"El 20-N me alegré no por la muerte de Franco, sino porque se abría una nueva etapa": Pedro J. en 'La Hora del Suscriptor'

Advierte que las próximas elecciones generales serán cruciales y critica el avance hacia un modelo donde más ciudadanos dependerán económicamente del Estado que de la economía privada.

Pedro J. comenta la condena al fiscal general Álvaro García Ortiz por revelación de secretos y señala la gravedad del caso, exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez por su responsabilidad en el nombramiento.

El director de EL ESPAÑOL relata su amistad con el sobrino del dictador, quien le contó detalles inéditos sobre los últimos días de Franco, incluyendo una operación improvisada en El Pardo.

Pedro J. Ramírez recuerda cómo vivió la muerte de Franco mientras hacía la mili y destaca que se alegró por el inicio de una nueva etapa democrática, no por la muerte en sí.

La muerte de Franco hace 50 años sorprendió a Pedro J. Ramírez haciendo la mili en el batallón de tropas del Ministerio del Ejército, en Cibeles. Estaba de guardia, de imaginaria, cuando un capitán irrumpió y, "entre sollozos", se le abrazó para anunciarle: "¡Ha muerto el Caudillo!".

Así lo ha relatado este jueves el director y presidente ejecutivo de EL ESPAÑOL durante La Hora del Suscriptor, presentada por Puri Beltrán.

Aquel episodio, la desaparición del dictador, "solo podía alegrarme, no por su muerte sino porque se abría una nueva etapa para mi país".

Sobre todo tras pasar un año en Estados Unidos, donde descubrió "el valor de la democracia y la prensa libre". "¡Y yo qué le iba a decir a aquel señor", ha recordado.

Pedro J. ha contado también que en aquella época trabajaba como redactor en ABC y que se hizo "muy amigo" de Nicolás Franco Pascual de Pobil, sobrino del dictador y hoy empresario.

Lo ha definido como "un hombre moderno, con ideas democráticas" que le relató con detalle los últimos días de la agonía de Franco.

Entre esos recuerdos, Nicolás le narró "la operación a vida o muerte" improvisada en el botiquín de El Pardo, adonde Franco fue trasladado "envuelto en una alfombra, como si fuera Cleopatra" iluminado por una lámpara de camping gas.

La conversación con los lectores también se ha centrado también en la condena impuesta por el Supremo al fiscal general del Estado, un fallo que se ha conocido este mismo jueves.

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz dos años de inhabilitación por revelación de secretos, además de una multa de 7.200 euros. "Es un hecho insólito, sin precedente en ninguna democracia", ha dicho Pedro J.

Por eso, EL ESPAÑOL ha publicado un editorial exigiendo la dimisión de Pedro Sánchez.

Por varios motivos. "Por responsabilidad directa en la elección y supervisión" de García Ortiz y también por la "gravedad" del delito cometido, ya que buscaba perjudicar a una de las principales adversarias del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso.

Foto: Rodrigo Mínguez.

En este contexto, ha advertido de que las próximas elecciones generales serán "las más importantes en décadas", porque "la candidatura de Sánchez implica blanquear políticamente" conductas que los tribunales están declarando delictivas o investigando.

A su juicio, el "punto de no retorno" se situará precisamente en esos comicios.

Además, el PSOE avanza hacia un modelo en el que "habrá más votantes viviendo del Estado que de la economía privada": funcionarios, pensionistas, asalariados cuyo sueldo depende del SMI, etc.

De ahí que el Gobierno haya anunciado la subida del 11% de aquí a tres años a los empleados públicos.

Pedro J. también ha alertado de la reacción de los socios de Sánchez, que "se están echando al monte hablando de lawfare y golpe". Ninguno, ha afirmado, exigirá responsabilidades porque "dependen" del Ejecutivo. "Sin Gobierno no serían nada".