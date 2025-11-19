Zelenski pide a Sánchez apoyo para entrar en la UE como paso previo a la OTAN: "Defendemos la integridad territorial europea"

Volodímir Zelenski visitó este martes España en su tercer viaje oficial desde el inicio de la invasión rusa. El presidente ucraniano fue recibido en Moncloa por Pedro Sánchez, donde ambos gobiernos rubricaron varios acuerdos bilaterales de especial envergadura.

Durante su reunión privada, Zelenski transmitió a Sánchez la necesidad de que España redoble su apoyo no sólo militar y humanitario, sino "también político".

El presidente ucraniano le comunicó que es consciente de la "dificultad" de que su país pueda integrarse en la OTAN, pero que considera de "gran valor estratégico" la entrada en la Unión Europea "como un primer paso" para lograr ese objetivo posterior.

Sánchez respondió públicamente a esta demanda durante la comparecencia conjunta ante la prensa tras la firma de los acuerdos. El presidente español aseguró que España seguiría "comprometida más allá", hasta que Ucrania logre "el horizonte europeo, es decir, la pertenencia a la UE, la familia a la que queréis pertenecer".

De esta forma, Sánchez prometía no quedarse en palabras, sino que se comprometía a impulsarlo con hechos concretos.

El presidente del Gobierno insistió en la idea, además, exponiendo que la "guerra contra el neoimperialismo de Vladímir Putin" que libra el Ejército de Ucrania "es contra una agresión que trata de debilitar el proyecto europeo, por el que tanto trabajamos en España desde hace 40 años" tras nuestra integración en la antigua CEE.

Con esta frase, el jefe del Ejecutivo vinculaba la lucha ucraniana a la historia española y a la defensa directa de los intereses nacionales y europeos.

Zelenski le había insistido en la cita privada en que la ayuda militar "muy generosamente garantizada y entregada siempre por España" no es únicamente para "repeler" la invasión rusa, sino para "recuperar terreno y, esencialmente, para defender la integridad territorial de Europa".

La reunión también abordó la grave situación de las infraestructuras energéticas ucranianas tras los insistentes bombardeos rusos. Zelenski pidió "solidaridad urgente" ante la llegada del invierno, alertando sobre la táctica "criminal" de Moscú que busca cortar los suministros energéticos.

Según la delegación ucraniana, los ataques a instalaciones, centrales energéticas y redes de distribución han reducido en un 70% la capacidad energética del país.

Sánchez anunció un nuevo paquete de ayudas de 200 millones de euros para impulsar la reconstrucción de Ucrania.

Los fondos se dedicarán especialmente a la rehabilitación y "modernización de infraestructuras de energía, agua y transporte". España también se comprometió a un nuevo envío de generadores, sumándose a los 70 ya entregados recientemente por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

"Los amigos"

El Gobierno español anunció asimismo un programa conjunto con la ONU para volver a dotar de calefacción a la localidad de Samar, especialmente castigada por los bombardeos rusos. "Este programa me hace especial ilusión, y beneficiará a 28.000 vecinos", afirmó Sánchez.

Zelenski agradeció con emoción el apoyo español "al Gobierno de Ucrania y a la población de Ucrania, en su lucha por la independencia desde el comienzo de la invasión", hace ya casi cuatro años.

"El tiempo pasa, y la gente se olvida. Llega el invierno, nos provocan apagones, en plena ola de frío... y siempre piensas en los amigos, en la ayuda que nunca olvidaremos, que brinda luz. El pueblo español está formado por personas de luz", proclamó el jefe del Estado ucraniano.

Durante la ceremonia de firma de acuerdos destacó la firma de un memorando de entendimiento entre la empresa ucraniana Practika y dos compañías españolas, Escribano y Tecnove. Ambas firmas iniciarán la producción conjunta de radares de largo alcance españoles, "únicos y sin análogos en el resto del mundo", en palabras de Zelenski.

"Los necesitamos para librar nuestra guerra, en la que intentamos proteger las vidas de los ucranianos y el modo de vida europeo", subrayó el presidente ucraniano. Los 215 millones de euros que España aporta al Programa SAFE de la UE para inversiones conjuntas de defensa respaldan estas iniciativas.

"Es lo justo"

Un tema central en la reunión fue el uso de los activos rusos congelados en la banca europea para la reconstrucción ucraniana.

Zelenski pidió a Sánchez que presione al resto de Estados miembros de la UE para que aprueben esta medida en el próximo Consejo Europeo, previsto para el 18 y 19 de diciembre. "Es lo justo. Rusia nos ha atacado, y es de justicia que Rusia pague la reconstrucción de lo que ha destruido", aseveró.

La Comisión Europea presentó el lunes su propuesta con dos alternativas principales.

La primera consiste en contribuciones bilaterales voluntarias de los Estados miembros, opción que impacta inmediatamente en los presupuestos nacionales. La segunda es una nueva emisión de deuda conjunta europea, que requeriría garantías legalmente vinculantes de todos los socios, opción rechazada por países nórdicos.

La opción preferida por la mayoría es el "préstamo de reparaciones" de 140.000 millones de euros financiado con los fondos rusos inmovilizados, que Ucrania reembolsaría sólo cuando reciba reparaciones de Rusia. Esta solución no requiere endeudamiento directo de la UE en los mercados de capital.

Sánchez se comprometió con Zelenski a trabajar durante la próxima cumbre europea para lograr la unanimidad de los jefes de Estado y de Gobierno.

"Es importante que Rusia no vuelva a tener la capacidad de desarrollar su guerra", insistió Zelenski. El presidente español respondió dándole la razón, subrayando que "Ucrania necesita la solidaridad de todos los países de la comunidad internacional" y que "el primer mensaje" debe venir de la UE "con unidad".

De momento, Moncloa no se ha decidido entre el "menú de opciones presentado por Bruselas", aclaró Sánchez.

"Las estamos discutiendo internamente", concluyó, "pero el Gobierno de España siempre ha estado en la misma posición: los activos rusos congelados tienen que ser utilizados para la reconstrucción del país invadido por la Rusia de Putin".