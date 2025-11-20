El PP mete presión al PSOE y cita a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado en diciembre tras salir de prisión

Santos Cerdán este miércoles a su salida de la prisión de Soto del Real. EFE

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo ha citado para el mes de diciembre al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras su salida de prisión.

Aunque no ha especificado el día concreto, Cerdán volverá a comparecer en la comisión de la trama Koldo del Senado tras hacerlo el pasado abril, antes de publicarse el informe de la UCO y de entrar en la cárcel de Soto del Real (Madrid) el pasado 30 de junio acusado de ser líder de una trama de corrupción criminal dedicada al cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.

También comparecerá en el Senado el diputado del PSOE y el que fuera mano derecha de Cerdán en la Secretaría de Organización socialista, Juanfran Serrano, que está citado el 4 de diciembre.

El que fuera secretario de Organización del PSOE denunció este miércoles, a su salida de prisión, que se han vertido "mentiras" y "manipulaciones" sobre él y confió en que "la verdad se imponga y que al final con esa verdad se haga justicia".

Acompañado por su abogado, Jacobo Teijelo, y vestido con un traje de chaqueta, Cerdán agradeció a su familia y "los amigos de toda la vida" el apoyo recibido, así como la labor de sus letrados.

Cerdán viaja a Navarra

Este jueves, ya ha sido visto en Milagro (Navarra), su localidad natal y donde tiene fijada su residencia. Alrededor de las 11:00 horas ha llegado a su vivienda familiar, aunque no ha hecho declaraciones a la prensa, que le esperaba ya en la puerta.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decretó ayer su puesta en libertad al considerar "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas, pese a que se han ampliado los indicios contra él.



Puente ha dictado un auto en el que le impone como medidas cautelares comparecencias quincenales en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional con retirada del pasaporte, las mismas que pesan sobre el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

