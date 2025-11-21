La Faes de Aznar ve "devastador" que el fiscal general delinquiera y cree que su condena "inhabilita al sanchismo"

El expresidente del Gobierno José María Aznar, en un acto celebrado en 2024. Europa Press

La fundación Faes que preside José María Aznar ve "devastador" para las instituciones que el fiscal general del Estado haya delinquido y considera que su condena a dos años de inhabilitación, por parte del Supremo, inhabilita al "sanchismo".

En su editorial difundido este viernes, Faes ironiza al afirmar que al ministro de Justicia, Félix Bolaños, "se le puso cara de Arias Navarro" en su comparecencia de este jueves, en la que aseguró que el Gobierno "respeta" pero no "acata" la resolución del Tribunal Supremo.

El mensaje que estaba lanzando con sus "balbuceos", señala la fundación de Aznar, es inequívoco: "Españoles, el sanchismo... queda inhabilitado".

A su juicio, el fallo conocido el jueves (a la espera de que se redacte la sentencia) acredita que el fiscal general ha "pervertido una institución del Estado poniéndola al servicio de un interés partidista", al filtrar datos confidenciales de la pareja de Ayuso.

Algo que quedará "en los anales de nuestra vergüenza colectiva", pues muestra "el sectarismo venenoso de esta desdichada etapa histórica".

"Lo notable no es que un tribunal juzgue, lo extraordinario –lo devastador– es que un fiscal general delinca", señala el editorial de Faes.

La fundación que preside Aznar advierte sobre la furibunda reacción del Gobierno y sus socios al fallo del Supremo.

Reprocha al portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que "sienta mucha 'vergüenza' cuando funciona el Estado de derecho y ninguna cada vez que le toca defender cualquier despropósito de su patrón".

No sólo Patxi López, también Bolaños y el presidente Pedro Sánchez habían empeñado su palabra al defender la "inocencia" del fiscal general.

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, lo hizo de nuevo anoche en una entrevista en la Cadena Ser: "El fiscal general del Estado es inocente, a pesar de lo que diga el Tribunal Supremo", afirmó.

Al respecto, la fundación Faes comenta con sorna que "el Consejo de Ministros parece más la unidad de 'grandes quemados' de Moncloa. Apenas queda uno sin las extremidades superiores carbonizadas por haber puesto 'la mano en el fuego'".

En cuanto a Sumar, Podemos y otros socios del Gobierno, han ido más lejos y hablan ya de "golpe judicial" del Supremo contra la democracia.

Algo que la fundación de Aznar atribuye a su "absoluta falta de comprensión y respeto por la noción misma de imperio de la ley".

El editorial de Faes enumera los hitos de esta "semana redonda" para el presidente Pedro Sánchez.

"Las mordidas de Cerdán contabilizadas", indica, "dictada petición de 24 años de prisión para Ábalos, el portavoz de aquella moción 'regeneradora' por la limpieza moral de nuestras costumbres políticas, acta fundacional del 'bloque de investidura'; puesta bajo sospecha la cuestación para financiar las primarias de Pedro en la comisión de investigación del Senado..."

"Esto no hay momia que lo levante. Al menos en ninguna democracia homologada.", ironiza Faes sobre el intento del Gobierno de tapar todos estos escándalos con los fastos de conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Franco.

A la luz de todos estos hechos, recalca la fundación de Aznar, "sólo queda por averiguar hasta dónde lleva Sánchez ahora su pulso al Estado de derecho, al decoro institucional y a la convivencia entre españoles".