerdán a un caserío en el que le esperaba Otegi junto a personas de su máxima confianza.

Sobre la reunión del presidente Pedro Sánchez, Santos Cerdán y Arnaldo Otegui en 2018 en un caserio para negociar la moción de censura contra Rajoy, sólo puedo decir lo que me contaron fuentes presenciales, y es que esa entrevista existió. — José Luis Ábalos (@abalosmeco) November 26, 2025

