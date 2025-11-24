El fiscal general presenta su dimisión tras ser condenado por el Supremo: "He servido fielmente a la institución"

Las claves nuevo Generado con IA El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de secretos, además de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros. García Ortiz ha comunicado su renuncia al ministro de Justicia, Félix Bolaños, mostrando "profundo respeto a las resoluciones judiciales" y defendiendo su actuación al frente de la institución. El cese no será efectivo hasta que lo acepte el Consejo de Ministros y se publique en el BOE; mientras tanto, no se ha desvelado quién será su sustituto. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado públicamente su creencia en la inocencia de García Ortiz y ha señalado que podrían recurrirse aspectos controvertidos de la sentencia ante el Tribunal Constitucional.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este lunes su dimisión al Gobierno, después de ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, a una multa de 7.200 euros y al pago de una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.

En una carta remitida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, García Ortiz ha anunciado que deja el cargo de fiscal general en "profundo respeto a las resoluciones judiciales" tras la sentencia del Supremo y que por ende, ha llegado "el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad".

“A falta de mayor concreción" sobre la sentencia, de la que no se conoce aún el fallo, García Ortiz define su renuncia como "un acto debido no sólo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española".

"En mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional", añade, para destacar su voluntad "siempre presente, de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales".

Apunta, además, que tiene un "profundo respeto" a las decisiones de los jueces y agradece al Gobierno la "confianza depositada" en él por nombrarle fiscal general del Estado en junio de 2022.

El cese como fiscal general del Estado no se hará efectivo hasta que lo acepte el Consejo de Ministros, que se reunirá este martes, y se publique en el BOE.

García Ortiz podría permanecer en el cargo hasta que el Supremo notifique la sentencia con los argumentos que sostienen su condena pero, como él mismo explica en su carta, ha optado por presentar antes su dimisión acogiéndose al artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que contempla que el fiscal general del Estado puede cesar "a petición propia".

Sánchez: "Creo en la inocencia del fiscal general"

Esta decisión del todavía fiscal general del Estado llega menos de 24 horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga creyendo en su inocencia y haya discrepado públicamente de la sentencia del Supremo, al tiempo que apuntó a una futura decisión del Tribunal Constitucional sobre aspectos "controvertidos" de la misma.

Desde Johannesburgo, donde participa en la cumbre del G20, consideró que en estos momentos no tiene sentido hablar de un posible indulto de García Ortiz tras una sentencia que no comparte pero que respeta.

"Creo en la inocencia del fiscal general", dijo de manera tajante tras argumentar que los periodistas que han comparecido en el juicio "de acreditado y reconocido prestigio" han manifestado "claramente" que el fiscal no era el origen de las supuestas filtraciones y "que nada tiene que ver con ese delito".

Pedro Sánchez durante su comparecencia de este domingo desde Johannesburgo. Moncloa

"Lamentamos este fallo, lo respetamos y lo acatamos, pero en una sociedad democrática hay dos cosas que hacer: la primera poner en marcha el procedimiento para nombrar a un nuevo fiscal general del Estado y la segunda, pues hay otras instancias jurisdiccionales que entiendo que podrían dirimir algunos aspectos...que a lo mejor puedan ser controvertidos y también tengan que ser dirimidos por otras instancias", apuntó este domingo.

Y es que ante la sentencia del Supremo que deberá determinar en qué conducta delictiva incurrió García Ortiz, este podría presentar un incidente de nulidad de actuaciones ante el mismo tribunal como paso previo e imprescindible para recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. Por encima del TC estarían los tribunales europeos.

Sobre el proceso abierto para nombrar al sustituto de García Ortiz no se ha desvelado ningún nombre ni perfil, aunque todo apunta a que, además de una dilatada trayectoria jurídica y con conocimiento importante de la materia, sea una figura progresista.