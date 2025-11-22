Yolanda Díaz llama a la izquierda a movilizarse frente a los "togados reaccionarios" tras la condena al fiscal general

Las claves nuevo Generado con IA Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, llaman a la movilización de la izquierda tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación. Díaz considera la condena como un "gigantesco descrédito para el poder judicial" y un ataque a la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, defendiendo la inocencia del fiscal general. La vicepresidenta denuncia que el fallo judicial, comunicado el 20N, coincide simbólicamente con la efeméride de la muerte de Franco y acusa a la derecha de intentar desestabilizar al Gobierno desde todas las instituciones. Díaz critica que el Supremo envía el mensaje de que a los "evasores fiscales confesos no se les toca" y urge a la sociedad progresista a salir a defender los derechos de la gente trabajadora.

La vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, han llamado este sábado a los votantes progresistas a movilizarse, tras la resolución del Supremo que condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación.

"Agarremos la democracia en nuestras manos", ha señalado Díaz durante la conferencia de Sumar celebrada este sábado en Madrid, "van a por todas, el jueves lo vimos".

Porque, ha afirmado, son los ciudadanos con su voto los que ponen a los Gobiernos y no los "togados reaccionarios con toga".

Con la condena conocida el jueves, ha añadido, "alguien no ha calculado bien esta jugada", pues confía que se va a producir una respuesta de la sociedad.

En el mismo sentido, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha llamado a la movilización de las bases progresistas para dar la vuelta al llamamiento de Aznar: "Ante los ataques reaccionarios y de la extrema derecha, el que pueda hacer que haga", ha afirmado.

"Un gigantesco descrédito"

Yolanda Díaz, ha declarado, durante la conferencia política de Sumar, que la condena al fiscal general "supone un punto de inflexión, un gigantesco descrédito para el poder judicial, que hoy está más fracturado que nunca porque se ha trastocado la separación de poderes".

Su argumentación se ha basado en que el fiscal general ha sido "condenado por defender la transparencia frente a los bulos" y que, realmente, "se ha condenado a un hombre inocente por luchar contra el fraude fiscal". "Se ha condenado a un fiscal general por hacer de fiscal general del Estado", ha sentenciado.

Díaz ha defendido la inocencia del fiscal general y ha declarado la "injusticia" que se ha cometido con su condena. Fundamenta sus palabras con el hecho de que "vengo del mundo del Derecho, soy abogada en ejercicio (...) y conozco el Derecho".

De hecho, ha censurado que esta condena "no es un ataque" a García Ortiz sino una agresión a la propia institucionalidad de la Fiscalía General del Estado.

Así como ha recriminado que el Supremo ha mandado el mensaje de que a los "evasores fiscales confesos no se les toca" y que "no pasa nada" por mentir como, a su juicio, hizo durante la vista judicial el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien sigue en su cargo "vulnerando la decencia" de las instituciones.

La también ministra de Trabajo ha subrayado que durante todo este proceso ha optado por la prudencia, cautela y silencio, pero ha subrayado que todo el país ha podido ver el juicio en directo al fiscal y, por tanto, hay que decir "muchas veces" y en todos los espacios que su condena es injusta.

"La derecha va contra el Gobierno"

Incluso ha reconocido su "asombro" ante la decisión de comunicar este fallo el 20N, en plena efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco, "sin exponer los hechos probatorios ni los fundamentos de derecho" que lo sustenta.

En contraposición, ha recalcado que Ayuso tras esta condena pedía la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que ya "no hay ninguna duda" de que van "contra el Gobierno" desde "todas las instituciones", incluso desestabilizando uno de los poderes del Estado como el judicial si es necesario.

También ha vinculado esta inhabilitación del fiscal general con la "aznaridad", término acuñado por el escritor Manuel Vázquez Montalbán y que se encardina en el llamamiento que hizo el expresidente contra el Gobierno con su frase "el que pueda hacer, que haga".

Yolanda Díaz ha insistido: "Agarremos la democracia en nuestras manos, somos más, somos la mayoría de nuestro país, la gente trabajadora, las mujeres, las personas migrantes, las personas de bien de este país, las personas LGTBI, somos más. España es progresista y esta campaña que hace tiene un objetivo: desmovilizar a la gente progresista de nuestro país.

Frente al "el que pueda hacer que haga", yo le digo a los españoles y españolas que se movilicen y salgan a defender no al Gobierno de España, sino los derechos de la gente trabajadora de este país", ha sentenciado.